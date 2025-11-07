কোহলি সম্ভবত সর্বকালের সেরা ওয়ানডে খেলোয়াড়: স্টিভ ওয়াহ

কোহলি সম্ভবত সর্বকালের সেরা ওয়ানডে খেলোয়াড়: স্টিভ ওয়াহ
যেকোনো খেলায় সর্বকালের সেরা নিয়ে বিতর্কটা অবধারিত। ক্রিকেটে যেহেতু তিনটি সংস্করণ—তাই এই তিন সংস্করণে আলাদা করে সর্বকালের সেরা নিয়ে বিতর্কটা ওঠেই। স্টিভ ওয়াহ তার মধ্যে একটি সংস্করণে বিতর্কের অবসান ঘটানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু এখনই বলে দেওয়া যায়, এই বিতর্ক আসলে শেষ হওয়ার নয়।
অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপজয়ী সাবেক অধিনায়ক ওয়াহর মতে, বিরাট কোহলি সম্ভবত সর্বকালের সেরা ওয়ানডে খেলোয়াড়। স্বাভাবিকভাবেই ওয়াহর এই দাবি নিয়ে এখন আলোচনা থেকে চুলচেরা বিশ্লেষণ হবে। পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন হবে প্রচুর। কোহলির পক্ষে যেমন যুক্তি থাকবে, তেমনি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে তুলে আনা হবে আরও কয়েকটি নাম। বলতে পারেন, ক্রিকেটের মজাটাই তো এটা!
গতকাল গোল্ড কোস্টের কারারা ওভালে সিরিজের চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে অস্ট্রেলিয়াকে ৪৮ রানে হারায় ভারত। অস্ট্রেলিয়া সফরে ওয়ানডে সিরিজ ২-১–এ হারলেও পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে গেল ভারত। এই ম্যাচে ভেন্যুতে ছিলেন ওয়াহ। তাঁর মতে, রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি এই ভেন্যুতে খেললে দর্শকদের জন্য ব্যাপারটা দারুণ হতো। কিন্তু ভারতের দুই কিংবদন্তি আগেই টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়েছেন। কারারা ওভালে এ পর্যন্ত ছেলেদের তিনটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সব কটিই টি-টোয়েন্টি। সেখানকার দর্শক আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের বড় তারকাদের খুব বেশি দেখার সুযোগ পান না বলেই সম্ভবত রোহিত ও কোহলির কথা উল্লেখ করেছেন ৬০ বছর বয়সী ওয়াহ।
রোহিত ও কোহলি অস্ট্রেলিয়া সফরে ওয়ানডে সিরিজে খেলেছেন। এখন এই একটি মাত্র সংস্করণেই খেলেন দুই কিংবদন্তি। কারারা ওভালে ওয়াহ তাঁদের নিয়ে সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ‘বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা দুজনেই সর্বকালের গ্রেট খেলোয়াড়। কোহলি সম্ভবত সর্বকালের সেরা ওয়ানডে খেলোয়াড়। সবাই তাঁদের সব জায়গায় খেলতে দেখতে চায়। গোল্ড কোস্টের মানুষেরাও তাঁদের খেলা দেখতে পারলে আনন্দ পেত, কিন্তু তাঁদের পক্ষে সব ম্যাচ খেলা সম্ভব নয়।’
ওয়ানডে সিরিজে প্রথম দুই ম্যাচে শূন্য রানে আউট হন কোহলি। কিন্তু তৃতীয় ও শেষ ম্যাচে রোহিত ও কোহলি দুজনেই জ্বলে ওঠেন। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৯ উইকেটের জয়ের সেই ম্যাচে রোহিত খেলেন ১২১ রানের ইনিংস। কোহলি করেন ৭৪ রান। গত মার্চে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জয়ের পর এই সিরিজ দিয়েই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরেন ৩৮ বছর বয়সী রোহিত ও ৩৭ বছর বয়সী কোহলি। এরপর টেস্ট থেকে তাঁরা অবসর নেন। টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়েছেন গত বছর জুলাইয়ে সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পর।
আন্তর্জাতিক ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ ৫১ সেঞ্চুরি কোহলির। এই পথে তিনি পেছনে ফেলেছেন শচীন টেন্ডুলকারের ৪৯ সেঞ্চুরির কীর্তি। ওয়ানডেতে রানেও কোহলির সামনে শুধু টেন্ডুলকার। ৪৫২ ইনিংসে ১৮৪২৬ রান করেছেন টেন্ডুলকার। কোহলি ২৯৩ ইনিংসে করেছেন ১৪২৫৫ রান। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে কুমার সাঙ্গাকারাকে তিনে নামিয়ে ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ রান করার তালিকায় দুইয়ে উঠে আসেন কোহলি।