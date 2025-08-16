ক্রিকেট

যুক্তরাষ্ট্রের মাইনর লিগে খেলবেন সাকিব

খেলা ডেস্ক
নতুন দলে খেলবেন সাকিব।আটলান্টা ফায়ার

এবার সাকিব আল হাসান নাম লেখালেন যুক্তরাষ্ট্রের মাইনর ক্রিকেট লিগে। এই টুর্নামেন্টের দল আটলান্টা ফায়ারের হয়ে খেলবেন সাকিব। গতকাল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে সাকিবের খেলা নিশ্চিত করেছে দলটি।

ফেসবুকে আটলান্টা ফায়ারের পোস্টে লেখা হয়েছে, ‘আমরা রোমাঞ্চের সঙ্গে ঘোষণা করছি, বিশ্বের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান ২০২৫ মাইনর লিগের মৌসুমে আন্তর্জাতিক ওয়াইল্ড কার্ড হিসেবে আটলান্টা ফায়ার ক্রিকেট দলে যোগ দেবেন। ব্যাটে–বলে একজন গেম–চেঞ্জার সাকিবের অতুলনীয় অভিজ্ঞতা, দক্ষতা আর তারকাখ্যাতি দলে যোগ হবে। আটলান্টায় তাঁর জাদু দেখতে তৈরি থাকুন।’

মাইনর লিগ ক্রিকেট যুক্তরাষ্ট্রের একটি পেশাদার টি-টোয়েন্টি লিগ। সেখানকার বড় প্রতিযোগিতা মেজর লিগ ক্রিকেটের (এমএলসি) জন্য এটি উন্নয়নমূলক লিগ। ২০২১ সাল থেকে মাইনর ক্রিকেট লিগ শুরু হয় যুক্তরাষ্ট্রে।

এ বছর সিপিএলে অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকনসের হয়ে খেলছেন সাকিব।
ছবি: এক্স

সাকিব বেশ কিছুদিন ধরেই দেশের ক্রিকেটে নেই। গত বছরের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর দেশে ফিরতে পারেননি নৌকা প্রতীকে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে সংসদ সদস্য হওয়া সাকিব। অভ্যুত্থানের পরপর পাকিস্তান ও ভারতে অনুষ্ঠিত টেস্ট সিরিজে খেললেও দেশে ফিরতে না পারায় সাকিব এখন জাতীয় দলের বাইরে। এই সময়ে সাকিব অবশ্য বসে নেই।

সম্প্রতি পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) খেলেছেন। খেলেছেন গ্লোবাল সুপার লিগেও (জিএসএল)। এ ছাড়া দুই মৌসুম পর ফিরেছেন ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল)। সেখানে খেলছেন অ্যান্টিগা ও বারবুডা ফ্যালকনসের হয়ে।

ফেরার ম্যাচে অবশ্য সাকিব ভালো করতে পারেননি। ব্যাটিংয়ে ছয়ে নামা সাকিব ১৬ বলে করেন ১১ রান। পরে ১ ওভার বল করে দেন ৬ রান; পাননি উইকেট।

এর আগে ২০২২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মাইনর ক্রিকেট লিগে খেলেছিলেন বাংলাদেশের আরেক অলরাউন্ডার নাসির হোসেন।

