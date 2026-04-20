প্রথম বলেই উইকেট নিলেন নাহিদ রানা

প্রথম বলেই উইকেট নাহিদ রানার
নিউজিল্যান্ড: ৭.১ ওভারে ২৫/১।
ম্যাচে প্রথমবার বল হাতে নিয়ে প্রথম ডেলিভারিতেই উইকেট পেয়েছেন নাহিদ রানা। মিডল স্টাম্পে পড়া বল হেনরি নিকোলসের প্যাডে আঘাত হানার পর এলবিডব্লিউর আবেদনে সাড়া দিয়েছেন আম্পায়ার।
নিকোলস প্রথমে ভেবেছিলেন রিভিউ নেবেন। তবে নিক কেলির সঙ্গে কথা বলে বেরিয়ে যাওয়ার পথ ধরেন। ২৬ বলে ১৩ রান করেছেন নিকোলস।
রিপ্লেতে দেখা যায় রিভিউ নিলেও লাভ হতো না নিকোলসের, উল্টো একটি সুযোগ নষ্ট হতো তাঁর দলের। বল আঘাত হানতো মিডল–অফ স্টাম্পেই।
২৮ বলে ৪ রান!
নিউজিল্যান্ড: ৫ ওভারে ১২/০।
ইনিংসের শুরুতে বেশ সতর্ক নিউজিল্যান্ডের দুই ব্যাটসম্যান হেনরি নিকোলস ও নিক কেলি। ৫ ওভারে যে ১২ রান উঠেছে, তার ৮–ই শেষ দুই বলে দুই চারে। তার আগে ইনিংসের প্রথম ২৮ বলে নিউজিল্যান্ডের দুই ওপেনার নিতে পেরেছেন মাত্র ৪ রান!
দ্বিতীয় ওভারে শরীফুল আর তৃতীয় ওভারে তাসকিন নিয়েছেন মেডেন। নিকোলসের বিপক্ষে জোরালো এলবিডব্লু আবেদনও হয়েছে প্রথম ওভারে। আম্পায়ার অবশ্য সাড়া দেননি।
রুবেলকে বিদায়ী সম্মাননা
গত ১৫ এপ্রিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছিলেন রুবেল হোসেন। আজ খেলা শুরুর আগে তাঁকে বিদায়ী সম্মাননা জানিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। ম্যাচ শুরুর ঠিক আগে মাঠের একপ্রান্তে জড়ো হন ক্রিকেটার ও কোচিং স্টাফের সদস্যরা। সামনে ছিলেন রুবেল হোসেন ও তাঁর ছেলে, বিসিবি সভাপতি তামিম ইকবাল ও অ্যাডহক কমিটির দুই সদস্য রফিকুল ইসলাম এবং ফাহিম সিনহা। রুবেলকে একটি স্মারক ও তাঁর তিন সংষ্করণের জার্সি বাধাই করে তুলে দেওয়া হয়।
রুবেলকে সম্মাননা তুলে দেওয়ার পর খেলোয়াড়দের পক্ষ থেকে কথা বলেন পেসার তাসকিন আহমেদ। ২০১৫ বিশ্বকাপে অ্যাডিলেডে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পরপর দুই বলে দুই উইকেট নিয়ে রুবেলের জেতানো সেই ম্যাচের কথা স্মরণ করেন তিনি। রুবেল তাঁর বক্তব্যে তাঁর আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের সঙ্গীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।
কথা বলার পর ছেলেসহ মাঠের মাঝখানে যান রুবেল হোসেন। উইকেটের মাটি স্পর্শ করে ফিরেছেন বাউন্ডারি লাইনের বাইরে।
—স্টেডিয়াম থেকে মাহমুদুল হাসান
লিটনের ১০০
বাংলাদেশের ১৪তম ক্রিকেটার হিসেবে শততম ওয়ানডে খেলতে নামছেন লিটন দাস। উপলক্ষটা স্মরণীয় করে রাখতে টসের আগে টিম হাডলে তাঁর মাথায় ক্যাপ পরিয়ে দিয়েছেন দুই সতীর্থ মোস্তাফিজুর রহমান ও মেহেদী হাসান মিরাজ।
লিটনের আগে এক শ ওয়ানডে খেলা ১৩ ক্রিকেটার হলেন মুশফিকুর রহিম, সাকিব আল হাসান, তামিম ইকবাল, মাহমুদউল্লাহ, মাশরাফি বিন মুর্তজা, মোহাম্মদ আশরাফুল, আব্দুর রাজ্জাক, খালেদ মাসুদ, মোহাম্মদ রফিক, মোস্তাফিজুর রহমান, মেহেদী হাসান মিরাজ, হাবিবুল বাশার ও রুবেল হোসেন।
বিরতির পর!
ছয় মাস পর বাংলাদেশের হয়ে খেলতে নামছেন সৌম্য সরকার। গত অক্টোবরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সর্বশেষ ওয়ানডে খেলেছেন। এরপর বাংলাদেশ পাকিস্তানের বিপক্ষে খেললেও সৌম্যর মাঠে নামার সুযোগ হয়নি। বাঁহাতি এ ব্যাটসম্যান ছিলেন না নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতেও।
অবশেষে ২৩ অক্টোবর, ২০২৫—এর পর ২০ এপ্রিল, ২০২৬—এ বাংলাদেশের জার্সি গায়ে খেলতে নামছেন তিনি।
বাংলাদেশ দলে এক পরিবর্তন
মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান, সাইফ হাসান, নাজমুল হোসেন, লিটন দাস (উইকেটকিপার), তাওহিদ হৃদয়, সৌম্য সরকার, রিশাদ হোসেন, তাসকিন আহমেদ, শরীফুল ইসলাম ও নাহিদ রানা।
বাংলাদেশ দলে একটি পরিবর্তন আনা হয়েছে। আফিফ হোসেনের জায়গায় একাদশে ঢুকেছেন সৌম্য সরকার। নিউজিল্যান্ড অবশ্য কোনো পরিবর্তন আনেনি। ২৬ রানে জেতা প্রথম ওয়ানডের দলটিই রেখে দিয়েছে।
টসে জিতে ব্যাটিংয়ে নিউজিল্যান্ড
সিরিজের প্রথম ওয়ানডের মতো আজ দ্বিতীয়টিতেও টসে জিতেছেন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক টম ল্যাথাম। অর্থাৎ, আজও রান তাড়ায় ব্যাট করতে হবে বাংলাদেশকে।
গত দুই বছরে বাংলাদেশের জন্য কাজটা অবশ্য অস্বস্তিরই। এ সময়ে ৮ ম্যাচে রান তাড়া করতে নেমে মাত্র একটিতেই জিতেছে বাংলাদেশ, সেটিও পাকিস্তানের বিপক্ষে সর্বশেষ সিরিজে মাত্র ১১৪ তাড়ায়!