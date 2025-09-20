আইসিসির অভিযোগের জবাবে পিসিবির দাবি, নিয়ম ভাঙা হয়নি

আইসিসির অভিযোগের জবাবে পিসিবির দাবি, নিয়ম ভাঙা হয়নি
এশিয়া কাপের নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগে পিসিবিকে মেইল করেছিল আইসিসি। ভারতের বার্তা সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, পিসিবি সেই মেইলের উত্তর দিয়েছে। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, আরব আমিরাতের বিপক্ষে ম্যাচের আগে আইসিসির নিয়মের মধ্যে থেকেই তাদের মিডিয়া ম্যানেজার ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফট এবং টিম অফিশিয়ালদের বৈঠক ভিডিও করেছেন।
ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) কর্মকাণ্ডে অসন্তোষ প্রকাশ ও নিয়ম ভাঙার অভিযোগে মেইল করেছিলেন আইসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সংযোগ গুপ্তা। পিসিবির বিরুদ্ধে ‘অশোভন আচরণ’ এবং খেলোয়াড় ও ম্যাচ কর্মকর্তাদের নির্ধারিত এলাকার (পিএমওএ) একাধিক নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ তোলা হয় সেই মেইলে। পাইক্রফট ক্ষমা চেয়েছেন জানিয়ে পিসিবি যে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয় আইসিসির পক্ষ থেকে। ক্রিকেটের এই নিয়ন্ত্রক সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হয়, এসিসির একজন ভেন্যু ম্যানেজারের ভুল–বোঝাবুঝির কারণে শুধু অনুশোচনা প্রকাশ করেছেন পাইক্রফট।
পিসিবি সেই মেইলের উত্তর দিয়েছে, তা পিটিআইকে নিশ্চিত করেছে টুর্নামেন্ট-সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র। পিসিবির পক্ষ থেকে কী বলা হয়েছে, সেটা পিটিআইকে জানিয়েছে সেই সূত্র, ‘দলের মিডিয়া ম্যানেজার স্কোয়াডেরই অংশ। পিএমওএ এলাকায় যাওয়ার অনুমোদন তার আছে। সেখানে তার উপস্থিতি নিয়ম লঙ্ঘন নয়।’
পিসিবির দাবি, বর্তমান নিয়মের অধীনেই পিএমওএ অঞ্চলে ক্যামেরা বহনের অনুমোদন রয়েছে মিডিয়া ম্যানেজারের। সূত্র যোগ করে, ‘মানসম্মত পরিচালনা পদ্ধতি (এসওপি) যদি না মানা হয়, ব্যাপারটি আকুতে (আইসিসির দুর্নীতিবিরোধী ইউনিট) জানানো হয়েছে কি না, সে বিষয়ে (ম্যাচ) রেফারির কাছে আইসিরি খোঁজ নেওয়া উচিত।’
পিটিআই টুর্নামেন্টের আরেকটি সূত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে পেরেছে, পাকিস্তান দলের আকু অফিশিয়ালের কাছে ব্যাপারটি জানিয়েছে আইসিসি ম্যাচ অফিশিয়াল। এর আগে পিসিবিকে পাঠানো মেইলে আইসিসির পক্ষ থেকে বলা হয়, ‘খেলা, টুর্নামেন্ট ও সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখতে আইসিসি পিসিবির অনুরোধ মেনে নেয়। তবে সভাস্থল পিএমওএর মর্যাদাকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করা হয়েছে।’
চলতি এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ থেকে মূল বিতর্কের শুরু। সে ম্যাচে ভারতের খেলোয়াড়েরা পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের সঙ্গে হাত না মেলানোর পর আইসিসিতে ম্যাচ রেফারি পাইক্রফটের বিরুদ্ধে নিয়ম ভাঙার অভিযোগ তোলে পিসিবি। টুর্নামেন্ট থেকে পাইক্রফটকে অপসারণের দাবি তোলা হয় পিসিবির পক্ষ থেকে। কিন্তু আইসিসি পিসিবির এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে।