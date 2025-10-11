শেষ বলে চার মেরে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারাল নামিবিয়া

শেষ বলে চার মেরে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারাল নামিবিয়া
শেষ ওভারে জয়ের জন্য নামিবিয়ার দরকার ছিল ১১ রান। প্রথম বলেই ছক্কা মারলেন জেইন গ্রিন। তবে পরের ৪ বলে ৪ রানের বেশি নিতে না পারায় ম্যাচ গড়াল শেষ বলে। বোলার আন্দিলে সিমেলানের সেই ছয় নম্বর বলটি মিডউইকেটের দিকে পাঠিয়েই উল্লাসে মেতে উঠলেন গ্রিন, তাঁর সঙ্গে পুরো নামিবিয়াও।
নামিবিয়া ক্রিকেট বোর্ডের মালিকানার প্রথম স্টেডিয়ামে প্রথম ম্যাচ, প্রথমবারের মতো খেলতে এল দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দল—আর এমন ম্যাচেই কি না রোমাঞ্চকর সমাপ্তিতে নামিবিয়ারই জয়। দক্ষিণ আফ্রিকার করা ৮ উইকেটে ১৩৪ রান নামিবিয়া টপকে গেছে ৪ উইকেট হাতে রেখে।
২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ের সঙ্গে নামিবিয়াও সহ-আয়োজক। সেই আয়োজনের অংশ হিসেবে উইন্ডহোয়েকে নির্মিত নামিবিয়া ক্রিকেট গ্রাউন্ডের (এনজিসি) উদ্বোধন করা হয়েছে আজ।
এত দিন বেসরকারি মালিকানাধীন মাঠে খেলা নামিবিয়া ক্রিকেট বোর্ড নিজেদের স্টেডিয়ামে প্রথম ম্যাচের জন্য ডেকে এনেছে দক্ষিণ আফ্রিকাকে। এক ম্যাচেরই সিরিজ। পাকিস্তানে টেস্ট সিরিজের ব্যস্ততা থাকায় দক্ষিণ আফ্রিকা দল পাঠিয়েছে ৭টি টি-টোয়েন্টি খেলা ডোনোভান ফেরেইরাকে অধিনায়ক বানিয়ে।
তবে এই ম্যাচ দিয়ে কুইন্টন ডি কক অবসর ভেঙে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরছেন বলে প্রোটিয়া ক্রিকেটের মনোযোগও একেবারে কম ছিল না। কিন্তু ম্যাচের প্রথম ওভারের শেষ বলে ডি ককে ৪ বলে ১ রান করে আউট হওয়ায় তা আর বিশেষ কিছু হয়ে থাকেনি।
এরপর তুলনামূলক অনভিজ্ঞ ক্রিকেটারে ভরা ব্যাটিং লাইনআপে অন্য কেউও হাল ধরতে পারেননি। সর্বোচ্চ ৩১ রান করেছেন টি-টোয়েন্টি অভিষিক্ত জেসন স্মিথ। এ ছাড়া রুবিন হারমান ২৩ আর লুয়ান–ড্রে প্রিটোরিয়াস করেছেন ২২ রান। অভিজ্ঞ রিজা হেনড্রিকস ৭ আর অধিনায়ক পেরেইরা ৪ রান করেছেন। নামিবিয়ার হয়ে ২৮ রানে ৩ উইকেট নেন রুবেন ট্রাম্পেলমান।
তাড়া করতে নেমে ২৮ রানের মধ্যে দুই উইকেট হারালেও খেই হারায়নি নামিবিয়া। মিডল অর্ডারে ব্যাট করে পাঁচজনই দুই অঙ্ক ছুঁয়েছেন। এর মধ্যে ২৩ বলে ৩০ রানের অপরাজিত ইনিংসটি খেলেছেন শেষ বলে চার মেরে ঐতিহাসিক জয় এনে দেওয়া গ্রিন। তাঁর সঙ্গে ট্রাম্পেলমান অপরাজিত ছিলেন ১১ রান। অন্যদের মধ্যে অধিনায়ক গেরহার্ড এরাসমাস করেন ২১ রান।
সংক্ষিপ্ত স্কোর
দক্ষিণ আফ্রিকা: ২০ ওভারে ১৩৪/৮ (স্মিথ ৩১, হারমান ২৩, প্রিটোরিয়াস ২২; ট্রাম্পেলমান ৩/২৮)।
নামিবিয়া: ২০ ওভারে ১৩৮/৬ (গ্রিন ৩০*, এরাসমাস ২১, ক্রাগার ১৮; বার্গার ২/২১)।
ফল: নামিবিয়া ৪ উইকেটে জয়ী।
ম্যান অব দ্য ম্যাচ: রুবেন ট্রাম্পেলমান।