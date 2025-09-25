রউফ-ফারহানের অঙ্গভঙ্গি, সূর্যকুমারের মন্তব্য—আইসিসিতে ভারত–পাকিস্তানের পাল্টাপাল্টি অভিযোগ
এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তানের আসল লড়াইটা হচ্ছে মাঠের বাইরে। মাঠের লড়াইয়ে এবার এশিয়া কাপে ভারত পাকিস্তানের বিপক্ষে ২-০ তে এগিয়ে থাকলেও মাঠের বাইরে দুই দল লড়ছে চোখে চোখ রেখে। এবার দুই পক্ষই একে অপরের ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে আইসিসিতে অভিযোগ করেছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ‘নিউজ ১৮’ জানিয়েছে এ খবর।
ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) অভিযোগ করেছে পাকিস্তানের পেসার হারিস রউফ ও ওপেনার সাহিবজাদা ফারহানের বিরুদ্ধে। ২১ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে সুপার ফোরে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে ফারহান ফিফটি করার পর একে-৪৭ বন্দুক চালানোর মতো ভঙ্গিতে উদ্যাপন করেন। ভারতীয় সমর্থকেরা এই অঙ্গভঙ্গির বেশ সমালোচনা করেন। একই ম্যাচে রউফ ভারতীয় দর্শকদের উদ্দেশে বিমান ভূপাতিত হওয়ার ইঙ্গিত করে হাত নাড়েন। অভিযোগে বলা হয়েছে, এটি ভারতের সামরিক বাহিনীকে কটাক্ষ করার ইঙ্গিত।
শুধু তাই নয়, ম্যাচে ভারতের ওপেনার শুবমান গিল ও অভিষেক শর্মার ঝোড়ো সূচনার পর রউফ তাদের সঙ্গে বাগ্বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। এসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিসিসিআই আইসিসির কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ করেছে। অভিযোগের প্রেক্ষিতে আইসিসি জানিয়েছে, পাকিস্তানি দুই ক্রিকেটার যদি দায় অস্বীকার করেন, তবে শুনানি বসবে। আইসিসির এলিট প্যানেলের ম্যাচ রেফারি রিচি রিচার্ডসন শুনানির দায়িত্বে থাকবেন।
দোষ প্রমাণিত হলে শাস্তির মুখে পড়তে পারেন রউফ ও ফারহান। ভারতীয় সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, গতকাল আইসিসির কাছে মেইলে অভিযোগ দায়ের করেছে বিসিসিআই। আইসিসি অভিযোগ গ্রহণ করেছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দৈনিক জাগরণের খবর, প্রমাণ হিসেবে বিসিসিআই ভিডিও ফুটেজও আইসিসিতে জমা দিয়েছে।
দৈনিক জাগরণকে এক বিসিসিআই কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ‘এ ধরনের আচরণ খেলাধুলার চেতনার পরিপন্থী। আমরা (ম্যাচ রেফারি) অ্যান্ডি পাইক্রফটের কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জানিয়েছি এবং কঠোর ব্যবস্থা দাবি করেছি। শুধু অভিযোগই নয়, রউফ ও সাহিবজাদার (ফারহান) আচরণের ভিডিও প্রমাণও মেইলে সংযুক্ত করা হয়েছে।’
ফারহান অবশ্য নিজের উদ্যাপন নিয়ে নির্ভার। ম্যাচ শেষে বলেছেন, ‘ওটা আসলে হঠাৎ মাথায় আসা একটা ব্যাপার। আমি সাধারণত ফিফটি বিশেষ উদ্যাপন করি না। কিন্তু হঠাৎই ফিফটি করার পর ওইভাবে উদ্যাপন করার ভাবনা এল। কে কীভাবে নেবে, সেটা নিয়ে ভাবিনি।’
অন্যদিকে, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) অভিযোগ করেছে ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের বিরুদ্ধে। ১৪ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের ম্যাচে জয়ের পর সূর্যকুমার ভারতীয় সেনাদের জন্য জয় উৎসর্গ করে বক্তব্য দেন। পিসিবির দাবি, এ মন্তব্য রাজনৈতিক। তবে পিসিবির অভিযোগের বিষয়টি পিটিআই নিশ্চিত করতে পারেনি। কিন্তু ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া, নিউজ১৮ প্রতিবেদনে পিসিবির অভিযোগের কথা জানিয়েছে।
দৈনিক জাগরণ খবর দিয়েছে, আইসিসি রেফারি রিচি রিচার্ডসন সূর্যকুমারের কাছ থেকেও ব্যাখ্যা চেয়েছেন। ভারতীয় অধিনায়ক অভিযোগ অস্বীকার করলে তাঁকেও শুনানির মুখোমুখি হতে হবে। তবে ঘটনা ঘটার সাত দিনের মধ্যে আইসিসির কাছে অভিযোগ করতে হয়। সূর্যকুমারের মন্তব্যের সাত দিন পেরিয়ে গেছে আগেই। পাকিস্তান বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে অভিযোগ করেছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম।
এদিকে, পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের বিতর্কিত উদ্যাপনের মধ্যে নতুন করে আলোড়ন তুলেছেন এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের প্রধান ও পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি ফুটবলার ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর একটি ভিডিও এমনভাবে প্রকাশ করেন, যাতে মনে হয় রোনালদোও বিমান ভূপাতিত হওয়ার অঙ্গভঙ্গি করছেন। যদিও ভিডিওটির আসল প্রেক্ষাপট ভিন্ন। নাকভির এই পোস্টের সমালোচনা করছেন ভারতীয় সমর্থকেরা।