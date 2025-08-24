ক্রিকেট

অবসরের ঘোষণা দিলেন পূজারা

খেলা ডেস্ক
অবসর নিয়েছেন পূজারা।এএফপি

ভারতীয় ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিলেন ব্যাটসম্যান চেতেশ্বর পূজারা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে ভারতের জার্সি তুলে রাখার ঘোষণা দিয়েছেন এই ব্যাটসম্যান।

অবসরের ঘোষণায় পূজারা লিখেছেন, ‘ভারতের জার্সি গায়ে চাপিয়ে, জাতীয় সংগীত গেয়ে যতবার মাঠে নেমেছি, সর্বোচ্চটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আসলে এই অনুভূতি কথায় প্রকাশ করা অসম্ভব। কিন্তু যেমন বলা হয়, সব ভালো কিছুরই একদিন শেষ হয়। তাই অপরিসীম কৃতজ্ঞতা নিয়ে আমি ভারতীয় ক্রিকেটের সব সংস্করণ থেকে অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

ভারত পূজারাকে একজন টেস্ট ব্যাটসম্যান হিসেবেই মনে রাখবে। পূজারা ভারতের হয়ে ১০৩টি টেস্ট খেলেছেন। অন্য দুই সংস্করণের মধ্যে ওয়ানডে খেলেছেন মাত্র ৫টি, টি-টোয়েন্টি একটিও নয়। পুজারা অবসর নিচ্ছেন টেস্টে ভারতের অষ্টম সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হয়ে (৭,১৯৫ রান, ১৯ সেঞ্চুরি, গড় ৪৩.৬০)। টেস্টে তাঁর ৭,১৯৫ রানের বেশির ভাগই রান এসেছে ভারতের হয়ে ৩ নম্বরে খেলে।

ব্যাট হাতে ভারতকে অনেকবার রক্ষা করেছেন পূজারা।
এএফপি

ভারতের হয়ে পূজারা সর্বশেষ খেলেছেন ২০২৩ সালের জুনে, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। এরপর দল থেকে বাদ পড়েন তিনি। ক্যারিয়ারের শেষ তিন বছর নিজেকে হারিয়ে খুঁজেছেন পূজারা। সর্বশেষ ২০২৩ সালে ৮ ইনিংসে রান করেছিলেন ১৮১, গড় ছিল মাত্র ২৫। একই সময়ে শুবমান গিল, যশস্বী জয়সোয়ালরাও উঠে আসায় আর জায়গা ফিরে পাননি তিনি।

পূজারার প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক সৌরাষ্ট্রের হয়ে ২০০৫ সালে। আর ভারতের হয়ে টেস্ট অভিষেক ২০১০ সালে বেঙ্গালুরুতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। এই অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ক্যারিয়ারের সেরা সময় কাটিয়েছেন পূজারা। বিশেষ করে ২০১৮-১৯ ও ২০২০-২১ সালে অস্ট্রেলিয়ায়, আর ২০২৩ সালের শুরুতে ঘরের মাঠে। ২০১৮-১৯ সিরিজে তিনি চার টেস্টে ৫২১ রান করেছিলেন। হয়েছিলেন সিরিজসেরাও। সেবারই প্রথম অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সিরিজ জিতেছিল ভারত।

তাহলে কি দেশের বাইরে টি–টোয়েন্টি লিগে দেখা যাবে পূজারাকে?
এএফপি

৩৭ বছর বয়সী পূজারা ভারতীয় ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। মানে তাঁকে বিদেশি লিগে দেখা যেতে পারে। কারণ একইভাবে দীনেশ কার্তিক, সুরেশ রায়নারাও অবসর নিয়ে বিভিন্ন টি-টোয়েন্টি লিগে নিজেদের নাম লিখিয়েছেন। ভারতীয় ক্রিকেটের সঙ্গে থাকলে আইপিএল ছাড়া অন্য কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলার নিয়ম নেই।

