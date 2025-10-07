নীলফামারীর মারুফা বিশ্বকাপে: চোখে জল এলেও বিশ্বাস ছিল মা–বাবার
করোনাকালে নীলফামারীতে বাবার সঙ্গে কৃষিকাজে সাহায্য করছেন মারুফা আক্তার—সেই ছবিটি কি মনে আছে? কর্দমাক্ত জমিতে শক্ত হাতে লাঙলের হাল ধরে জমি চাষ করেছিলেন মারুফা। সেই অদম্য ছবিটি আজও অনেক উঠতি ক্রিকেটারের প্রেরণা। সেই মারুফাই এখন বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের হয়ে খেলছেন বিশ্বকাপে!
বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চে সুযোগ পাওয়ার পর কেমন লেগেছিল তাঁর? কেমন ছিল মা–বাবার মনের অবস্থা? এসব নিয়েই আইসিসির সঙ্গে কথা বলেছেন মারুফা। আজ সকালে আইসিসির ফেসবুক পেজে তাঁর ভিডিও সাক্ষাৎকারটি পোস্ট করা হয়।
খবর পেয়ে চোখে জল
গত ২৩ আগস্ট নারী বিশ্বকাপের জন্য বাংলাদেশ দল ঘোষণা করা হয়। সেদিন বিকেএসপিতে ক্যাম্প চলছিল মারুফাদের। সেই মুহূর্তের কথা মনে করে মারুফা বলেন, ‘সন্ধ্যার দিকে দেখি ফেসবুকে স্কোয়াড ঘোষণা করা হয়েছে। তখন কেন জানি চোখে পানি চলে এল। কারণ, বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চে থাকাটা সহজ না।’
এরপর যোগ করেন, ‘জানার পরই বাবাকে ফোন করেছি, মাকেও জানিয়েছি। তাঁরা খুব খুশি হন।’ মা–বাবা ক্রিকেট বোঝেন কি না, জানতে চাইলে হেসে বলেন, ‘ওরা তেমন কিছু বোঝে না। শুধু জানে, আমি দলে আছি, খেলছি। এখনো খেলা দেখে শুধু আমাকেই দেখে, খেলা কিন্তু বোঝে না। আমি বলি, “খেলা না বুঝলে আমায় দেখে লাভ কী!”’
মা–বাবার বিশ্বাস: ‘আমরা জানি তুই পাবি’
মা–বাবার বিশ্বাস ছিল, মারুফা বিশ্বকাপ স্কোয়াডে সুযোগ পাবেনই। মারুফা নিজেই জানান, তিনি মা–বাবাকে বলেছিলেন—(বিশ্বকাপ) অনেক বড় একটি মঞ্চ, এখানে সবাই সুযোগ পায় না। তাঁর কথা শুনে মা–বাবা বলেছিলেন, ‘আমরা জানি, তুই পাবি।’
খেলা দেখার প্রস্তুতি কেমন থাকে, সে কথাও বলেছেন মারুফা। তিনি জানান, ‘বাসায় অনেক কাজ থাকলেও সব বন্ধ রেখে তাঁরা টিভির সামনে পাঁচ মিনিট আগে থেকেই গিয়ে বসে থাকেন।’ কৃষকের মেয়ে মারুফা যেন মাঠে নামলেই, টিভির সামনে মা–বাবার হৃদয়েও এক অদম্য হাল ধরে রাখেন।
মারুফার প্রশংসায় মালিঙ্গা
নিশ্চয়ই মারুফার বাবা তাঁর মেয়ের বিশ্বকাপ অভিষেকও দেখেছেন। পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচে মারুফার বোলিং ছিল চোখধাঁধানো। পাকিস্তানের ইনিংসের প্রথম ওভারে পরপর দুটি দুর্দান্ত ইনসুইং ডেলিভারিতে তিনি নেন দুটি উইকেট। তাঁর আগুনে বোলিংয়ে দুই ব্যাটারকেই ফিরতে হয় বোল্ড হয়ে।
তাঁর সেই দুটি ডেলিভারির প্রশংসা করেছেন শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি পেসার লাসিথ মালিঙ্গা। মালিঙ্গা তাঁর ফেসবুক পেজ থেকে ভিডিওটি শেয়ার দিয়ে লেখেন, ‘নিখাদ দক্ষতা। দারুণ নিয়ন্ত্রণ। এখন পর্যন্ত এই আসরের সেরা ডেলিভারি।’
মালিঙ্গার এই পোস্টে মন্তব্যের ঘরে মারুফা জবাব দেন, ‘ধন্যবাদ কিংবদন্তি।’ একজন উঠতি ক্রিকেটারের জন্য এর চেয়ে বড় স্বীকৃতি আর কী হতে পারে! তবে সাফল্য পেয়েছেন আরও এক জায়গায়। আজ প্রকাশিত আইসিসির সাপ্তাহিক ওয়ানডে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে ৬ ধাপ উন্নতি করে ৪১তম স্থানে উঠে এসেছেন মারুফা।
নারী বিশ্বকাপে আজ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নেমেছে নিগার সুলতানার দল। টসে হেরে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে বাংলাদেশ প্রথম ইনিংসে তুলতে পেরেছে ১৭৮ রান।