ভারতের সিরিজ জয়, কোহলির পরই অভিষেক

২৭ ইনিংসেই আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টিতে ১ হাজার রানের মাইলফলক ছুঁয়েছেন অভিষেক শর্মাএএফপি

আবারও অস্ট্রেলিয়ায় টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতল ভারত। আজ ব্রিসবেনে অস্ট্রেলিয়া–ভারত পঞ্চম টি-টোয়েন্টি ম্যাচটি বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হওয়াতেই নিশ্চিত হলো ভারতের সিরিজ জয়। পাঁচ ম্যাচের সিরিজ ভারত জিতেছে ২–১ ব্যবধানে। দুটি ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেসে গেছে।

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টানা দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতল ভারত। এই সংস্করণে অস্ট্রেলিয়ায় একাধিক ম্যাচের সিরিজে ভারতের এটি তৃতীয় জয়। আরও দুটি সিরিজ ড্র হয়েছিল।

আজ শেষ ম্যাচে টসে জিতে ফিল্ডিং নেয় ভারত। ৪.৫ ওভারে বিনা উইকেটে ৫২ রান তুলে ফেলেছিল তারা। এরপর বৃষ্টি এসে খেলা বন্ধ করে দেয়। আর শুরু করা যায়নি। খেলা থামার আগে অভিষেক শর্মা ১৩ বলে ২৩ এবং শুবমান গিল ১৬ বলে ২৯ রান করেন।

ম্যাচের বিরতিতে যশপ্রীত বুমরার (ডানে) সঙ্গে কথা বলছেন ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব
এএফপি

ব্যক্তিগত ১১ রানের মাথায় আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ভারতের দ্বিতীয় দ্রুততম ব্যাটসম্যান হিসেবে ১ হাজার রানের মাইলফলক ছুঁয়েছেন অভিষেক। মাত্র ২৮ ইনিংসে তিনি এই মাইলফলক স্পর্শ করেন। ভারতীয় রেকর্ডটা বিরাট কোহলির, যিনি ২৭ ইনিংসে ১ হাজার করেছিলেন।

সব দেশ মিলিয়ে অভিষেকের চেয়ে কম ইনিংসে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১ হাজার রান করেছেন আট ব্যাটসম্যান। ২৪ ইনিংসে ১ হাজার ছুঁয়ে যৌথভাবে বিশ্ব রেকর্ড ভাগাভাগি করছেন ইংল্যান্ডের ডেভিড ম্যালান ও চেক প্রজাতন্ত্রের সাবাউন দাভিজি।

