আজ হারলেও কি পাকিস্তান কিংবা শ্রীলঙ্কা ফাইনালে উঠতে পারে
সুপার ফোরের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশের কাছে হেরেছে শ্রীলঙ্কা। দ্বিতীয় ম্যাচে ভারতের কাছে হেরেছে পাকিস্তান। এক দিন বিরতির পর আজ মাঠে ফিরছে এশিয়া কাপ। হার দিয়ে সুপার ফোর শুরু করা পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা মুখোমুখি হচ্ছে এই ম্যাচে।
আজ হারলেই কি বিদায়ঘণ্টা বেজে যাবে পাকিস্তান কিংবা শ্রীলঙ্কার, টানা দুই হারের পরও কি ফাইনালে ওঠা সম্ভব এই দুই দলের—প্রশ্নগুলো স্বাভাবিকভাবেই উঠছে।
প্রথম প্রশ্নটির উত্তর না, দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ। কীভাবে, সেই হিসাবই মেলানো যাক।
আজ পাকিস্তান হেরে গেলে…
• ভারতের পর শ্রীলঙ্কার কাছেও হারলে ফাইনালে ওঠার স্বপ্ন বাঁচাতে আগামীকালের বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচে ‘চিরশত্রু’ ভারতের সমর্থক হতে হবে পাকিস্তানকে। বাংলাদেশ জিতলেই যে সালমান আগাদের ফাইনাল স্বপ্নের সমাধি হবে। আজ পাকিস্তান হারলে দুই ম্যাচ শেষে পয়েন্টশূন্য থাকবে দলটি, শ্রীলঙ্কার পয়েন্ট হবে ২। বাংলাদেশ কাল ভারতকে হারিয়ে দিলে বাংলাদেশের পয়েন্ট হবে ৪, ভারতের ২। সুপার ফোরের শেষ ম্যাচে মুখোমুখি হবে ভারত ও শ্রীলঙ্কা। যার অর্থ ম্যাচটি পরিত্যক্ত হলেও দুই দলের পয়েন্ট হবে ৩ করে। যারাই জিতবে, তাদের পয়েন্ট হবে ৪। নিজেদের শেষ ম্যাচে বাংলাদেশকে হারালেও ২ পয়েন্ট বেশি হবে না পাকিস্তানের।
• ভারত যদি বাংলাদেশকে হারিয়ে দেয়, তবে আজ হেরেও ফাইনালে ওঠা সম্ভব পাকিস্তানের। সে ক্ষেত্রে নিজেদের শেষ ম্যাচে বাংলাদেশকে হারাতে হবে আর ভারত-শ্রীলঙ্কা ম্যাচে জিততে হবে ভারতকে। তখন বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার সমান ২ পয়েন্ট করে থাকবে। দ্বিতীয় দল হিসেবে কারা ফাইনালে উঠবে, সেটি নির্ধারিত হবে নেট রান রেটের ভিত্তিতে।
আজ শ্রীলঙ্কা হেরে গেলে…
• পাকিস্তানের উল্টো দশা হবে শ্রীলঙ্কার। আগামীকাল বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচে ভারত জিতলেই বাদ পড়বে দলটি, বাংলাদেশ জিতলে টিকে থাকবে সম্ভাবনা। ভারত বাংলাদেশকে হারালে শেষ ম্যাচে ভারতকে হারালেও ২ পয়েন্টের বেশি হবে না লঙ্কানদের। সে ক্ষেত্রে ফাইনালে ভারতের সঙ্গী হবে বাংলাদেশ কিংবা পাকিস্তান।
• বাংলাদেশ টানা দুই ম্যাচে ভারত ও পাকিস্তানকে হারিয়ে দিলে আজ হেরেও ফাইনালে ওঠা সম্ভব আসালাঙ্কাদের। সে ক্ষেত্রে শেষ ম্যাচে ভারতকে হারালে ও নেট রান রেটে ভারত-পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে থাকলে ফাইনালে উঠতে পারে শ্রীলঙ্কা।
