সাকিব-ম্যাথুসকে মনে করিয়ে দেওয়া সেই ‘টাইমড আউট’ এবার ভারতীয় ক্রিকেটে

সাকিব-ম্যাথুসকে মনে করিয়ে দেওয়া সেই ‘টাইমড আউট’ এবার ভারতীয় ক্রিকেটে
২০২৩ বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুসকে ‘টাইমড আউট’ করে ক্রিকেট বিশ্বেই ঝড় তুলেছিলেন বাংলাদেশের তখনকার অধিনায়ক সাকিব আল হাসান। ক্রিকেটে যে এ রকম একটি আউটের আইন আছে, সেটিই তখন নতুন করে জেনেছিলেন অনেকে।
সেই বিরল দৃশ্য আবারও দেখা গেল গতকাল, ভারতীয় ক্রিকেটে। ঘটনাটি ঘটেছে কেরালা ক্রিকেট লিগে। কোচি ব্লু টাইগার্সের ক্রিকেটার আলফি ফ্র্যান্সিস জন ক্যালিকট গ্লোবস্টারসের বিপক্ষে এমন আউট হন। ভারতীয় ক্রিকেটে এ রকম আউটের এটি মাত্র দ্বিতীয় ঘটনা।
ক্রিকেটের আইন অনুযায়ী, একজন ব্যাটসম্যান আউট হওয়ার পর নতুন ব্যাটসম্যানকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্রিজে আসতে হবে, ব্যাট হাতে পরের বল খেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াতে হবে। সময়টা ফরম্যাটভেদে আলাদা। টেস্ট ও প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে তিন মিনিট, বিশ্বকাপে দুই মিনিট, আর টি–টোয়েন্টিতে মাত্র ৯০ সেকেন্ড। সময়মতো প্রস্তুত না হলে? ফিল্ডিং দল চাইলে আম্পায়ারের কাছে আবেদন করবে, আর আম্পায়ারও ওই ব্যাটসম্যানকে আউট দিতে পারবেন।
কাল তিরুবনন্তপুরমের গ্রিনফিল্ড আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে জন সেই ৯০ সেকেন্ডের ভেতর ক্রিজে পৌঁছাতে পারেননি। সেমিফাইনালের ম্যাচে সাত নম্বরে নেমেছিলেন তিনি। দলীয় ১১০ রানে আজিস কে ২৪ রান করে আউট হওয়ার পর নামার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু দেরি হয়ে গেল। প্রতিপক্ষের আপিলের পর আম্পায়ার তাঁকে ‘টাইমড আউট’ ঘোষণা করলে কোনো আপত্তি তোলেননি জন। মেনে নিয়েছেন চুপচাপ।
জনের দল কোচি ব্লু টাইগার্সে খেলেন ভারতের তারকা ক্রিকেটার সঞ্জু স্যামসনও। অধিনায়ক অবশ্য স্যামসনের ভাই, স্যালি স্যামসন। ওই ম্যাচে ক্যালিকট গ্লোবস্টারসকে ১৫ রানে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে ব্লু টাইগার্স। তারা আগে ব্যাট করে তুলেছিল ১৮৬ রান।
টাইমড আউটের সঙ্গে অনেকেরই প্রথম পরিচয় ঘটে ২০২৩ বিশ্বকাপের সময়, বাংলাদেশের সৌজন্যে। বাংলাদেশের অধিনায়ক সাকিব আল হাসান আবেদন করার পর আউট হয়ে গিয়েছিলেন অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে টাইমড আউট হওয়ার ঘটনা সেটিই ছিল প্রথম। বিশ্বকাপে ওই ঘটনা ঘটায় তখন এ নিয়ে ক্রিকেট বিশ্বে বেশ হইচই হয়েছিল। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাথুসের পর ঘানার গডফ্রেড বাকিওয়েম টি-টোয়েন্টিতে ‘টাইমড আউট’ হন।
চলতি বছরের মার্চে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে পাকিস্তানি তারকা সৌদ শাকিলও টাইমড আউট হন। উইজডেনের খবরে বলা হয়েছিল, ব্যাটসম্যান আউট হওয়ার চার মিনিট পেরিয়ে গেলেও শাকিল ড্রেসিংরুম থেকে বেরিয়ে আসেননি। নিয়মানুযায়ী আম্পায়ার তাঁকে আউট ঘোষণা করেন। ম্যাচটি ছিল স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের (এসবিপি) বিপক্ষে পাকিস্তান টেলিভিশনের (পিটিভি)।
বিরল এই আউটের ঘটনা অবশ্য প্রথমবার ঘটেছিল প্রায় ৩৭ বছর আগে। ১৯৮৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার অ্যান্ড্রু জর্ডান প্রথমবার টাইমড আউট হয়েছিলেন। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১৯৯৭-১৯৯৮ মৌসুমে ত্রিপুরার খেলোয়াড় হেমলাল যাদব ভারতীয় ক্রিকেটে প্রথমবারের মতো টাইমড আউট হয়েছিলেন।