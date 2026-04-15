আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আর খেলবেন না রুবেল, কবে খেলেছিলেন শেষবার
বাংলাদেশ ক্রিকেটে বিস্মৃত এক নামই হয়ে গিয়েছিলেন রুবেল হোসেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট তো দূর, ঘরোয়া ক্রিকেটেও তাঁকে এখন খুব একটা দেখা যায় না। সাম্প্রতিক সময়ে মাঝেমধ্যে সতীর্থদের নিয়ে ফেসবুক স্ট্যাটাস দিয়েই আলোচনায় এসেছেন এই পেসার।
এর মধ্যেই আজ রুবেলের এক ফেসবুক স্ট্যাটাসে হয়তো একটু ধাক্কাই খেয়েছেন অনেকে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। রুবেল যে এত দিনও কাগজে–কলমে ক্রিকেটার ছিলেন, সেটাই হয়তো মনে নেই অনেকের। ২০২১ সালের এপ্রিলে সর্বশেষ নিউজিল্যান্ড সফরের দলে জায়গা হয়েছিল তাঁর। এরপর আর রুবেলকে দেখা যায়নি জাতীয় দলের জার্সি গায়ে।
আজ এক ফেসবুক পোস্টে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে নিজের অবসরের ঘোষণা দিয়ে রুবেল লিখেছেন, ‘জাতীয় দল আমার আবেগ। কিন্তু একটা সময় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে বিদায় নিতেই হতো। সেই চিন্তা করেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে গুডবাই জানালাম। তবে ঘরোয়া আসরের ক্রিকেট চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা রয়েছে। আমার পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, গণমাধ্যমকর্মী ও ভক্তদের ধন্যবাদ। বাকি সময়টাতেও এভাবেই আমাকে আপনাদের পাশে রাখবেন এটা আমার বিশ্বাস।’
ঘরোয়া ক্রিকেট চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিলেও রুবেলকে খুব একটা দেখা যায় না এখানেও। ২০২০ সালের পর আর প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলেননি। খেলেননি ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের সর্বশেষ আসরেও। এর আগের বছর প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের হয়ে ছয় ম্যাচ খেলে পেয়েছিলেন ৮ উইকেট।
সর্বশেষ বিপিএলের নিলামে রুবেলকে নেয়নি কোনো দল। তবে স্বীকৃত ক্রিকেটে সর্বশেষ ম্যাচ তিনি খেলেছেন তার আগের ২০২৫ সালের বিপিএলে। খুলনা টাইগার্সের হয়ে দুর্বার রাজশাহীর বিপক্ষে ওই ম্যাচে উইকেটশূন্য ছিলেন তিনি।
২০০৯ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয় রুবেলের। ‘পেসার হান্ট’ প্রতিযোগিতা থেকে উঠে আসা এই পেসার শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে অভিষেক ম্যাচেই ৪ উইকেট পান। স্লিঙ্গিং অ্যাকশন আর জোরে বোলিংয়ের জন্য পরিচিতিও পেতে যান দ্রুত।
বাংলাদেশের হয়ে তিন সংস্করণে খেললেও ওয়ানডেতেই বেশি সফল রুবেল। ২০১০ সালে নিউজিল্যান্ডকে ধবলধোলাই করা সিরিজে দুর্দান্ত বোলিং করেছেন। তিন বছর পর মিরপুরে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে করেছেন হ্যাটট্রিকও। ওই ম্যাচে তাঁর ২৬ রান দিয়ে নেওয়া ৬ উইকেট এখনো আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে মাশরাফি বিন মুর্তজার সঙ্গে যৌথভাবে বাংলাদেশের হয়ে সেরা বোলিংয়ের রেকর্ড।
রুবেলের ক্যারিয়ারের সবচেয়ে স্মরণীয় ম্যাচ সম্ভবত ২০১৫ সালে ইংল্যান্ডকে হারানোর ম্যাচটিই। ম্যাচের ৪৯তম ওভারে তিন বলের ব্যবধানে স্টুয়ার্ট ব্রড ও জেমস অ্যান্ডারসনকে আউট করে বাংলাদেশের ক্রিকেটের অন্যতম স্মরণীয় জয়টি নিশ্চিত করেন রুবেল।
বাংলাদেশের হয়ে ১০৪ ওয়ানডে খেলে ওভারপ্রতি ৫.৬৭ গড়ে রান দিয়ে ১২৯ উইকেট নিয়েছেন রুবেল। ২৭ টেস্টে তাঁর উইকেট ৩৬টি। আর টি–টুয়েন্টিতে ওভারপ্রতি ৯.৪৫ গড়ে রান দিয়ে ২৮ ম্যাচে রুবেল নিয়েছেন ২৮ উইকেট।