প্রথমে ফ্লাডলাইট–বিভ্রাট, তারপর বজ্রপাতে পরিত্যক্ত হলো মুজিবদের ম্যাচ
ঝড়, বজ্রপাত, মৌমাছির উৎপাত, ঘন কুয়াশা, সূর্যের প্রবল আলো—এমন অদ্ভুত সব কারণে কিছু সময়ের জন্য বন্ধ কিংবা পরিত্যক্ত হয়েছে ক্রিকেট ম্যাচ। দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি লিগ এসএ২০-তেও গতকাল রাতে এমন এক অদ্ভুত ঘটনা দেখা গেল। জোবার্গ সুপার কিংস ও পার্ল রয়্যালসের মধ্যকার ম্যাচটি বজ্রপাতের কারণে আর শেষ করা যায়নি।
ওয়ান্ডারার্স স্টেডিয়ামে জেমস ভিন্সের ৭৫ রানের ইনিংসে ভর করে আগে ব্যাট করে ৬ উইকেটে ১৮৭ রান তুলেছিল জোবার্গ। দলটির ব্যাটিংয়ের সময়ই আকাশে কালো মেঘ ছিল। তবে বৃষ্টি ছিল না; যদিও এর মধ্যেই অন্য সমস্যা তৈরি হয়। ফ্লাডলাইট–বিভ্রাটের কারণে ১৯তম ওভারে খেলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, শুরু হয় কিছুক্ষণ পর। পার্লের হয়ে ২৬ রানে ২ উইকেট নেন জিম্বাবুয়ে তারকা সিকান্দার রাজা। ৪০ রানে ১ উইকেট আফগান স্পিনার মুজিব উর রহমানের।
কিন্তু ম্যাচের দ্বিতীয় ইনিংসে পার্ল আর ব্যাটিংয়ে নামতে পারেনি। কারণ, মাঠের কাছাকাছি শুরু হয় বজ্রপাত। তাই খেলোয়াড়দের মাঠে নামা আর নিরাপদ মনে করা হয়নি। পরিত্যক্ত ঘোষণা করা এ ম্যাচে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে দুই দল। এবারের এসএমই টুর্নামেন্টে এটি চতুর্থ পরিত্যক্ত ঘোষণা করা ম্যাচ। এক মৌসুমে পরিত্যক্ত ম্যাচের সংখ্যার দিক থেকে এটি এসএমইয়ের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। জোহানেসবার্গে এ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হলো।
জোবার্গ সুপার কিংসের এটি দ্বিতীয় পরিত্যক্ত ঘোষণা হওয়া ম্যাচ। এর আগে চলতি সপ্তাহের শুরুতে একই ভেন্যুতে বৃষ্টির কারণে সানরাইজের ইস্টার্ন কেপের বিপক্ষে তাদের ম্যাচটিও পরিত্যক্ত হয়েছিল। ৫ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার শীর্ষে সানরাইজের ইস্টার্ন কেপ। ৬ ম্যাচে তাদের সমান পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে জোবার্গ। তৃতীয় পাল রয়্যালসের সংগ্রহ ৫ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট।
গত বছর ৮ নভেম্বর গ্যাবায় ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে টি-টোয়েন্টি সিরিজের পঞ্চম ম্যাচটি বৃষ্টি ও বজ্রপাতের কারণে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। আগে ব্যাটিংয়ে নামা ভারতের ইনিংসে ৪.৫ ওভার শেষে গ্যাবার ৮ কিলোমিটার অঞ্চলের মধ্যে বজ্রপাত শনাক্ত করা হয়। নিরাপত্তার খাতিরে এরপর খেলোয়াড়দের মাঠ ছাড়তে বলা হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার অনলাইন সংবাদমাধ্যম টাইমস লাইভ জানিয়েছে, গতকাল ওয়ান্ডারার্সের ২০ কিলোমিটার অঞ্চলের মধ্যে অ্যাপের মাধ্যমে বজ্রপাত শনাক্ত করা হয়।