সাকিব খেলবেন নতুন আরেক লিগে, সতীর্থ কারা
এক লিগ থেকে অন্য লিগ, এক ফ্র্যাঞ্চাইজি থেকে অন্য ফ্র্যাঞ্চাইজি-সাকিব আল হাসানের খেলা থেমে নেই। বাংলাদেশের হয়ে খেলতে পারছেন না ৩৮ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডার, তাই বলে ক্রিকেটে তাঁর ব্যস্ততা কমছে না। এক সময় বিশ্বের অন্যতম সেরা এই অলরাউন্ডার এবার খেলবেন কানাডার নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টেন টুর্নামেন্ট ‘কানাডা সুপার সিক্সটি’-তে। এই টুর্নামেন্টে তাঁকে দেখা যাবে মন্ট্রিয়ল টাইগার্সের জার্সিতে।
আগামী ৮ অক্টোবর শুরু হতে যাচ্ছে ছয় দলের এই নতুন টুর্নামেন্ট। শুধু সাকিব নন, এই লিগে এরই মধ্যে নাম লিখিয়েছেন কুইন্টন ডি কক, মার্টিন গাপটিল, মঈন আলী, ডেভিড ম্যালান, সিকান্দার রাজা, পীযূষ চাওলা ও রহমানউল্লাহ গুরবাজের মতো তারকারাও।
ব্র্যাম্পটন ব্লিটজ, মিসিসাগা মাস্টার্স, মন্ট্রিয়ল টাইগার্স, ভ্যাঙ্কুভার কিংস, টরন্টো সিক্সার্স ও হোয়াইটওয়ার্ক ওয়ারিয়র্স—এই ছয় দলে বিশ্বের নামীদামি তারকাদের সঙ্গে খেলবেন কানাডার ক্রিকেটাররাও। মন্ট্রিয়ল দলে সাকিবের সতীর্থ হিসেবে আছেন জশ ব্রাউন, নিক হবসন, টম মুরস, ইসুরু উদানা ও অ্যান্ড্রু টাইয়ের মতো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের পরিচিত মুখ। কানাডার ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে অবশ্য সাকিব মোটেও নতুন নন। এর আগেও তিনি গ্লোবাল টি-টোয়েন্টি লিগে মন্ট্রিয়ল টাইগার্সের হয়ে খেলেছেন।
বর্তমানে সাকিব খেলছেন ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকনসের হয়ে খেলছেন। শোনা যাচ্ছে, এই বছরের শেষ দিকে যুক্তরাষ্ট্রের মাইনর লিগ ক্রিকেটেও তাঁকে দেখা যেতে পারে। বাংলাদেশ ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় তারকা সাকিব অবশ্য বেশ কিছুদিন ধরেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের বাইরে। জাতীয় দলের হয়ে তাঁর শেষ ম্যাচ ছিল গত বছরের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে, ভারতের বিপক্ষে কানপুর টেস্টে।
ভ্যাঙ্কুভারের সবচেয়ে বড় স্টেডিয়াম বিসি প্লেসে ৮ থেকে ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত হবে ‘কানাডা সুপার সিক্সটি’ টুর্নামেন্ট। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকেই টিকিট বিক্রি শুরু হবে।