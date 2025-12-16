পাতিরানাকে ১৮ কোটি রুপি দিয়ে কিনল কলকাতা নাইট রাইডার্স

- পাতিরানাকে ১৮ কোটি রুপি দিয়ে কিনল কলকাতা নাইট রাইডার্স
পাতিরানাকে ১৮ কোটি রুপি দিয়ে কিনল কলকাতা নাইট রাইডার্স
অস্ট্রেলীয় অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিনকে ২৫ কোটি ২০ লাখ রুপি দিয়ে কেনা কলকাতা নাইট রাইডার্স বড় অঙ্ক খরচ করে দল নিয়েছেন শ্রীলঙ্কান পেসার মাতিশা পাতিরানাকেও। ১৮ কোটি রুপি দাম হেঁকে তাঁকে কিনল কেকেআর।
পাতিরানাকে কিনতে লড়াই চলছিল দিল্লি ও লক্ষ্ণৌর। লক্ষ্ণৌ ১৬ কোটিতে ওঠার পর পিছু হটে দিল্লি। এরপরই লড়াইয়ে নামে কলকাতা, কিনে নেয় পাতিরানাকে।
এখন পর্যন্ত বিক্রি হলেন যারা
২৩ কোটি ৭৫ লাখ থেকে ৭ কোটিতে নামল ভেংকটেশ আইয়ারের দাম
গতবার ভারতীয় অলরাউন্ডার ভেংকটেশ আইয়ারকে ২৩ কোটি ৭৫ লাখ রুপি দিয়ে কিনে হইচই ফেলেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। এবার সেই ভেংকটেশ বিক্রি হয়েছেন ৭ কোটি রুপিতে। তাঁকে দলে নিয়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু।
গ্রিনকে নিয়ে কাড়াকাড়ি, ২৫ কোটি ২০ লাখে রফা
নিলামের সঞ্চালক মল্লিকা সাগরের ডাকতে ডাকতে কি গলা শুকিয়ে এসেছিল? অস্ট্রেলিয়ান অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিনের ভিত্তি মূল্য ছিল ২ কোটি রুপি। তাঁকে কেনার লড়াইয়ে নেমেছিল তিনটি ফ্র্যাঞ্চাইজি—কলকাতা নাইট রাইডার্স, রাজস্থান রয়্যালস ও চেন্নাই সুপার কিংস।
মুম্বাই ইন্ডিয়ানস তাঁর ভিত্তি মূল্য ডেকে লড়াইয়ে আর অংশ নেয়নি। শুরু হয় কলকাতা ও রাজস্থানের লড়াই। দুই দলের টানাটানিতে দাম ওঠে ১৩ কোটি ৬০ লাখ রুপি। এই পর্যায়ে রাজস্থান সরে আসে লড়াই থেকে। কলকাতাকে ঠেকাতে অংশ নেয় চেন্নাই। শেষ পর্যন্ত কলকাতার ভাগ্যেই গ্রিন–শিঁকে ছিঁড়ল।
আইপিএলে বিদেশি খেলোয়াড়ের জন্য এটাই সর্বোচ্চ দাম।
অবিক্রিত কনওয়ে
চেন্নাই সুপার কিংসে খেলা নিউজিল্যান্ড ওপেনার ডেভন কনওয়েকে কেউ কেনেনি। তাঁর ভিত্তি মূল্য ছিল ২ কোটি রুপি।
দিল্লিতে ‘মিলার দ্য কিলার’
নিলামের প্রথম সেটে একমাত্র ফিনিশার ডেভিড মিলার। ভিত্তি মূল্য ২ কোটি রুপিতেই তাঁকে দলে ভেড়াল দিল্লি ক্যাপিটালস।
নিলামে পরের ডাকে পৃথ্বী শ–কে কেউ কেনেনি।
অস্ট্রেলিয়ার ‘জেনারেশনাল ট্যালেন্ট’ অবিক্রিত
জেক ফ্রেজার–ম্যাগার্ককে ‘জেনারেশনাল ট্যালেন্ট’ বলেছিলেন সৌরভ গাঙ্গুলি। কিন্তু নিলামে তাঁর প্রতি আগ্রহ দেখায়নি কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি। ২ কোটি রুপি ছিল তাঁর ভিত্তি মূল্য।
একদিকে নিলাম, অন্যদিকে রিশাদের অভিষেক
আইপিএলের চূড়ান্ত নিলাম তালিকায় বাংলাদেশের ৭ ক্রিকেটারের মধ্যে আছেন রিশাদ হোসেন। বাংলাদেশের এই লেগ স্পিনারের আজ বিগ ব্যাশে অভিষেক ঘটেছে হোবার্ট হারিকেনসের হয়ে। আইপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর নিশ্চয়ই রিশাদের পারফরম্যান্সে চোখ থাকবে।
মঞ্চে আইপিএল চেয়ারম্যান
ইতিহাদ অ্যারেনার মঞ্চে বক্তৃতা দিচ্ছেন আইপিএল চেয়ারম্যান অরুণ ধুমাল। ১০টি ফ্র্যাঞ্চাইজির অফিশিয়ালরা তাদের নিজ নিজ টেবিলে বসেছেন।
নিলামে জায়গা পাওয়া বাংলাদেশের ৭ ক্রিকেটার
নিলামের আগে কোন দলের কী অবস্থা
স্বাগতম
আবুধাবিতে কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হচ্ছে ২০২৬ সালের আইপিএলের মিনি নিলাম। বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে কোন খেলোয়াড়কে কোন দল কিনবে—তাঁর লাইভ বিবরণী ও বিশ্লেষণ থাকছে এখানে।
