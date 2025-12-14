বিগ ব্যাশ শুরু আজ, রিশাদের খেলা কবে কখন কোথায়

বিগ ব্যাশ শুরু আজ, রিশাদের খেলা কবে কখন কোথায়
বিগ ব্যাশ শুরু হচ্ছে আজ। আজ বেলা সোয়া দুইটায় টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে পার্থ স্কর্চার্সের বিপক্ষে খেলবে সিডনি থান্ডার। সিডনির হয়ে এবার খেলবেন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক বাবর আজম। এটিই হতে যাচ্ছে বিগ ব্যাশে বাবরের প্রথম ম্যাচ।
স্বাভাবিকভাবেই এই ম্যাচের প্রতি ক্রিকেট সমর্থকদের বাড়তি আকর্ষণ থাকবে। বিশেষ করে পাকিস্তান সমর্থকদের। এবারের বিগ ব্যাশে চোখ থাকবে বাংলাদেশি সমর্থকদেরও। এই টুর্নামেন্টে এবার হোবার্ট হারিকেনসের হয়ে খেলবেন বাংলাদেশ স্পিনার রিশাদ হোসেন।
বাংলাদেশের কোনো ক্রিকেটারকে এর আগে বিগ ব্যাশে ড্রাফট থেকে দলে নেওয়া হয়নি। সাকিব আল হাসান ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ মৌসুমে বিগ ব্যাশে খেলেছিলেন। তবে দুবার তিনি খেলেছেন বদলি ক্রিকেটার হিসেবে। দুই মৌসুমে তিনি খেলেছিলেন মাত্র ছয় ম্যাচ। গ্রুপ পর্বে রিশাদের দলের ম্যাচ আছে ১০টি। টুর্নামেন্টে রিশাদের প্রথম ম্যাচ ১৬ ডিসেম্বর, তাঁর দল খেলবে সিডনি থান্ডারের বিপক্ষে। রিশাদের ম্যাচের সূচি দেখে নেওয়া যাক—