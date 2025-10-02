মেয়েদের বিশ্বকাপে কি ভারত–পাকিস্তান হাত মেলাবে

মেয়েদের বিশ্বকাপে কি ভারত–পাকিস্তান হাত মেলাবে
সম্প্রতি শেষ হওয়া ছেলেদের এশিয়া কাপে পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলাননি ভারতের ক্রিকেটাররা। এ নিয়ে কম জল ঘোলা হয়নি। এবার একই পথে হাঁটতে যাচ্ছেন ভারতের নারী ক্রিকেটাররাও।
আগামী রোববার কলম্বোয় পাকিস্তানের বিপক্ষে আইসিসি নারী বিশ্বকাপের ম্যাচে হাত মেলানো থেকে ক্রিকেটারদের বিরত থাকতে বলেছে বিসিসিআই। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ‘দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’ এ খবর জানিয়েছে।
এবার নারী বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হচ্ছে ভারত ও শ্রীলঙ্কায়। বিসিসিআইয়ের সূত্র সংবাদমাধ্যমটিকে জানিয়েছে, গতকাল শ্রীলঙ্কার উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে ভারতের খেলোয়াড়দের জানানো হয়েছে, টসের সময় বা ম্যাচ শেষে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলানো যাবে না।
বিসিসিআইয়ের এক সূত্র ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে বলেছে, ‘বিশ্বকাপে পাকিস্তান দলের সঙ্গে হাত মেলাবে না ভারতীয় নারী দল। বিসিসিআই এরই মধ্যে খেলোয়াড়দের তা জানিয়েছে। বোর্ড খেলোয়াড়দের পাশে থাকবে।’
বিবিসিতে এ নিয়ে কথা বলেছেন বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া। সেখানে তিনি অবশ্য হাত মেলানো কিংবা না মেলানো নিয়ে কিছুই নিশ্চিত করে বলেননি, ‘আমি কিছুই আগে থেকে বলতে পারব না। তবে ওই শত্রুভাবাপন্ন দেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক একই রকম আছে, কোনো পরিবর্তন হয়নি। কলম্বোতে পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ খেলবে ভারত। সব ক্রিকেটীয় প্রটোকল মানা হবে। যা এমসিসির নিয়মে রয়েছে, সবকিছুই পালন করা হবে। তবে হাত মেলানো বিষয়ে আমি এখনই কোনো নিশ্চয়তা দিতে পারছি না।’
বার্তা সংস্থা পিটিআই বিসিসিআইয়ের এক কর্মকর্তার বরাত দিয়ে জানিয়েছে, ভারতীয় নারী দলের পাকিস্তান ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলানোর প্রশ্নই ওঠে না। সেই কর্মকর্তা বলেছেন, ‘বিসিসিআই সরকারের নীতির সঙ্গে একাত্ম। তাই টসের সময় হাত মেলানো হবে না, ম্যাচ রেফারির সঙ্গে কোনো যৌথ ছবি তোলা হবে না এবং খেলা শেষে হাত মেলানোও হবে না। পুরুষ দলের ক্ষেত্রে যে নীতি অনুসরণ করা হয়েছে, সেটিই নারী দলের ক্ষেত্রেও কার্যকর হবে।’
ছেলেদের এশিয়া কাপে তিনবার মুখোমুখি হয়েছিল ভারত ও পাকিস্তান। ফাইনালে পাঁচ উইকেটে জিতে শিরোপা জেতে ভারত। অন্যদিকে নারী দলের জন্য পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটি হবে বিশ্বকাপের দ্বিতীয় ম্যাচ। নিজেদের প্রথম ম্যাচে মঙ্গলবার গুয়াহাটিতে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়েছে ভারত।
বিসিসিআই ও পিসিবির আগের সমঝোতা অনুযায়ী, শুধু নিরপেক্ষ ভেন্যুতে মুখোমুখি হবে ভারত ও পাকিস্তান। সে কারণে ভারতের নারী দল শ্রীলঙ্কায় খেলতে যাচ্ছে। রাজনৈতিক উত্তেজনার আবহের মধ্যে ছেলে ও মেয়েদের ক্রিকেট মিলিয়ে রোববার ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে চতুর্থ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।
এশিয়া কাপ ফাইনালের ট্রফি নিয়ে মীমাংসা হয়নি ভারত পাকিস্তানের মধ্যে। গত রোববার ফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে শিরোপা জেতা ভারতের ক্রিকেট দল এখনো হাতে ট্রফি পায়নি। নিয়ম অনুযায়ী ট্রফি দেওয়ার কথা টুর্নামেন্টের আয়োজক এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) প্রধান মহসিন নাকভিরই।কিন্তু তাঁর হাত থেকে ট্রফি না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ভারতের ক্রিকেট দল।
আর নাকভিও স্পষ্ট করে ঘোষণা দিয়েছেন, ট্রফি এসিসির কার্যালয়ে এসে তাঁর কাছ থেকেই নিতে হবে। বুধবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নাকভি বলেছেন, ‘এসিসি প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমি সেদিনই ট্রফি তুলে দিতে প্রস্তুত ছিলাম, এখনো আছি। যদি তারা সত্যিই এটা চায়, তবে তাদের স্বাগত। এসিসি অফিসে এসে আমার কাছ থেকেই সংগ্রহ করে নিতে পারে।’