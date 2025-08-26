ক্রিকেট

টি-টোয়েন্টিতে সাকিব যে পাঁচ ব্যাটসম্যানকে সবচেয়ে বেশি আউট করেছেন

ইতিহাসের পঞ্চম খেলোয়াড় হিসেবে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ৫০০ উইকেটের মাইলফলক ছুঁয়েছেন সাকিব আল হাসান। সাকিবের প্রিয় শিকার কারা?

মোহাম্মদ সোলায়মান
ঢাকা
টি–টোয়েন্টিতে ৫০০ উইকেট পেয়েছেন সাকিব আল হাসানপ্রথম আলো

ক্যারিয়ারের প্রথম স্বীকৃত টি-টোয়েন্টি ম্যাচটি সাকিব আল হাসান খেলেছিলেন ২০০৬ সালের ২৮ নভেম্বর। খুলনায় জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ম্যাচটি ছিল বাংলাদেশেরও প্রথম আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি। সে ম্যাচের ১৬তম ওভারে জিম্বাবুয়ের সর্বোচ্চ স্কোরার শন উইলিয়ামসকে ফরহাদ রেজার ক্যাচ বানিয়ে এই সংস্করণে প্রথম উইকেটটি পেয়ে যান সাকিব।

প্রায় ১৯ বছর পর সেই সাকিব পরশু রাতে পেয়ে গেলেন টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের ৫০০তম উইকেট। ইতিহাসের পঞ্চম বোলার হিসেবে মাইলফলকটা ছুঁয়েছেন বাংলাদেশের সাবেক অধিনায়ক।

৪৫৭ ম্যাচে ৫০০ উইকেটের দেখা পাওয়া সাকিব এ পর্যন্ত আউট করেছেন ৩৪৩ জনকে। তাঁদের মধ্যে প্রথম শিকার উইলিয়ামসকে ১০ বারের দেখায় আর একবারও আউট করতে পারেননি সাকিব। সাকিব একবার আউট করেছেন এমন ব্যাটসম্যানের সংখ্যাই বেশি—উইলিয়ামসসহ ২৪৭ জন। একাধিকবার আউট করেছেন ৯৬ জনকে।

সাকিবের বাঁহাতি স্পিনে সবচেয়ে বেশিবার কাটা পড়েছেন বাংলাদেশেরই এক ব্যাটসম্যান—শামসুর রহমান। জাতীয় দলের সাবেক সতীর্থকে ঘরোয়া টি-টোয়েন্টিতে ১৫ ম্যাচে সাতবার আউট করেছেন সাকিব। এর তিনবারই এলবিডব্লু হয়েছেন শামসুর।

৫০০তম উইকেট নেওয়ার ম্যাচে অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডার জার্সিতে সাকিব
সিপিএল

সাকিবের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ শিকারও এক জাতীয় দল সতীর্থ। লিটন দাসকে ১৮ ম্যাচে ছয়বার ফিরিয়েছেন সাকিব। এর মধ্যে দুবার স্টাম্পিংয়ের শিকার ও দুবার ফিল্ডারের হাতে ক্যাচ হয়েছেন লিটন।

সাকিব তৃতীয় সর্বোচ্চ পাঁচবার আউট করেছেন তিনজনকে। তাঁদের দুজন বিদেশি, একজন বাংলাদেশি। ৩০ ম্যাচ খেলে তামিম ইকবালকে পাঁচবার ফিরিয়েছেন। টি-টোয়েন্টিতে সাকিব সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলেছেন তামিমে দলের বিপক্ষেই।

কলকাতা নাইট রাইডার্সের সতীর্থ সুনীল নারাইনকে প্রতিপক্ষ হিসেবে ২০ ম্যাচে পাঁচবার ফিরিয়েছেন সাকিব। সাকিবের হাতে পাঁচবার আউট হওয়া তৃতীয়জন ডেভিড ওয়ার্নার। অস্ট্রেলীয় ওপেনারের বিপক্ষে সাকিব ম্যাচ খেলেছেন ১৩টি।

সাকিবের শীর্ষ পাঁচ শিকার

সাকিব এ ছাড়া ১২ জনকে চারবার করে আউট করেছেন। সাকিব চারবার আউট করেছেন মোহাম্মদ মিঠুন, শহীদ আফ্রিদি, ডোয়াইন স্মিথ, সৌম্য সরকার, মুমিনুল হক, ড্যারেন স্যামি, রনি তালুকদার, নজিবউল্লাহ জাদরান, কার্লোস ব্রাফেট, ক্রিস লিন, লেন্ডল সিমন্স ও ব্রেন্ডন টেলরকে।

কীভাবে কত উইকেট

১৪৯

স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে সাকিব সবচেয়ে বেশি উইকেট পেয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় দলের হয়ে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৫৮টি ঢাকা ডায়নামাইটসে।

যে পাঁচ টুর্নামেন্টে সাকিবের বেশি উইকেট

