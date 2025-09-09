ক্রিকেট

২১ বছর পর মুশফিক ও রোহিতকে ছাড়া এশিয়া কাপ

২০০৪ সালের পর প্রথমবার এশিয়া কাপে নেই বাংলাদেশের মুশফিকুর রহিম ও ভারতের রোহিত শর্মা।

মোহাম্মদ সোলায়মান
ঢাকা
টানা আটটি এশিয়া কাপ খেলেছেন মুশফিকুর রহিম ও রোহিত শর্মাএএফপি

একটা সময় থামতেই হয়। একটা সময় পথচলা শেষ হয় সবারই। এশিয়া কাপেও যেমন পথচলা শেষ হয়েছে সাকিব আল হাসান, মুশফিকুর রহিম, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা ও রবীন্দ্র জাদেজার।

২০১০ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত টানা সাতটি এশিয়া কাপে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করা সাকিব এবার নেই। নেই ২০০৮ সাল থেকে টানা আটটি এশিয়া কাপ খেলা বাংলাদেশের উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান মুশফিকুর রহিমও নেই বাংলাদেশ দলে।

ভারতের সাবেক অধিনায়ক রোহিত শর্মা ছিলেন ২০০৮ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত আটটি এশিয়া কাপেই। কোহলি ও জাদেজা এশিয়া কাপের নিয়মিত মুখ ছিলেন ২০১০ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত।

সবচেয়ে বেশি আটবার এশিয়া কাপ খেলার রেকর্ডটা ভাগাভাগি করছেন বাংলাদেশের সাবেক অধিনায়ক মুশফিক ও ভারতের রোহিত। ২০২৩ সালে মুশফিক-রোহিতরা অরবিন্দ ডি সিলভা ও শহীদ আফ্রিদিকে পেছনে ফেলে নতুন রেকর্ড গড়েন। ২০০৪ সালের পর অর্থাৎ ২১ বছর পর প্রথমবার এশিয়া কাপে থাকছেন না মুশফিক ও রোহিত।

২০০৮ সালের পর সাকিব আল হাসানকে ছাড়া প্রথম এশিয়া কাপ খেলবে বাংলাদেশ
প্রথম আলো

১৯৮৪ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত এশিয়া কাপের প্রথম সাত টুর্নামেন্টেই ছিলেন শ্রীলঙ্কার সাবেক অধিনায়ক অরবিন্দ ডি সিলভা। পাকিস্তানের শহীদ আফ্রিদি ১৯৯৭ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত সাতটি এশিয়া কাপ খেলেছেন। ২০০৪ সালে এশিয়া কাপে পাকিস্তান দলে ছিলেন না আফ্রিদি। সেই এশিয়া কাপ খেললে রেকর্ডটা তাঁরই থাকত।

সবচেয়ে বেশি টুর্নামেন্ট খেলার মতো এশিয়া কাপে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ডেও সবার ওপরে রোহিত ও মুশফিক। রোহিত এশিয়া কাপে খেলেছেন ৩৭টি ম্যাচ। ৩২ ম্যাচ খেলে মুশফিক দুইয়ে।

সবচেয়ে বেশি এশিয়া কাপে খেলা ক্রিকেটার

