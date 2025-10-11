সিরিজ বাঁচানোর ম্যাচে বাংলাদেশের সম্ভাব্য একাদশ দেখে নিন
বাংলাদেশের বিপক্ষে টানা তিনটি ওয়ানডে সিরিজ জয়ের হাতছানি আফগানিস্তানের সামনে। ২০২৩ ও ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত দুই দলের ওয়ানডে সিরিজ জিতেছিল আফগানরা। এবারও ৩ ম্যাচের সিরিজে দলটি ১–০ তে এগিয়ে।
তাই আবুধাবিতে আফগানিস্তান আজ মাঠে নামবে তিন ম্যাচের সিরিজ জয় নিশ্চিতের লক্ষ্যে। বাংলাদেশের লক্ষ্য সিরিজ বাঁচানো। তা, সিরিজ বাঁচানোর এই ম্যাচে কেমন হতে পারে বাংলাদেশের একাদশ?
সিরিজে প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশের হয়ে ওপেন করেন তানজিদ হাসান ও সাইফ হাসান। কেউই বড় রান পাননি। তানজিদ করেন ১০ রান, ওয়ানডে অভিষেকে সাইফ ফেরেন ২৬ রান করে। দ্বিতীয় ম্যাচেও এই দুজনেরই ওপেন করার কথা।
ভিসা জটিলতা কাটিয়ে দলের সঙ্গে আরেক ওপেনার মোহাম্মদ নাঈম যোগ দিলেও আজ ওপেনিংয়ে তাঁকে দেখার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। ৩ নম্বরে খেলবেন নাজমুল হোসেন। বাঁহাতি এই টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান গত ম্যাচে আউট হন ২ রান করে।
আজ তাঁর কাছ থেকে বড় রান প্রয়োজন বাংলাদেশ দলের। মিডল অর্ডারও অনেকটাই ঠিকঠাক। তাওহিদ হৃদয়, মেহেদী হাসান মিরাজ ও জাকের আলীই খেলবেন মিডল অর্ডারে। গত ম্যাচে ৭ রানে আউট হওয়া নুরুল হাসান আজও একটা সুযোগ পেতে পারেন।
আবুধাবির ধীরগতির উইকেট কাগজে লাগাতে স্পিন শক্তি বাড়াতে পারে বাংলাদেশ। সে কারণে দলে ফিরতে পারেন লেগ স্পিনার রিশাদ হোসেন। তানভীর ইসলামের সঙ্গে তাঁর জুটি ভয়ানক হতে পারে। সে ক্ষেত্রে তিনজন নয়, দুই পেসার নিয়ে খেলতে হবে বাংলাদেশকে।
আজ দলে ফিরতে পারেন বাঁহাতি পেসার মোস্তাফিজুর রহমানও। প্রথম ম্যাচে মোস্তাফিজকে বিশ্রামে রাখা হয়েছিল। দ্বিতীয় পেসার হিসেবে থাকতে পারেন তানজিম হাসান। রিশাদের দিকে না ছুটে বাংলাদেশ যদি তিন পেসার খেলায়, তাহলে তাসকিন আহমেদ বা হাসান মাহমুদের যেকোনো একজন খেলবেন। খেলতে পারেন ফাস্ট বোলার নাহিদ রানাও। বাংলাদেশ দলের পেসাররা সবাই কমবেশি ছন্দে আছেন।
মোস্তাফিজ ছাড়া সামর্থ্যের বিচারেও সবাই কমবেশি কাছাকাছি। তাই অনেকদিন ধরেই বাংলাদেশ একেকজনকে ঘুরিয়ে–ফিরিয়ে খেলায়। আজও এর ধারাবাহিকতা থাকতে পারে।
বাংলাদেশের সম্ভাব্য একাদশ
তানজিদ হাসান, সাইফ হাসান, নাজমুল হোসেন, মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), তাওহিদ হৃদয়, জাকের আলী, নুরুল হাসান, তানভীর ইসলাম, রিশাদ হোসেন/তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান।