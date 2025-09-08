১০ প্রশ্নে এশিয়া কাপের সব কিছু

১০ প্রশ্নে এশিয়া কাপের সব কিছু
আবারও শুরু হতে চলেছে এশিয়া কাপ ক্রিকেট। মহাদেশীয় ক্রিকেটের সবচেয়ে জনপ্রিয় এই টুর্নামেন্টের এবারের আসরের বিস্তারিত জেনে নিন প্রশ্নোত্তরে।
১. কবে শুরু, খেলা কখন
১৭তম এশিয়া কাপ শুরু হচ্ছে ৯ সেপ্টেম্বর, শেষ হবে ২৮ সেপ্টেম্বর। এবার টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হচ্ছে সংযুক্ত আরব আমিরাতে, খেলা হবে আবুধাবি ও দুবাইয়ে। সব ম্যাচ শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে আটটায়। তবে মাত্র এক দিনে দুটি ম্যাচ আছে, সে ক্ষেত্রে প্রথম ম্যাচটি হবে সন্ধ্যা ছয়টায়।
২. এশিয়া কাপ আরব আমিরাতে কেন
এবারের আসরের আয়োজক ভারত। কিন্তু পাকিস্তানের সঙ্গে তাদের টানাপোড়েনপূর্ণ রাজনৈতিক সম্পর্কের কারণে দুই দলই এখন আর একে অপরের দেশে খেলে না। যদি ভারতেই ম্যাচ আয়োজন করা হতো, পাকিস্তানকে তাদের ম্যাচগুলো নিরপেক্ষ ভেন্যুতে খেলতে হতো। যেমন পাকিস্তান যখন ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি আয়োজন করে, তখন ভারতের ম্যাচগুলো দুবাইয়ে হয়েছিল। তাই বিসিসিআই আনুষ্ঠানিক আয়োজক হলেও এবারের এশিয়া কাপের সব ম্যাচ আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত হবে।
৩. এবারের এশিয়া কাপ ওয়ানডে না টি-টোয়েন্টি
এবারের এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টি সংস্করণে হবে। প্রথমবার এশিয়া কাপ হয়েছিল ১৯৮৪ সালে, ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কাকে নিয়ে। এর পর থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ১২টি আসর হয়েছে ওয়ানডে সংস্করণে। ১৩তম আসর থেকে এশিয়া কাপ হয়ে উঠেছে দুই সংস্করণের টুর্নামেন্ট। কখনো ওয়ানডে, কখনো টি-টোয়েন্টি। এ ক্ষেত্রে পরবর্তী বৈশ্বিক টুর্নামেন্টকে বিবেচনায় নেওয়া হয়। যেমন ২০২৬ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আছে বলে এবার এই সংস্করণে এশিয়া কাপ হচ্ছে। একই চিত্র দেখা গেছে ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপেও। অন্যদিকে ২০১৯ ও ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের আগে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপ ছিল ৫০ ওভারের।
৪. কত দল অংশ নিচ্ছে এবার
এশিয়া কাপের ইতিহাসে এবারই সবচেয়ে বেশি আটটি দল অংশ নিচ্ছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করেছে। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান ও হংকং। এই তিন দল এশিয়ার সহযোগী সদস্যদেশগুলোর শীর্ষ স্তরের টুর্নামেন্ট এসিসি মেনস প্রিমিয়ার কাপ খেলে উত্তীর্ণ হয়েছে।
৫. এশিয়ার অন্যতম উদীয়মান নেপাল নেই কেন
২০২৪ এসিসি মেনস প্রিমিয়ার কাপে দলটি ভালো করতে পারেনি। গ্রুপ পর্বে শীর্ষে থাকলেও সেমিফাইনালে আরব আমিরাতের কাছে হারে। এরপর তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে শেষ ওভারের রোমাঞ্চে হেরে যায় হংকংয়ের কাছে। ফলে হংকং জায়গা করে নেয় এশিয়া কাপে, আর সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উন্নতি সত্ত্বেও নেপাল এবার বাদ পড়ে।
৬. কোন ফরম্যাটে খেলা হচ্ছে এবার
আট দলকে দুটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে।
গ্রুপ এ: ভারত, ওমান, পাকিস্তান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত।
গ্রুপ বি: আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, হংকং ও শ্রীলঙ্কা।
প্রতিটি দল গ্রুপে একে অপরের সঙ্গে একবার করে খেলবে। প্রতিটি গ্রুপ থেকে শীর্ষ দুটি দল যাবে সুপার ফোর পর্বে, যেখানে আবার সবাই একে অপরের সঙ্গে খেলবে। সুপার ফোরের শীর্ষ দুটি দল ফাইনাল খেলবে ২৮ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে।
৭. ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ কবে
এ বছর সীমান্ত উত্তেজনার কারণে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে কিছুটা অনিশ্চয়তা ছিল। তবে পরবর্তী সময়ে ভারত সরকার স্পষ্ট করে জানায়, ভারত ক্রিকেট দল পাকিস্তানের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলবে না। তবে বহু দেশীয় টুর্নামেন্টে (যেমন এশিয়া কাপ, আইসিসি টুর্নামেন্ট) খেলবে।
গ্রুপ পর্বে ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি হবে ১৪ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে। যদি দুই দল সুপার ফোরে ওঠে, তবে আবার মুখোমুখি হবে। এমনকি ফাইনালে ভারত-পাকিস্তানের দেখা হওয়ার সম্ভাবনাও আছে।
৮. এশিয়া কাপে এবার কী কী দেখার আছে
অনেক কিছুই। পাকিস্তান দলে নতুন ব্যাটিং লাইনআপ, যেখানে বাবর আজম ও মোহাম্মদ রিজওয়ান সাম্প্রতিক সময়ে ব্যর্থতার কারণে নেই। বাংলাদেশ দল সম্প্রতি শ্রীলঙ্কার মাটিতে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে। ভারত ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পর এবারই প্রথম পূর্ণ শক্তির দল দিয়েছে। আফগানিস্তান তাদের প্রথম বড় শিরোপার খোঁজে আছে, বিশেষ করে ২০২৪ বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে খেলার পর এই আশা দলটির বেড়েছে। আর ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ তো আছেই।
৯. নজর রাখার মতো খেলোয়াড় কারা আছেন
বেশ কয়েকজন সম্ভাবনাময় নবাগত খেলোয়াড় আছেন। ভারতের অভিষেক শর্মা প্রথমবারের বড় টুর্নামেন্ট খেলতে চলেছেন। ২৪ বছর বয়সী এই ওপেনার এরই মধ্যে ১৭ আন্তর্জাতিক ম্যাচে দুটি সেঞ্চুরি করেছেন, স্ট্রাইক রেট ১৯৩.৮৪। আফগানিস্তানের ১৯ বছর বয়সী রহস্য স্পিনার আল্লাহ গজনফরও থাকবেন নজরে। ১১ ওয়ানডেতে দুবার পাঁচ উইকেট নেওয়া এই স্পিনার এরই মধ্যে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের নিয়মিত মুখ। পাকিস্তানের বাঁহাতি পেসার সালমান মির্জাও ভালো করতে পারেন। লাহোর কালান্দার্সের হয়ে পিএসএলে দুর্দান্ত খেলেছেন। এরপর বাংলাদেশের বিপক্ষে অভিষেক সিরিজে ৭ উইকেট নিয়েছেন ৫.২১ ইকোনমিতে।
১০. প্রাইজমানি কত
এবারের এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন দল পাবে ৩ লাখ মার্কিন ডলার, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ১ কোটি ৮১ লাখ টাকার বেশি। রানার্সআপ দল পাবে দেড় লাখ ডলার।