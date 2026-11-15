৭ ইনিংসেই ৫১৫ রান, হৃদয়ের ব্যাটে রেকর্ডের গান

৭ ইনিংসেই ৫১৫ রান, হৃদয়ের ব্যাটে রেকর্ডের গান
সেপ্টেম্বরে পচেফস্ট্রুমে যেখানে শেষ করেছিলেন, আজ জোহানেসবার্গে যেন সেখান থেকেই শুরু করলেন তাওহিদ হৃদয়। সেপ্টেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকা ‘এ’ দলের বিপক্ষে বাংলাদেশ ‘এ’ দলের হয়ে ৩৫০ রানে অপরাজিত ছিলেন হৃদয়। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে যা বাংলাদেশের কোনো ব্যাটসম্যানের ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ইনিংস। সেই ইনিংসের পর আজ প্রথমবার দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যাট করতে নেমেই ১৩৭ রানের ইনিংস খেললেন এই মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান। জোহানেসবার্গের আগে বাংলাদেশের খেলা সর্বশেষ ম্যাচেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ২৪২ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে টেস্টেও বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ইনিংসের মালিক হয়েছেন হৃদয়। সেই হৃদয় আজ ভেঙেছেন কিছু রেকর্ড, গড়েছেন দারুণ কিছু কীর্তিও।
টেস্টে তাওহিদ হৃদয়ের রান। বাংলাদেশের প্রথম ও বিশ্বের ১২ নম্বর ব্যাটসম্যান হিসেবে ক্যারিয়ারের প্রথম সাত ইনিংসেই ৫০০ রানের মাইলফলক পেরোলেন হৃদয়। প্রথম সাত ইনিংসে সবচেয়ে বেশি রান ভারতের বিনোদ কাম্বলির (৬৭৩)। হৃদয় আছেন যৌথভাবে সাত নম্বরে। বাংলাদেশের আগের রেকর্ড মুমিনুল হকের—৪১১ রান।
সবচেয়ে কম ইনিংসে ৫০০ ছোঁয়ার রেকর্ডটা ভাগাভাগি করছেন পাকিস্তানের জাভেদ মিয়াঁদাদ ও ভারতের বিনোদ কাম্বলি। দুজনই ৫ ইনিংসেই ৫০০ ছুঁয়েছেন।
টেস্টে প্রথম ৭ ইনিংসে সবচেয়ে বেশি রান
টেস্টে সর্বশেষ তিন ইনিংসে তাওহিদ হৃদয়ের রান। টেস্টে টানা তিন ইনিংসে যা বাংলাদেশের কোনো ব্যাটসম্যানের সর্বোচ্চ। আগের রেকর্ড মুশফিকুর রহিমের—৩১৫ রান।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্টে বাংলাদেশের ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ইনিংসের রেকর্ডে মাহমুদুল হাসানের পাশে বসলেন তাওহিদ হৃদয়। ২০২২ সালে ডারবানে ১৩৭ করেছিলেন মাহমুদুল।