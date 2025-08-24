৫০০ ছুঁয়ে যে অনন্য কীর্তি সাকিবের

৫০০ ছুঁয়ে যে অনন্য কীর্তি সাকিবের
স্বীকৃত টি-টোয়েন্টির ৪৯৯তম উইকেটটি সাকিব আল হাসান পেয়েছিলেন ২০ আগস্ট ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে। চার দিন ও দুই ম্যাচ পর ‘৫০০’ পেয়ে গেলেন বাংলাদেশের অলরাউন্ডার। ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকনসের হয়ে খেলা সাকিব আজ অ্যান্টিগাতে সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস প্যাট্রিয়টসের পাকিস্তানি ব্যাটসম্যান মোহাম্মদ রিজওয়ানের ক্যাচ নিয়ে পেয়ে গেছেন ৫০০তম উইকেট।
টি-টোয়েন্টি ইতিহাসের পঞ্চম বোলার হিসেবে ৫০০ উইকেটের মাইলফলক ছোঁয়া সাকিব অনন্য এক কীর্তিতেও নাম লিখিয়েছেন। ইতিহাসের প্রথম ক্রিকেটে হিসেবে এই সংস্করণে ৭ হাজার রান ও ৫০০ উইকেটে ‘ডাবল’ পেলেন সাকিব। আজকের ম্যাচের আগে ২০ ওভারের ক্রিকেটে সাকিবের রান ছিল ৭৫৪৯।
ডাবলটাকে ৫০০ উইকেট ও ৫ হাজার রানে নামিয়ে আনলে সাকিব হয়ে যান দ্বিতীয়। স্বীকৃতি টি-টোয়েন্টিতে সাকিব ছাড়া ৫ হাজার রান ও ৫০০ উইকেট আছে শুধু ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ডোয়াইন ব্রাভোর (৬৯৭০ রান ও ৬৩১ উইকেট)।
স্বীকৃত টি–টোয়েন্টিতে ৫০০ উইকেট
সেন্ট কিটসের বিপক্ষে আজ ২ ওভারে ১১ রান দিয়ে ৩ উইকেট নিয়েছেন সাকিব। সাকিব বোলিংয়ে আসেন ১৫তম ওভারে। তৃতীয় বলেই ‘৫০০’ পেয়ে যেতে পারতেন সাকিব। কিন্তু জেইডেন সিলস ক্যাচ নিতে গিয়ে সীমানা দড়িতে পা লাগিয়ে ফেলে ছক্কা পাইয়ে দেন রিজওয়ানকে। পাকিস্তানের এশিয়া কাপের দলে না থাকা রিজওয়ান ওভারের শেষ বলে সহজ এক ফিরতি ক্যাচ তুলে অপেক্ষার অবসান ঘটান সাকিবের।
৫০১ নম্বর উইকেটটা সাকিব পেয়ে যান পরের ওভারের দ্বিতীয় বলে কাইল মায়ার্সকে কাভারে উসমান মিরের ক্যাচ বানিয়ে। তিন বল পরে আসে ৫০২ নম্বর উইকেট। এবার স্লগ করতে গিয়ে শর্ট থার্ড ম্যানে সালমান ইরশাদের ক্যাচ হয়ে যান নাভিন বিদাইসি। প্রথম ওভারে ৯ রান দেওয়া সাকিব দ্বিতীয় ওভারে দেন ২ রান। এরপর আর তাঁকে বোলিংয়ে আনেননি অধিনায়ক। তবে শেষ ওভারে আব্বাস আফ্রিদিকে রানআউট করতে বড় ভূমিকা রেখেছেন সাকিব।
সাকিবের মাইলফলক ছোঁয়ার দিনে সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস ৯ উইকেটে করেছে ১৩৩ রান। ৩১ বলে সর্বোচ্চ ৩২ রান ওপেনার এভিন লুইসের। এ ছাড়া ২৬ বলে ৩০ রান করেছেন সাকিবের শিকার রিজওয়ান।
রান তাড়ায় চারে নেমে ১৮ বলে ২৫ রান করেছেন সাকিব, হয়েছেন ম্যাচসেরাও। এবারের সিপিএলে এটাই তাঁর সর্বোচ্চ ইনিংস। তাঁর দল জিতেছে ৭ উইকেট ও ২ বল হাতে রেখে।