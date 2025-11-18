ক্রিকেট

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

তানজিদ ও প্রিতমের সেঞ্চুরি

জাতীয় ক্রিকেট লিগে ড্র হয়েছে রাজশাহী ও ঢাকা বিভাগের ম্যাচ। আজ ম্যাচের শেষ দিনে সেঞ্চুরি পেয়েছেন রাজশাহীর তানজিদ হাসান ও প্রিতম কুমার।

ক্রীড়া প্রতিবেদক
ঢাকা
সেঞ্চুরি পেয়েছেন রাজশাহীর দুই ব্যাটসম্যান তানজিদ হাসান (বাঁয়ে) ও প্রিতম কুমারবিসিবি

রাজশাহীতে ঢাকা বিভাগের বিপক্ষে ৮৪ রান নিয়ে শেষ দিন শুরু করেছিলেন রাজশাহীর তানজিদ হাসান। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে নিজের পঞ্চম সেঞ্চুরি তুলে নেওয়া তানজিদ শেষ পর্যন্ত ফিরেছেন ১৪০ রানে। ১৫১ বলের ইনিংসে ৮টি চার ও ৭টি ছক্কা মেরেছেন জাতীয় দলের এই ওপেনার।

সেঞ্চুরি পেয়েছেন ২২০ রানের তৃতীয় উইকেট জুটিতে তাঁর সঙ্গী প্রিতম কুমারও। ১৫১ বলে ১৭ চার ও ২ ছক্কায় ১৩৬ রান করেছেন রাজশাহীর উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে প্রিতমের এটি তৃতীয় সেঞ্চুরি ও সর্বোচ্চ ইনিংস।

সেঞ্চুরির পর তানজিদ হাসান
বিসিবি

২ উইকেটে ১৫১ রান নিয়ে শেষ দিন শুরু করা রাজশাহী ৫ উইকেটে ৩৬০ রান তুলে দ্বিতীয় ইনিংস ছেড়ে দেয়। ২৭৭ রানের লক্ষ্য পাওয়া ঢাকা বিভাগ ৪ উইকেটে ১০৯ রান তোলার পর ড্র মেনে নেয় দুই দল।

১৭৫ রানে এগিয়ে খুলনা


সিলেটে খুলনা–সিলেট ম্যাচটি শুরু হয়েছে গত রোববার। ম্যাচের তৃতীয় দিন শেষে সিলেটের চেয়ে ১৭৫ রানে এগিয়ে খুলনা। ৭ উইকেটে ৩০৭ রান নিয়ে দিন শুরু করা সিলেট প্রথম ইনিংসে অলআউট ৩২৩ রানে।

দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ উইকেটে ২৩৯ রান তুলে দিন শেষ করেছে খুলনা। অধিনায়ক মোহাম্মদ মিঠুন ৫৩ রানে ও আফিফ হোসেন ৩৮ রানে অপরাজিত আছেন। দলটির সর্বোচ্চ ইনিংস ওপেনার ইমরানউজ্জামানের।

