বাংলাদেশের ৫০টি স্মরণীয় ক্রিকেট ম্যাচের টিকিট নিয়ে স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ

বাংলাদেশের ৫০টি স্মরণীয় ক্রিকেট ম্যাচের টিকিট নিয়ে স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ
টেস্ট ক্রিকেটে রজতজয়ন্তী উদ্যাপন করছে বাংলাদেশ। ২০০০ সালের ১০ নভেম্বর প্রথম টেস্ট খেলার ২৫ বছর পূর্তি আজ। এমন দিনে বাংলাদেশ ক্রিকেট মিউজিয়াম প্রকাশ করেছে বিশেষ স্মারকগ্রন্থ ‘মেমোরেবল ম্যাচ টিকিটস’।
ক্রিকেট স্মারক সংগ্রাহক জুনায়েদ পাইকারের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে বাছাই করা ৫০টি ঐতিহাসিক ম্যাচের টিকিট নিয়ে সাজানো এই গ্রন্থে ফুটে উঠেছে টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের পথচলার আড়াই দশকের আবেগ, স্মৃতি ও গৌরব। এ ছাড়া দেশের ক্রিকেট ইতিহাসের নানা মাইলফলক ও স্মরণীয় ম্যাচের নস্টালজিক ভ্রমণ তুলে ধরা হয়েছে বইটিতে।
বইটি নিয়ে শুভেচ্ছা বার্তায় বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বলেন, ‘আমি ‘‘মেমোরেবল ম্যাচ টিকিটস’’ প্রকাশের এই অসাধারণ উদ্যোগের জন্য জুনায়েদ পাইকার এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট মিউজিয়ামকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের টেস্ট ক্রিকেটের উত্তরাধিকারকে এই বিরল টিকিট স্মারকগুলোর মাধ্যমে অসাধারণভাবে তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিটি টিকিটই একটি গল্প—মুহূর্ত, মাইলফলক ও আবেগের গল্প, যা আমাদের ক্রিকেট পরিচয়কে গড়ে তুলেছে।’
বইটির সংকলক জুনাইদ পাইকার বলেন, ‘এই টিকিটগুলো শুধু স্মারক নয়, এগুলো আমাদের ক্রিকেটের পথচলা ও অগ্রগতির প্রতীক। এই বই আমার পক্ষ থেকে সেই সব স্মৃতি ও আবেগকে সম্মান জানানো, যা মিলিয়ে তৈরি হয়েছে বাংলাদেশের ক্রিকেট পরিচয়।’