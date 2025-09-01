ক্রিকেট

পোলার্ড না হেলস, গেইলের রেকর্ড ভাঙবেন কে

ক্রীড়া প্রতিবেদক
ঢাকা
স্বীকৃত টি–টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি রান ক্রিস গেইলেররয়টার্স

২০২১ সালের ১২ জুলাই স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ১৪ হাজার রানের মাইলফলক ছুঁয়েছিলেন ক্রিস গেইল। এরপর গত চার বছর ১৪ হাজারে নিঃসঙ্গই ছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ ব্যাটসম্যান। সেই নিঃসঙ্গতা অবশেষে ঘুচেছে গেইলের। টি-টোয়েন্টির ফেরিওয়ালা দুই দিনে দুই সঙ্গী পেয়ে গেলেন। তাঁদের একজন কাইরন পোলার্ড, আরেকজন অ্যালেক্স হেলস। নিঃসঙ্গতা ঘুচিয়েই এখন গেইলের রেকর্ড কাড়ার হুমকিও দিচ্ছেন দুজন।

কাইরন পোলার্ড ও অ্যালেক্স হেলস দুজনই ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে খেলছেন ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সে। শুক্রবার তারুবায় বার্বাডোজ রয়্যালসের বিপক্ষে অপরাজিত ১৯ রান করার পথে শেষ রানটি নিয়ে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ১৪ হাজার রানের মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলেন পোলার্ড। ইতিহাসের মাত্র দ্বিতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবেই ২০ ওভারের ক্রিকেটে এই মাইলফলক ছুঁয়েছেন ক্যারিবীয় অলরাউন্ডার।

এক দিন পরই ১৪ হাজারে তৃতীয় ব্যাটসম্যানকে পেয়ে যায় টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট। তারুবাতেই গায়ানা অ্যামাজনের বিপক্ষে ৫০তম রানটি নিয়েই ১৪ হাজারে পৌঁছান ত্রিনবাগোর ইংলিশ ওপেনার। এরপর আরও ২৪ রান যোগ করে পোলার্ডকে ছাড়িয়ে দুইয়ে উঠে যান হেলস। এই ম্যাচ শেষে হেলসের রান ১৪ হাজার ২৪ এবং পোলার্ডের ১৪ হাজার ১২।

২০২২ সালে গেইল টি-টোয়েন্টি ছেড়েছেন ১৪ হাজার ৫৬২ রান নিয়ে। তাঁর রেকর্ড কাড়তে হেলসের প্রয়োজন ৫৩৯ রান, পোলার্ডের ৫৫১। দুজনই এরই মধ্যে গেইলের চেয়ে অনেক বেশি ম্যাচ খেলে ফেলেছেন, পোলার্ড খেলেছেন ৭১৩ ম্যাচ, ব্যাট করেছেন ৬৩৪ বার। হেলস ৫০৯ ম্যাচে খেলেছেন ৫০৫ ইনিংস। গেইল ক্যারিয়ার শেষ করেছেন ৪৬৩ ম্যাচে ৪৫৫ ইনিংস খেলে।

শুধু পোলার্ড ও হেলসই নন, গেইলকে ছাড়িয়ে যেতে পারেন ডেভিড ওয়ার্নার, শোয়েব মালিক, বিরাট কোহলি এবং জস বাটলারও। সবার রানই ১৩ হাজারের বেশি।
২০২১ সালে গেইল যখন ১৪ হাজার ছুঁলেন, তখন অন্য কারও ১১ হাজার রানও ছিল না। সে সময় দুইয়ে ছিলেন পোলার্ড—১০ হাজার ৮৬৩ রান। ৮ হাজার ৪৭৯ রান নিয়ে সে সময়ে হেলস ছিলেন ১৩ নম্বরে।

