৪০ বল হাতে রেখে ভারতকে হারাল অস্ট্রেলিয়া

৪০ বল হাতে রেখে ভারতকে হারাল অস্ট্রেলিয়া
আরও একবার টস, আর এবারও জিতলেন মিচেল মার্শ। ভারতের চলতি অস্ট্রেলিয়া সফরের চেনা দৃশ্য যেন আবারও দেখা গেল। মেলবোর্নের মেঘলা আকাশের নিচে টসটা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সেটা বোঝা গেল মার্শের মুখের হাসিতেই।
টস জিতেই একটুও না ভেবে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক। দিনের বেশির ভাগ সময় ঢাকা থাকা উইকেটে ভারতের ব্যাটিং লাইনআপকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেন পেসাররা। সেই তাণ্ডবে ১৮.৪ ওভারে ১২৫ রানেই গুটিয়ে যায় ভারত। লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ৪০ বল হাতে রেখেই ৪ উইকেটে জয় তুলে নেয় অস্ট্রেলিয়া।
লক্ষ্য ছোট ছিল বটে, কিন্তু শুরু থেকেই ভারতীয় বোলারদের ওপর চড়াও হন অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যানরা। পঞ্চম ওভারের তৃতীয় বলে যখন প্রথম উইকেট হারায় অস্ট্রেলিয়া, তাদের রান ৫১। ট্রাভিস হেড ফেরেন ১৫ বলে ২৮ রান করে। এরপর ৩৭ রানের ভেতর ৫ উইকেট হারালেও জয়ের পথে খুব একটা কাঁপেনি অস্ট্রেলিয়া।
ওপেনিংয়ে নেমে ২৬ বলে ২ চার ও ৪ ছয়ে সর্বোচ্চ ৪৬ রান করেন অধিনায়ক মার্শ। ভারতের হয়ে দুটি করে উইকেট নেন যশপ্রীত বুমরা, বরুণ চক্রবর্তী ও কুলদীপ যাদব।
এর আগে ব্যাটিংয়ে নেমে শুরু থেকেই নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারায় ভারত। ২০ রানে প্রথম উইকেট হারানোর পর ২৩, ৩২, ৩২ ও ৪৯ রানে পড়েছে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম উইকেট। ষষ্ঠ উইকেটে অভিষেক শর্মা ও হরষিত রানার জুটি কিছুটা লড়াইয়ের ইঙ্গিত দেয়। ৪৭ বলে দুজন মিলে তোলেন ৫৬ রান।
কিন্তু দলের ১০৫ রানে হরষিত রানার আউটে ভাঙে এই জুটি। সেখান থেকেই আবার শুরু হয় ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের আসা-যাওয়ার মিছিল। শেষ চার উইকেট পড়ে ১০৯, ১১০, ১২৫ ও ১২৫ রানে।
অভিষেক শর্মাই যা একটু লড়েছেন, ৩৭ বলে ৮ চার ও ২ ছয়ে করেছেন সর্বোচ্চ ৬৮ রান। তাঁর সঙ্গে রানা (৩৫) ছাড়া আর কেউই দুই অঙ্ক ছুঁতে পারেননি।
অস্ট্রেলিয়ান পেসারদের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর ছিলেন জশ হ্যাজলউড। ৪ ওভারে মাত্র ১৩ রান দিয়ে ৩ উইকেট নিয়ে হয়েছেন ম্যাচসেরা। ভারতের দুজন ব্যাটসম্যান হয়েছেন রানআউট। বাকি উইকেটগুলো ভাগ করে নিয়েছেন জাভিয়ের বার্টলেট (২), নাথান অ্যালিস (২) ও মার্কাস স্টয়নিস (১)।
ক্যানবেরায় সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি বৃষ্টিতে ভেসে যাওয়ায় তিন ম্যাচের সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল অস্ট্রেলিয়া।
সংক্ষিপ্ত স্কোর
ভারত: ১৮.৪ ওভারে ১২৫ (অভিষেক ৬৮, রানা ৩৫; হ্যাজলউড ৩/১৩, এলিস ২/২১, বার্টলেট ২/৩৯, স্টয়নিস ১/২৪)।
অস্ট্রেলিয়া: ১৩.২ ওভারে ১২৬/৬ (মার্শ ৪৬, হেড ২৮, ইংলিস ২০, ওয়েন ১৪; বুমরা ২/২৬, বরুণ ২/২৩, কুলদীপ ২/৪৫)।
ফল: অস্ট্রেলিয়া ৪ উইকেটে জয়ী।
ম্যান অব দ্য ম্যাচ: জশ হ্যাজলউড (অস্ট্রেলিয়া)।
সিরিজ: তিন ম্যাচের সিরিজে অস্ট্রেলিয়া ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে।