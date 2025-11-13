আনন্দের সঙ্গে আক্ষেপও আছে মাহমুদুলের
সিলেট টেস্টে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে তৃতীয় দিনের খেলা শেষ হওয়ার পরপরই সংবাদ সম্মেলনে চলে এসেছেন মাহমুদুল হাসান। তবে কথা বলা শুরু করতে আরও মিনিট দশেক অপেক্ষা করতে হয়েছে তাঁকে। মাথার ক্যাপটা যে সঙ্গে নিয়ে আসেননি তিনি। পৃষ্ঠপোষকদের লোগোসহ সেই ক্যাপ ছাড়া কথা বলার বিধিনিষেধের কারণেই তাঁর সেই অপেক্ষা।
মাহমুদুলের জন্য অবশ্য অপেক্ষা নতুন কিছু নয়। সিলেট টেস্টে এসেই শেষ হয়েছে তাঁর লম্বা একটা অপেক্ষার পালা। ২০২২ সালে মাউন্ট মঙ্গানুইতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ঐতিহাসিক টেস্ট জয়ে খেলেছিলেন ৭৮ রানের ইনিংস। পরের ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে পান টেস্ট সেঞ্চুরিও।
তখন তাঁকে দীর্ঘ পরিসরের ক্রিকেটে বাংলাদেশের জন্য লম্বা রেসের ঘোড়াই মনে হচ্ছিল। কিন্তু সেই আশার প্রদীপ নিভু নিভু করে জ্বলছিল এত দিন। কয়েকবার দলে ফিরে আবার বাদও পড়েছেন। তিন বছর পর আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে এসে তিনি পেয়েছেন টেস্টে নিজের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি। শ্রীলঙ্কা সিরিজে বাদ পড়ার পর আবার এই সিরিজেই ফিরেছেন মাহমুদুল।
মাঝের সময়টাতে নিজের ব্যাটিংয়ে একটা বদল এনেছেন বলেও আজ জানালেন, ‘টেকনিক্যালি একটু পরিবর্তন করেছি। শাফলটা (নড়াচড়া বা জায়গা বানিয়ে খেলার চেষ্টা) আগে একটু বড় করতাম, এখন এটা একটু কমিয়ে এনেছি, এটা ছোট করা হয় (আগের চেয়ে)। তেমন আর বড় কিছু পরিবর্তন করা হয়নি।’
ভালো করতে না পারার তিন বছরের অতীতটাকেও আজ পেছনেই রাখতে চাইলেন মাহমুদুল, ‘যেটা চলে গেছে, এটা নিয়ে তেমন চিন্তা করছি না। যেটা সামনে আছে, সেটা নিয়ে চিন্তা করছি। কারণ, অতীত অতীতই। এখন আরও কীভাবে উন্নতি করা যায়। ভালো করছি, এটা কীভাবে ধরে রাখা যায়, সেই চেষ্টা করব।’
নিজের এই সেঞ্চুরিকে আরও বড় করার উপলক্ষও এসেছিল মাহমুদুলের কাছে। আজ তিনি ব্যাট করতে নেমেছিলেন ১৬৯ রানে অপরজিত থেকে। আগের দিন দারুণ ব্যাটিংয়ের পর ডাবল সেঞ্চুরির আশাটাই ছিল বেশি। কিন্তু তিনি কিনা দুই রান করেই উইকেটের পেছনে ক্যাচ দিয়ে আউট হয়ে যান!
চতুর্থ বাংলাদেশি হিসেবে ডাবল সেঞ্চুরি করতে না পারার সেই আফসোস থেকেছে মাহমুদুলের কণ্ঠে, ‘অবশ্যই একটু হতাশ। কারণ, আমার জীবনে প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি হতো, যদি আমি ক্যারি করতে পারতাম।’
তবে নিজের প্রত্যাবর্তনের সেঞ্চুরির ম্যাচে তৃপ্তিও আছে তাঁর, ‘সব মিলিয়ে বললে আমি খুশি। কারণ, অনেক দিন পর একটা ম্যাচে আমি জাতীয় দলের হয়ে বড় ইনিংস খেলতে পেরেছি।’