কোহলির সাত দিনের রাজত্ব কেড়ে নিলেন ড্যারিল মিচেল

ওয়ানডে র্যাঙ্কিং
কোহলির সাত দিনের রাজত্ব কেড়ে নিলেন ড্যারিল মিচেল
এক সপ্তাহেই শেষ হলো ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ে কোহলি–রাজ। আজ প্রকাশিত সর্বশেষ আইসিসি র্যাঙ্কিংয়ে কোহলিকে পেছনে ফেলে ওয়ানডের ১ নম্বর ব্যাটসম্যান হয়েছেন নিউজিল্যান্ডের ড্যারিল মিচেল। ভারতের মাটিতে নিউজিল্যান্ডকে প্রথম ওয়ানডে সিরিজ জেতাতে বড় ভূমিকা রাখার স্বীকৃতিই পেলেন মিচেল।
গত সপ্তাহে সতীর্থ রোহিত শর্মাকে সরিয়ে ১ নম্বর হয়েছিলেন কোহলি। তবে তাঁর ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলছিলেন মিচেল। দুজনের রেটিং পয়েন্টের পার্থক্য ছিল মাত্র ১—কোহলির ৭৮৫, মিচেলের ৭৮৪।
এরপর ভারত–নিউজিল্যান্ড সিরিজের শেষ দুই ম্যাচেই সেঞ্চুরি করে কোহলিকে বড় ব্যবধানে পেছনে ফেলেছেন মিচেল। সর্বশেষ র্যাঙ্কিংয়ে মিচেলের পয়েন্ট ৮৪৫। শেষ ওয়ানডেতে সেঞ্চুরি পাওয়া কোহলির পয়েন্ট ৭৯৫।
আগের সপ্তাহে এক থেকে তিনে নেমে যাওয়া রোহিত শর্মা পিছিয়েছেন আরও এক ধাপ। তাঁর ব্যর্থতায় তিনে উঠেছেন আফগানিস্তানের ইব্রাহিম জাদরান। শীর্ষ পাঁচের ৫ নম্বর ব্যাটসম্যান ভারত অধিনায়ক শুবমান গিল।
ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ে দ্বিতীয়বার শীর্ষে উঠলেন মিচেল। গত নভেম্বরে প্রথমবার ১ নম্বর হওয়ার পর অবশ্য মাত্র এক সপ্তাহ ছিলেন শীর্ষে।
বোলিংয়ে বলার মতো কোনো পরিবর্তন নেই। শীর্ষ পাঁচের সবাই ধরে রেখেছেন জায়গা। ইংল্যান্ডের জফরা আর্চারের চেয়ে ৪০ পয়েন্টে এগিয়ে থেকে শীর্ষে আফগানিস্তানের লেগ স্পিনার রশিদ খান।
রশিদ টি–টোয়েন্টি র্যাঙ্কিংয়ে দুই ধাপ এগিয়ে উঠে এসেছেন দুইয়ে। তাঁর চেয়ে ৯৪ পয়েন্টে এগিয়ে শীর্ষে ভারতের বরুণ চক্রবর্তী।