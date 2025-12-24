নতুন উচ্চতায় কোহলি, হয়ে গেল ১৬ হাজার রান

নতুন উচ্চতায় কোহলি, হয়ে গেল ১৬ হাজার রান
মাত্র ১ রানই লাগত তাঁর। অভিজাত এই ক্লাবে যে বিরাট কোহলি নাম লেখাতে যাচ্ছেন, এ নিয়ে তাই কোনো সন্দেহই ছিল না।
কোহলিও অপেক্ষায় রাখলেন না ক্রিকেটপ্রেমীদের। বিজয় হাজারে ট্রফিতে অন্ধ্র প্রদেশের বিপক্ষে দিল্লির হয়ে মাঠে নেমে সেই ১ রান নিয়েই ক্রিকেটের অভিজাত এক ক্লাবে ঢুকে পড়লেন তিনি। স্পর্শ করলেন লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে ১৬ হাজার রানের মাইলফলক!
বিশ্বের মাত্র নবম ব্যাটসম্যান হিসেবে এ কীর্তি গড়লেন কোহলি। ভারতীয়দের মধ্যে শচীন টেন্ডুলকারের পর এ উচ্চতায় পৌঁছানো দ্বিতীয় ক্রিকেটার তিনি। এ প্রতিবেদন লেখার সময় ম্যাচে কোহলি ব্যাট করছিলেন ৬২ রানে।
২০০৬ সালে শুরু হয়েছিল লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে কোহলির এই পথচলা। ১৯ বছরের লম্বা ক্যারিয়ারে ভারতীয় এই ব্যাটসম্যান খেলেছেন ৩৪২টি ম্যাচ। ৫৭.৩৪ গড়ে তাঁর রান এখন ১৬,০৬১*। এর মধ্যে ৫৭টি সেঞ্চুরি ও ৮৫টি হাফ সেঞ্চুরি। পাকিস্তানের বিপক্ষে ২০১২ এশিয়া কাপে সেই বিধ্বংসী ১৮৩ রানের ইনিংসটি এখনো এ সংস্করণে তাঁর ক্যারিয়ারসেরা।
লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকদের তালিকার দিকে তাকালে বোঝা যাবে, কোহলি কেন এখানেও অনন্য। তালিকায় যে ৯ জন আছে, তাঁদের মধ্যে একমাত্র টেন্ডুলকার ও কোহলি ছাড়া আর কারও গড়ই ৪৫-এর বেশি নয়।
টেন্ডুলকারের গড় যেখানে ৪৫.৫৪, সেখানে কোহলির গড় ৫৭-এর বেশি। ভাবা যায়!
এ তালিকার চূড়ায় আছেন গ্রাহাম গুচ (২২,২১১ রান), ২ নম্বরে গ্রায়েম হিক (২২,০৫৯ রান)। ৩ নম্বরে থাকা শচীন টেন্ডুলকারের রান ২১,৯৯৯। এর পরই আছেন কুমার সাঙ্গাকারা, ভিভ রিচার্ডস, রিকি পন্টিং ও গর্ডন গ্রিনিজরা। ১৬,১২৮ রান নিয়ে সনাৎ জয়াসুরিয়া আটে। কোহলি এখন জয়াসুরিয়ার নিশ্বাস–দূরত্বে। পন্টিং বা রিচার্ডসদের ছাড়িয়ে যাওয়াটাও হয়তো এখন সময়ের ব্যাপারমাত্র।