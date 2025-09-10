ক্রিকেট

হংকং ম্যাচের আগে লিটন বললেন, ‘ক্রিকেট অনিশ্চয়তার খেলা’

ক্রীড়া প্রতিবেদক
আবুধাবি থেকে
এশিয়া কাপ শুরুর আগে অধিনায়কদের সংবাদ সম্মেলনে কথা বলছেন লিটন দাসছবি: এএফপি

সংবাদ সম্মেলন ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় লিটন দাসকে শুভকামনা জানালেন এক সাংবাদিক। ধন্যবাদ জানিয়ে বাংলাদেশ অধিনায়ক হাঁটা ধরলেন ড্রেসিংরুমের পথে। কাল হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে এশিয়া কাপের যাত্রা শুরু করছে বাংলাদেশ, শুভকামনাটা সে জন্যই।

এখনো এশিয়া কাপে কোনো ম্যাচ না জেতা দলটির বিপক্ষে বাংলাদেশের ম্যাচটা সহজই হওয়ার কথা। যে বাছাইপর্ব পেরিয়ে হংকং এসেছে, সেখানেও তারা হয়েছে তৃতীয়। অন্তত কাগজে-কলমে টুর্নামেন্টের সবচেয়ে দুর্বল দলের বিপক্ষে মাঠে নামছে বাংলাদেশ। এমন দলের বিপক্ষে খেলাটা একদিক থেকে সহজই হওয়ার কথা। তবে এমন ম্যাচ খেলতে হয় মানসিক চাপ নিয়েও।

২০১৪ টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ হারিয়ে দিয়েছিল হংকং
আইসিসি

কারণটা তো অনুমেয়ই। জিততেই হবে, হেরে গেলে চারদিকে শুরু হবে সমালোচনা। হংকং ম্যাচের আগেও কি এমন চাপ অনুভব করেন বাংলাদেশ অধিনায়কও? লিটনের উত্তর, ‘আপনি প্রশ্নটা যেকোনো অধিনায়ককে করলেই বলবে ক্রিকেট অনিশ্চয়তার খেলা। প্রতিটি ম্যাচেই (সামর্থ্যের) সর্বোচ্চটা দিয়ে খেলতে হবে। কোনো প্রতিপক্ষই শক্তিশালী বা দুর্বল নয়, নির্দিষ্ট দিনে যে কেউ যে কাউকে হারিয়ে দিতে পারে।’

হংকংয়ের বিপক্ষে বাংলাদেশের অতীতটা অবশ্য হতাশার। ২০১৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চট্টগ্রামে তারা হেরে গিয়েছিল হংকংয়ের কাছে। তাদের বিপক্ষে সেটিই টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের একমাত্র ম্যাচ। হংকংয়ের দুজন ক্রিকেটার এবার থাকলেও ওই দলের কেউই এখন নেই বাংলাদেশের।

তবু সেই প্রসঙ্গটা অবধারিতভাবেই এল আজ লিটনের সংবাদ সম্মেলনে। ওই হারটা কি আছে বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের মাথায়ও? লিটন বললেন ইতিহাস নিয়ে বেশি ভেবে চাপ নেওয়ার কিছু নেই, ‘এই মুহূর্তে নেতিবাচক কিছু নিয়ে ভাবার মতো আমাদের অবস্থা নেই। সাম্প্রতিক অতীতে আমরা অনেক ভালো ক্রিকেট খেলেছি। খেলতে নামব ম্যাচ জেতার জন্য। এই ভাবনা কখনো মাথায় আসবে না কার সঙ্গে খেলছি বা প্রতিপক্ষ কেমন। শতভাগ দিয়েই যেকোনো দলের সঙ্গে খেলতে হবে।’

হংকংয়ের বিপক্ষে জয়ই শুধু যথেষ্ট নয়। বাংলাদেশকে চোখ রাখতে হবে রান রেটের দিকেও। আফগানিস্তান ও শ্রীলঙ্কাকে টপকে যেতে হলে যেটির বিকল্পও নেই। কাল হংকংয়ের বিপক্ষে ৯৪ রানের জয়ে যে কাজটা করে রেখেছে আফগানিস্তান।

অধিনায়কদের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত লিটন দাস
ছবি: ফেসবুক

লিটন অবশ্য বলেছেন তাঁদের প্রাথমিক লক্ষ্য ম্যাচ জেতা, ‘বড় ব্যবধানে জিততে পারলে তো খুবই ভালো। যেটা আফগানিস্তান করেছে, তাদের জন্য প্লাস পয়েন্ট। তবে যেকোনো দলই এক দিন খারাপ ক্রিকেট খেলতে পারে। তারা যদি ভালো ক্রিকেট খেলে ফেলে, সে ক্ষেত্রে তখন আমাদের বড় ব্যবধানে জেতাটাও কষ্টকর হয়ে যাবে। আমাদের মূল লক্ষ্য ম্যাচ জেতা।’

