পাওয়ারপ্লে শেষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৩৬/০

- মোস্তাফিজের দারুণ বোলিং
- তাসকিনের এলোমেলো বোলিং
- ৩ ওভারে ৩ বোলার, অবশেষে বাউন্ডারি ওয়েস্ট ইন্ডিজের
- বোলিংয়ে নাসুম, ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবধানী শুরু
- ১ মিনিট নীরবতা পালন
- ওয়েস্ট ইন্ডিজের একাদশে ২ পেস বোলিং অলরাউন্ডার
- বাদ জাকের, একাদশে ৩ পেসার
- টসে হেরে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ
মোস্তাফিজের দারুণ বোলিং
ওয়েস্ট ইন্ডিজ: ৫ ওভারে ৩৪/০
আগের ওভারে তাসকিন ১৭ রান দিলেও মোস্তাফিজুর রহমান বোলিংয়ে এসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের রানের লাগাম টেনে ধরলেন। স্লোয়ার, কাটার আর শর্ট বলের মিশেলে মোস্তাফিজ দিলেন মাত্র ৪ রান।
তাসকিনের এলোমেলো বোলিং
ওয়েস্ট ইন্ডিজ: ৪ ওভারে ৩০/০
নিজের দ্বিতীয় ওভার ভুলে যেতে চাইবেন তাসকিন আহমেদ। এলোমেলো বোলিংয়ে দিলেন ১৭ রান। ওভার শেষ করতে লাগল ৯ বল। কারণ, দিয়েছেন ৩টি ওয়াইড। সেই সঙ্গে অ্যাথানেজ মেরেছেন ৩টি চার।
৩ ওভারে ৩ বোলার, অবশেষে বাউন্ডারি ওয়েস্ট ইন্ডিজের
ওয়েস্ট ইন্ডিজ: ৩ ওভারে ১৩/০
নাসুম আহমেদ, তাসকিন আহমেদ, তানজিম হাসান—৩ ওভারে ৩ জনকে দিয়ে বোলিং করালেন বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন দাস। বাউন্ডারির খোঁজে থাকা ওয়েস্ট ইন্ডিজ অবশেষে তা পেয়ে গেল তৃতীয় ওভারের শেষ বলে।
তানজিম ওভারের শেষটায় শর্ট বল দিয়েছিলেন। পুল করে সেটিকে ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কয়ার লেগ দিয়ে সীমানা ছাড়া করলেন কিং। আগের বলেই অবশ্য রানআউট হওয়া থেকে বেঁচে গেছেন কিংয়ের উদ্বোধনী সঙ্গী অ্যাথানেজ।
বোলিংয়ে নাসুম, ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবধানী শুরু
ওয়েস্ট ইন্ডিজ: ১ ওভারে ৩/০
মিরপুরে শেষ দুই ওয়ানডেতে শুরুতে বোলিং করেছেন নাসুম আহমেদ। প্রথম টি–টোয়েন্টিতেও বাঁহাতি এই স্পিনারকে দিয়ে প্রথম ওভার করানো হলো। ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুই ওপেনার অ্যালিক অ্যাথানেজ ও ব্র্যান্ডন কিং তাঁকে দেখেশুনে খেলেছেন, নিতে পেরেছেন ৩ রান।
১ মিনিট নীরবতা পালন
খুলনায় আজ জাতীয় ক্রিকেট লিগের ম্যাচ চলাকালীন হৃদরোগে আক্রান্ত হন বরিশাল বিভাগীয় ক্রিকেট দলের ফিজিও হাসান আহমেদ। এক হাসপাতাল থেকে আরেক হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান। হাসান আহমেদের প্রতি সম্মান জানিয়ে বাংলাদেশ দল আজ কালো বাহুবন্ধনী পরে খেলতে নেমেছে। ম্যাচ শুরুর আগে ১ মিনিট নীরবতাও পালন করা হয়েছে।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের একাদশে ২ পেস বোলিং অলরাউন্ডার
ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৬ জন স্বীকৃত বোলার নিয়ে খেলতে নামছে। তাঁদের মধ্যে দুজন পেস বোলিং অলরাউন্ডার—জেসন হোল্ডার ও রোমারিও শেফার্ড। দুজনেরই বিপিএলে খেলার অভিজ্ঞতা আছে।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের একাদশ: ব্র্যান্ডন কিং, অ্যালিক অ্যাথানেজ, শাই হোপ (অধিনায়ক), শেরফান রাদারফোর্ড, রোস্টন চেজ, রোভম্যান পাওয়েল, জেসন হোল্ডার, রোমারিও শেফার্ড, আকিল হোসেন, খারি পিয়ের ও জেডেন সিলস।
বাদ জাকের, একাদশে ৩ পেসার
লিটন দাসের অনুপস্থিতিতে গত সেপ্টেম্বরে সংযুক্ত আরব আমিরাতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি–টোয়েন্টি সিরিজে বাংলাদেশকে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জাকের আলী। তাঁর অধিনায়কত্বে আফগানদের ধবলধোলাই করেছিল বাংলাদেশ। সেই জাকেরের আজ একাদশে জায়গা হয়নি।
বাংলাদেশের একাদশ: লিটন দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান, সাইফ হাসান, তাওহিদ হৃদয়, নুরুল হাসান, শামীম হোসেন, রিশাদ হোসেন, তানজিম হাসান, নাসুম আহমেদ, তাসকিন আহমেদ ও মোস্তাফিজুর রহমান।
টসে হেরে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ
চোট থেকে সেরে উঠে বাংলাদেশ দলে ফেরা অধিনায়ক লিটন দাসের টস–ভাগ্য সহায় হলো না। টসে জিতেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক শাই হোপ। তিনি লিটনের দলকে ফিল্ডিংয়ে পাঠিয়েছেন।
এ ম্যাচ দিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দেশের মাটিতে ৭ বছর পর টি–টোয়েন্টি খেলতে নামছে বাংলাদেশ। ২০১৮ সালে সিলেট ও মিরপুরে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ সিরিজে ২–১ ব্যবধানে জিতেছিল ক্যারিবীয়রা।
স্বাগতম!
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে তিন ম্যাচ টি–টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম টিতে আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের মুখোমুখি বাংলাদেশ। এর আগে ঢাকায় ওয়ানডে সিরিজ ২–১ ব্যবধানে জিতেছে বাংলাদেশ।
বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়ামের উইকেট ব্যাটিংবান্ধব। টি–টোয়েন্টি সিরিজটি তাই বাংলাদেশের বোলারদের জন্য পরীক্ষাও। সেই পরীক্ষা কেমন হতে পারে, তা নিয়ে চট্টগ্রাম থেকে জানিয়েছেন প্রথম আলোর ক্রীড়া প্রতিবেদক মাহমুদুল হাসান। পড়তে ক্লিক করুন নিচের লিংকে—
বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক লিটন দাস জানিয়েছেন, তিনি চ্যালেঞ্জ চান ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের কাছ থেকে। পড়তে ক্লিক করুন নিচের লিংকে—
জাতীয় ক্রিকেট দলের মাঠে নামার দিনে দুঃসংবাদও পেয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট—মাঠেই অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন বরিশালের ফিজিও