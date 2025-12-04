ক্রিকেট

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে রুটের প্রথম সেঞ্চুরি

খেলা ডেস্ক
জো রুটএএফপি

অবশেষে!

জো রুট অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সেঞ্চুরি করলেন। ব্রিসবেনে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টে প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি পেয়েছেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে প্রথম সেঞ্চুরি পেতে রুটের লাগল ৪৩৯৬ দিন, ৩০ ইনিংস, ১৬ টেস্ট ও ১২ বছর। টেস্টে সব মিলিয়ে এটি তাঁর ৪০তম সেঞ্চুরি।

টেস্ট ক্যারিয়ারে এর আগে ২৯ ইনিংস অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ব্যাটিং করছেন রুট, তাতে তাঁর সর্বোচ্চ রানের ইনিংস ছিল ৮৯। আজ সেই সেঞ্চুরি-খরা কাটল তাঁর। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে আজ হাজার রানও পূর্ণ করেছেন রুট।

আরও পড়ুন

ওয়াসিম আকরামকে টপকে রেকর্ড স্টার্কের, ‘শেকড়’ গেড়েছেন রুট

রুট অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সেঞ্চুরি পাবেন কি না, এবার অ্যাশেজের আগে বড় প্রশ্ন ছিল এটি। পার্থ টেস্টে রুট সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি। প্রথম ইনিংসে শূন্য রানে ফেরার পর দ্বিতীয় ইনিংসে করেছিলেন ৮ রান। তবে ব্রিসবেনে এসেই পাল্টে দিলেন দৃশ্যপট।

৬ উইকেট নিয়েছেন স্টার্ক
রয়টার্স

ব্রিসবেন টেস্টের প্রথম ইনিংসে অবশ্য রুট একাই নায়ক হতে পারছেন না। অস্ট্রেলিয়ার গোলাপি বলের রাজা মিচেল স্টার্ক যে উইকেট নিয়েছেন ৬টি। বেন ডাকেট, ওলি পোপ, হ্যারি ব্রুক, উইল জ্যাকস, ব্রাইডন কার্স ও গাস অ্যাটকিনসনকে ফিরিয়েছেন স্টার্ক।

এদিন পাকিস্তান কিংবদন্তি ওয়াসিম আকরামের ৪১৪ উইকেট নেওয়ার রেকর্ড পেছনে ফেলে বাঁহাতি পেসারদের মধ্যে সর্বোচ্চ উইকেট নেওয়ার রেকর্ডও গড়েছেন স্টার্ক।

ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসে উইকেটে ৩২৫ রান করে দিন শেষ করেছে। ২৬৪ রানে নবম উইকেট হারানো ইংল্যান্ড শেষ উইকেট জুটিতে তুলেছে ৬১ রান। পেসার জফরা আর্চার অপরাজিত আছেন ৩২ রানে, সেঞ্চুরিয়ান রুট ১৩৫ রানে।

আরও পড়ুন

টি–টোয়েন্টিতে কেমন গেল বাংলাদেশের ২০২৫ সাল

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ক্রিকেট থেকে আরও পড়ুন