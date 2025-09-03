রাজাই এখন অলরাউন্ডারদের আসল রাজা
প্রথমবারের মতো ওয়ানডে অলরাউন্ডারদের র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠেছেন সিকান্দার রাজা। হারারেতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দুই ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ৯২ ও ৫৯ রানের ইনিংস খেলে এই কীর্তি গড়েছেন জিম্বাবুইয়ান অলরাউন্ডার।
রাজার রেটিং পয়েন্ট ৩০২, টপকে গেছেন আফগানিস্তানের আজমতউল্লাহ ওমরজাই (২৯৬) ও মোহাম্মদ নবীকে (২৯২)। ওমরজাই এখন দুইয়ে, নবী তিনে। এই তালিকার চারে আছেন বাংলাদেশের মেহেদী হাসান মিরাজ (২৪৯)।
রাজা এবারের আগে আগে সর্বোচ্চ দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে। ৩৯ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে খেলা সর্বশেষ দুই ওয়ানডেতে ১৫১ রান করে ব্যাটসম্যানদের র্যাঙ্কিংয়ে বড় লাফ দিয়েছেন। ৯ ধাপ এগিয়ে তিনি এখন ২২তম, এটিও তাঁর ক্যারিয়ার সেরা। বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে রাজা আছেন ৩৮তম স্থানে। এখানেও এক ধাপ উন্নতি হয়েছে তাঁর। সর্বশেষ দুই ম্যাচে তাঁর উইকেট একটি।
হারারেতে অনুষ্ঠিত জিম্বাবুয়ে-শ্রীলঙ্কা ওয়ানডের সিরিজে সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন শ্রীলঙ্কার পাতুম নিশাঙ্কা। সিরিজে ১৯৮ রান করা এই ব্যাটসম্যান ৭ ধাপ এগিয়ে ১৩তম স্থানে উঠে এসেছেন। ওয়ানডে ব্যাটসম্যানদের র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে আছেন শুবমান গিল। আর বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার কেশভ মহারাজ। গতকালই ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৫ উইকেট নিয়েছেন এই বাঁহাতি স্পিনার।
টি-টোয়েন্টিতে আফগানিস্তানের ব্যাটসম্যান ইবরাহিম জাদরান এবং সেদিকউল্লাহ আতাল শারজাতে পাকিস্তানের বিপক্ষে ত্রিদেশীয় সিরিজের ম্যাচে যথাক্রমে ৬৫ এবং ৬৪ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেছেন। তাতে জাদরান ১২ ধাপ এগিয়ে ২০তম অবস্থানে উঠে এসেছেন। আতাল ৩৯৬ ধাপ থেকে ১২৭তম অবস্থানে পৌঁছেছেন। তিনি এর আগের ম্যাচেও ফিফটি করেন।
টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটসম্যান র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ স্থানে আছেন ওপেনার তানজিদ হাসান। ৮ ধাপ এগিয়ে তাঁর বর্তমান অবস্থান ৩৬তম। টি-টোয়েন্টিতে বোলারদের মধ্যে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ স্থানে মোস্তাফিজুর রহমান। তিনি আছেন ১২ নম্বরে।