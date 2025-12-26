৭ রানে ৮ উইকেট: আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বিশ্ব রেকর্ড

৭ রানে ৮ উইকেট: আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বিশ্ব রেকর্ড
আইসিসি যেদিন থেকে সহযোগী দেশগুলোর ম্যাচকে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টির মর্যাদা দিয়েছে, সেদিন থেকেই যেন রেকর্ড বইয়ের নাভিশ্বাস দশা। আজ এখানে রেকর্ড হচ্ছে তো কাল সেখানে তা ভেঙে চুরমার। কোথায় কে কার রেকর্ড ভেঙে দিচ্ছে, তার হিসাব রাখাই কঠিন! আজও যেমন আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ঘটে গেল এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড। মাত্র ৭ রান দিয়ে ৮ উইকেট শিকার করে এই সংস্করণে সেরা বোলিংয়ের কীর্তি গড়েছেন ভুটানের সোনাম ইয়েশে।
এত দিন টি-টোয়েন্টিতে ইনিংসে ৭ উইকেট নেওয়ার কীর্তি ছিল মাত্র দুবার। ৮ রানে ৭ উইকেট নিয়ে তালিকার চূড়ায় ছিলেন মালয়েশিয়ার পেসার সিয়াজরুল ইদ্রুস। ২০২৩ সালে চীনের বিপক্ষে এই কীর্তি গড়েছিলেন তিনি। আর এ বছরই ভুটানের বিপক্ষে ১৯ রানে ৭ উইকেট নিয়েছিলেন বাহরাইনের আলী দাউদ। আজ সেই ভুটানের ২২ বছর বয়সী বাঁহাতি স্পিনার সোনাম ইয়েশে মিয়ানমারের বিপক্ষে ছাড়িয়ে গেলেন সবাইকে। ৪ ওভারে মাত্র ৭ রান দিয়ে নিয়েছেন ৮টি উইকেট!
গেলেফু ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট গ্রাউন্ডে সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে টস জিতে ভুটানকে ব্যাটিংয়ে পাঠায় মিয়ানমার। ওপেনার নামগাং চেজায়ের ৫০ রানে ভর করে ৯ উইকেটে ১২৭ রান তোলে ভুটান। জয়ের জন্য ১২৮ রানের লক্ষ্যে ব্যাটিংয়ে নেমে সোনামের ঘূর্ণিতে দিশাহারা মিয়ানমার অলআউট হয়ে গেছে মাত্র ৪৫ রানে!
ইনিংসের তৃতীয় ওভারে প্রথম বল হাতে নেন ইয়েশে; ওই ওভারের প্রথম ৪ বলেই তুলে নেন ৩ উইকেট। এরপর পঞ্চম ওভারে আবার বোলিংয়ে এসে নেন ১ উইকেট। ৭ ও ৯ নম্বর ওভারে আরও দুটি করে উইকেট নিয়ে বিশ্ব রেকর্ড গড়েন ইয়েশে।
মিয়ানমারের হয়ে শুধু দুই ওপেনার দুই অঙ্কের রান করতে পেরেছেন। অন্যরা যেন মাঠে এসেছিলেন শুধু ‘আউট’ হওয়ার আনুষ্ঠানিকতা সারতে। ৮২ রানের বিশাল এই জয়ে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে ট্রফি নিশ্চিত করল ভুটান।