রাখি পরিয়ে আশা ভোসলের নাতনি প্রমাণ দিলেন, সিরাজ তাঁর ভাই

রাখি পরিয়ে আশা ভোসলের নাতনি প্রমাণ দিলেন, সিরাজ তাঁর ভাই
‘আমাদের সম্পর্কটা শুধুই ভাই–বোনের’—এমন কথা তাঁরা বলে আসছেন অনেক আগে থেকেই। কিন্তু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীরা সেটা বিশ্বাস করলে তো! যখনই মোহাম্মদ সিরাজের সঙ্গে জানাই ভোসলেকে দেখা গেছে, ভার্চ্যুয়াল দুনিয়ায় উঠেছে পুরোনো গুঞ্জন—তাঁরা হয়তো প্রেমেই জড়িয়েছেন।
অবশেষে গুঞ্জনে বিশ্বাস রাখা সেই নেটিজেনদের সামনে ‘প্রমাণ’ হাজির করলেন জানাই। সিরাজের হাতে রাখি পরিয়ে প্রমাণ দিলেন, তাঁদের দুজনের সম্পর্ক ভাই–বোনেরই।
সম্প্রতি ইংল্যান্ডে দুর্দান্ত সিরিজ কাটানো (সর্বোচ্চ ২৩ উইকেট) সিরাজ দেশে ফিরেছেন। গতকাল জানাই ভোসলের ইনস্টাগ্রাম পোস্টের একটি ভিডিওতে সিরাজের দেখা মেলে। ভিডিওতে দেখা যায়, সবুজ রঙের পোশাক পরা জানাই সোফায় সাদা পাঞ্জাবি–পাজামা পরে বসে থাকা সিরাজের হাতে রাখি বাঁধছেন। এরপর সিরাজ জানাইয়ের হাতে একটি উপহার তুলে দেন।
জানাই ভারতের কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী আশা ভোসলের নাতনি। তিনিও সংগীতশিল্পী। ভিডিওতে জানাই ‘জিগরা’ সিনেমার গান ‘তেনু সঙ্গ রাখনা’ যুক্ত করেছেন। ক্যাপশনে ভাই-বোনকে নিয়ে বিখ্যাত গান ‘এক হাজারো ম্যায় মেরি বেহনা হ্যায়...’-এর প্রথম লাইন লিখে সঙ্গে আরও যোগ করেছেন, ‘এর চেয়ে ভালো কিছু হতে পারত না’। একই ভিডিও ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে শেয়ার করে লিখেছেন, ‘সবচেয়ে ভালো ভাই’।
জানাই ভোসলের স্টোরিটি শেয়ার করেছেন সিরাজও। তবে কেউ যাতে কোনো মন্তব্য করতে না পারেন, সে জন্য জানাই ও সিরাজ এই ভিডিওর কমেন্ট সেকশন বন্ধ রেখেছেন।
কমেন্টের ঘর বন্ধ করার মাধ্যমে সিরাজ ও জানাই হয়তো এটাই বোঝাতে চেয়েছেন, আমাদের মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়টি এখন প্রমাণিত। এ নিয়ে আর কোনো কথা শুনতে চাই না।
সিরাজ–জানাইকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুঞ্জন জোরালো হয় এ বছরের জানুয়ারিতে। সে সময় জানাইয়ের জন্মদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন বলিউড ও ক্রিকেট অঙ্গনের অনেকে। তবে সিরাজের সঙ্গে জানাইয়ের ছবি নিয়ে শুরু হয় গুঞ্জন। দুজনে প্রেম করছেন কি না, বিয়ে করতে চলেছেন কি না—এমন প্রশ্নে ভরে ওঠে মন্তব্যের ঘর। এ বিষয়ে তখনই একে অপরকে ‘ভাই–বোন’ বলে উল্লেখ করেছিলেন সিরাজ–জানাই।
অবশেষে এবার রাখি পরিয়েই প্রমাণ দিলেন তাঁরা—সিরাজ–জানাই ভাই–বোন।