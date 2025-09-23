বাংলাদেশের বিপক্ষেও ভারতের নীতি, ‘সম্মান করি, ভয় পাই না’

বাংলাদেশের বিপক্ষেও ভারতের নীতি, ‘সম্মান করি, ভয় পাই না’
দুবাইয়ের যানজটে আটকে ভারতের ব্যাটিং কোচ রায়ান টেন ডেসকাট সংবাদ সম্মেলনে এলেন প্রায় মিনিট বিশেক পর। এরপর শুরু হওয়া সংবাদ সম্মেলনে ভারতের সাংবাদিকদের জিজ্ঞাসার কোথাও সেভাবে নেই বাংলাদেশ। ভারতের ক্রিকেটারদের নিয়ে কৌতূহল তাঁদের, এমনকি প্রশ্ন হলো পাকিস্তান ম্যাচ নিয়েও।
বাংলাদেশ ম্যাচটা নিয়ে কি তাহলে আগ্রহই নেই? এই প্রশ্নের উত্তর মেলানো কঠিন। তবে বাংলাদেশি এক সাংবাদিকের প্রশ্নে টেন ডাসকাট জানালেন, সবার ক্ষেত্রে যে নীতি, সেটি নিয়েই তাঁরা মাঠে নামবেন বাংলাদেশের বিপক্ষেও।
ডেসকাট বলেন, ‘আমাদের নীতি হচ্ছে সবাইকে সম্মান করো, কাউকে ভয় পেয়ো না। এটা আসলে আমাদের প্রক্রিয়া ও কী অর্জন করতে চাচ্ছি, সেটির বিষয়। আমাদের সেরাটা খেলার দিকেই মনোযোগ থাকবে। পাকিস্তানের বিপক্ষে আমরা পুরোটা ভালো খেলতে পারিনি। ওই পারফরম্যান্স নিয়ে সন্তুষ্ট নই।’
‘দলটা বাংলাদেশ হোক, ওমান বা অন্য যে কেউ—ছেলেরা কাল তাঁদের সেরা পারফরম্যান্সটাই দেবে। আমরা বাংলাদেশকে সম্মান করি। আমার মনে হয় তারা উদীয়মান দল। তারা এখন টি–টোয়েন্টিতে নতুন একটা ধরন আত্মস্থ করেছে। শুরুর দিকে কয়েকজন আক্রমণাত্মক ব্যাটসম্যানও আছে, আমরা কালকের চ্যালেঞ্জটার দিকে তাকিয়ে আছি।’
দুই দলের রেকর্ডটা যদিও সুখকর নয়—এখন পর্যন্ত তাদের বিপক্ষে ১৭ ম্যাচ খেলে বাংলাদেশ জিতেছে কেবল একটিতেই। এশিয়া কাপ টি–টোয়েন্টিতেও দুই ম্যাচে জয়ের সংখ্যাটা শূন্যই রয়ে গেছে। তা কি এবার বদলাবে? তেমন হলে এগিয়ে আসতে হবে মোস্তাফিজুর রহমানকে। সর্বশেষ ম্যাচেও ৩ উইকেট নিয়েছেন এই পেসার।
মোস্তাফিজের গুরুত্ব আছে ভারতের কাছেও। ডেসকাট বললেন, ‘আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এত লম্বা সময় ধরে ভালো করা, সে আইপিএলেও ভালো করছে। আমরা সব প্রতিপক্ষকেই সম্মান করি। আমরা মোস্তাফিজকেও খুব উঁচুভাবে রেট করি।’
দুবাইয়ে আগামীকাল এশিয়া কাপে সুপার ফোরের ম্যাচে বাংলাদেশের মুখোমুখি হবে ভারত।