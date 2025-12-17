এক ওভারে তিন উইকেট নিলেন মোস্তাফিজ

এক ওভারে তিন উইকেট নিলেন মোস্তাফিজ
মঙ্গলবার আইপিএল নিলাম হয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবিতে, যেখানে মোস্তাফিজুর রহমানকে ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে কিনেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। ঠিক এক দিন পর আজ আমিরাতের আরেক শহর দুবাইয়েও আবার আলোচনায় বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসার।
ইন্টারন্যাশনাল লিগ টি–টোয়েন্টিতে (আইএলটি২০) এমআই এমিরেটসের বিপক্ষে এক ওভারে ৩ উইকেট নিয়েছেন মোস্তাফিজ। দুবাই ক্যাপিটালসের হয়ে খেলা এই পেসার ইনিংসের ১৮তম ওভারে আউট করেছেন রশিদ খান, টম ব্যান্টন ও এএম গজনফরকে। ইনিংসের শেষ দিকের ওভারটিতে মাত্র ১ রান দিয়েছেন তিনি।
আইএলটি–টোয়েন্টিতে আজ ছিল মোস্তাফিজের পঞ্চম ম্যাচ। আগের চার ম্যাচে মোট ৬ উইকেট নিয়েছিলেন এই পেসার। তবে কোনোটিতে উইকেটসংখ্যা দুইয়ের বেশি ছিল না। আজ দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে মোস্তাফিজের শুরুটা ভালোও ছিল না।
ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারে বোলিংয়ে এলে তাঁকে দুটি চার মারেন জনি বেয়ারস্টো। সব মিলিয়ে ওভারটিতে খরচ হয় ১০ রান। এরপর মোস্তাফিজ তাঁর দ্বিতীয় ওভার করতে ফেরেন ইনিংসের ১৬তম ওভারে। এবার কামিন্দু মেন্ডিস ও ব্যান্টন মিলে নিতে পারেন মাত্র ৬ রান, সঙ্গে ছিল একটি ওয়াইড।
প্রথম দুই ওভারে ১৭ দেওয়া মোস্তাফিজই ১৮তম ওভারে একের পর এক উইকেট তুলে নেন। প্রথম বল ছিল অফ কাটার, রশিদ খান মিড অফে ক্যাচ দেন দাসুন শানাকার হাতে (৩ বলে ১)। তৃতীয় বল ছিল স্লোয়ার—ব্যান্টন মিডউইকেটে ক্যাচ দেন ডু প্লয়ের হাতে (১১ বলে ৫)। পঞ্চম বল ছিল অফ স্টাম্পের বাইরে, এবার গজনফর স্লিপে ক্যাচ দেন ডু প্লয়ের হাতে (২ বলে ০)।
তৃতীয় ওভারে ৫ বলের মধ্যে তিন উইকেট নেওয়া মোস্তাফিজ নিজের শেষ ওভারেও উইকেট পেতে পারতেন। চতুর্থ বলে রোমারিও শেফার্ড বাউন্ডারিতে ক্যাচ দেন। তবে হাতে নিয়েও ফেলে দেন কক্স। ক্যাচ মিসের হতাশায় ঢাকা ওভারটিতে একটি চার ও একটি ছয়ে মোট ১৬ রান ওঠে। মোস্তাফিজ তাঁর চার ওভারের বোলিং কোটা শেষ করেন ৩৪ রানে ৩ উইকেটে।
এমআই এমিরেটস ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৩৭ রান করে। তাড়া করতে নেমে দুবাই ক্যাপিটালস ২০ ওভারে ১৩০ রানে অলআউট হয়ে ৭ রানে হারে। মোস্তাফিজ ১ রান করে রানআউট হন।