ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাইলেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল

ক্রীড়া প্রতিবেদক
ঢাকা
বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলামপ্রথম আলো

ঢাকার সোনারগাঁও হোটেলে গত রোববার ও সোমবার আয়োজন করা হয়েছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট কনফারেন্স অনুষ্ঠান। দেশের ৬৪টি জেলা ও ৮টি বিভাগের ক্রিকেট কোচ, কাউন্সিলর, নারী উদ্যোক্তা প্রতিনিধি ও ক্রীড়া কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে দুই দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠান মুগ্ধ করেছে অনেককেই। কিন্তু এই অনুষ্ঠানের শেষটা হয়েছে অব্যবস্থাপনায়। আমন্ত্রণ পেয়েও অনেক সাংবাদিককে যেতে দেওয়া হয়নি অনুষ্ঠানে।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় ও শেষ দিনে এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে। সেদিন ছিল বাংলাদেশের টেস্ট স্ট্যাটাস পাওয়ার ২৫ বছর পূর্তি। অনেক সাংবাদিক এই অনুষ্ঠানে ঢুকতে না পারার জন্য ক্ষমা চেয়েছেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম। আজ বিসিবির অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে পোস্ট করা ভিডিওবার্তায় ক্ষমা প্রার্থনা করেন আমিনুল।

ভিডিওবার্তায় সাংবাদিকদের প্রতি বিসিবি সভাপতি বলেন, ‘গত ১০ নভেম্বর (সোমবার) একটা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। বাংলাদেশ ক্রিকেট কনফারেন্সের দ্বিতীয় দিনে সমাপনী অনুষ্ঠান এবং বাংলাদেশের টেস্ট স্ট্যাটাস পাওয়ার ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমরা একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম। আমি নিজে আপনাদের সেখানে দাওয়াত দিয়েছিলাম। যদিও এই অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি ও শেষ হতে হতে একটু সময় লেগে গিয়েছিল। কিন্তু যখন বাইরে এসে দেখলাম আপনাদের যথাযথ সম্মান জানানো হয়নি এবং আপনাদের আমন্ত্রণ জানানোর পরও আমন্ত্রণ রক্ষা করার যে কাজ ছিল ক্রিকেট বোর্ডের বা আমার—আমরা সেটায় ব্যর্থ হয়েছি। আপনাদের কাছে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।’

বিসিবি সভাপতি এরপর একটি প্রতিশ্রুতি দেন, ‘আপনাদের কথা দিচ্ছি, আমাদের কোন বিভাগের কারণে কেন এই ব্যর্থতাটা এসেছে, সেটা আমরা তদন্ত করব এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেব।’

বিসিবি সভাপতি আরও একবার ক্ষমা প্রার্থনা করে কারণটাও বললেন, ‘আপনাদের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি এই জন্য যে, ক্রিকেটের উন্নয়নে ও এগিয়ে যাওয়ায় অন্যতম বড় একটি অংশীদার হচ্ছেন আপনারা। ভুল আমরা করেছি। ভবিষ্যতে চেষ্টা করব এ ধরনের ভুল আর না করতে। আপনারা আমাদের পাশে থাকবেন। আমরা সকলে মিলে ক্রিকেটকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব। আপনারা ভালো থাকবেন এবং সব সময় আমাদের যেভাবে সহযোগিতা করেছেন আশা করি সেভাবে শুধু সহযোগিতাই করবেন না, আমাদের এই যাত্রার একটি অংশ হয়ে থাকবেন। আপনাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করছি।’

