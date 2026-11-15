ক্রিকেট

৭ ইনিংসেই ৫১৫ রান, হৃদয়ের ব্যাটে রেকর্ডের গান

মোহাম্মদ সোলায়মান
ঢাকা
দ্বিতীয় টেস্ট সেঞ্চুরির পর তাওহিদ হৃদয়। জোহানেসবার্গে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষেএএফপি
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সেপ্টেম্বরে পচেফস্ট্রুমে যেখানে শেষ করেছিলেন, আজ জোহানেসবার্গে যেন সেখান থেকেই শুরু করলেন তাওহিদ হৃদয়। সেপ্টেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকা ‘এ’ দলের বিপক্ষে বাংলাদেশ ‘এ’ দলের হয়ে ৩৫০ রানে অপরাজিত ছিলেন হৃদয়। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে যা বাংলাদেশের কোনো ব্যাটসম্যানের ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ইনিংস। সেই ইনিংসের পর আজ প্রথমবার দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যাট করতে নেমেই ১৩৭ রানের ইনিংস খেললেন এই মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান। জোহানেসবার্গের আগে বাংলাদেশের খেলা সর্বশেষ ম্যাচেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ২৪২ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে টেস্টেও বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ইনিংসের মালিক হয়েছেন হৃদয়। সেই হৃদয় আজ ভেঙেছেন কিছু রেকর্ড, গড়েছেন দারুণ কিছু কীর্তিও।

৫১৫

টেস্টে তাওহিদ হৃদয়ের রান। বাংলাদেশের প্রথম ও বিশ্বের ১২ নম্বর ব্যাটসম্যান হিসেবে ক্যারিয়ারের প্রথম সাত ইনিংসেই ৫০০ রানের মাইলফলক পেরোলেন হৃদয়। প্রথম সাত ইনিংসে সবচেয়ে বেশি রান ভারতের বিনোদ কাম্বলির (৬৭৩)। হৃদয় আছেন যৌথভাবে সাত নম্বরে। বাংলাদেশের আগের রেকর্ড মুমিনুল হকের—৪১১ রান।

সবচেয়ে কম ইনিংসে ৫০০ ছোঁয়ার রেকর্ডটা ভাগাভাগি করছেন পাকিস্তানের জাভেদ মিয়াঁদাদ ও ভারতের বিনোদ কাম্বলি। দুজনই ৫ ইনিংসেই ৫০০ ছুঁয়েছেন।

টেস্টে প্রথম ৭ ইনিংসে সবচেয়ে বেশি রান বিনোদ কাম্বলির
আইসিসি

টেস্টে প্রথম ৭ ইনিংসে সবচেয়ে বেশি রান

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হৃদয়ের অবিশ্বাস্য ইনিংসে জোহানেসবার্গে বাংলাদেশের রেকর্ড গড়া দিন

৪৬১
টেস্টে সর্বশেষ তিন ইনিংসে তাওহিদ হৃদয়ের রান। টেস্টে টানা তিন ইনিংসে যা বাংলাদেশের কোনো ব্যাটসম্যানের সর্বোচ্চ। আগের রেকর্ড মুশফিকুর রহিমের—৩১৫ রান।
১৩৭
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্টে বাংলাদেশের ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ইনিংসের রেকর্ডে মাহমুদুল হাসানের পাশে বসলেন তাওহিদ হৃদয়। ২০২২ সালে ডারবানে ১৩৭ করেছিলেন মাহমুদুল।
বাংলাদেশের প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে চতুর্থ টেস্টেই দ্বিতীয় সেঞ্চুরির দেখা পেলেন তাওহিদ হৃদয়।
২০৬
হৃদয়-লিটনের জুটি টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ। আগের সর্বোচ্চ ১৩৮, ২০২৪ সালে মিরপুরে সপ্তম উইকেটে জাকের-মিরাজের।
৩২৭/৬
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে বাংলাদেশের দলীয় সর্বোচ্চ। আগের সর্বোচ্চ ৩২৬, ২০১৫ সালে চট্টগ্রামে।
সরাসরি: জোহানেসবার্গ টেস্ট
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