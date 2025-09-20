যেখানে দুর্বলতা বাংলাদেশের, মাথাব্যথা শ্রীলঙ্কার
ক্রিকেট পছন্দ করে থাকলে আব্দুল জব্বারের ‘শত্রু তুমি, বন্ধু তুমি’ গানটা গুনগুন করে গাইতে শুরু করতে পারেন।
২০১৮ সালের নিদাহাস ট্রফি থেকে শুরু হয়ে নানা ঘটনাপ্রবাহে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে বাংলাদেশের ‘নাগিন ডার্বি’ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেই এখন বেশ আলোচিত বিষয়। দুই দিন ধরে তাদেরই ‘বন্ধু’ হয়ে থেকে আজ যে আবারও শ্রীলঙ্কার প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ!
বাংলাদেশ এশিয়া কাপের সুপার ফোরে পৌঁছাবে কি না, সেটির জন্য তাদের তাকিয়ে থাকতে হয়েছিল শ্রীলঙ্কার জয়ের দিকে। পরশু রাতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে শ্রীলঙ্কার ম্যাচের আগে তারা হয়ে উঠেছিল বাংলাদেশের পরমতম বন্ধু।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমও ছেয়ে গিয়েছিল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তৈরি শ্রীলঙ্কার জার্সি গায়ের ছবিতে। দুবাইয়ের টিম হোটেলে কপালে চিন্তার ভাঁজ নিয়ে ম্যাচটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন বাংলাদেশ দলের ক্রিকেটাররাও।
নেট রান রেটে পিছিয়ে থাকা বাংলাদেশের সুপার ফোরে ওঠার সহজ সমীকরণ ছিল আফগানিস্তানকে শ্রীলঙ্কার হারিয়ে দেওয়া। সেই সমীকরণ মিলে যাওয়ার পর এক দিনের ব্যবধানেই সম্পর্কটা আগের জায়গায় ফিরে গেছে। দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আজ সুপার ফোরের প্রথম ম্যাচেই বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দুই দলের লড়াইটা অবশ্য এখন বেশ নিয়মিতই। ম্যাচের আগের দিন গতকাল শ্রীলঙ্কার ব্যাটিং কোচ থিলান কান্দাম্বিও যেমন বলছিলেন, ‘গত তিন–চার মাসে আমরা পাঁচ–ছয়বার মুখোমুখি হয়েছি। তাদের শক্তি ও দুর্বলতা সম্পর্কে আমরা জানি। আশা করছি, আমাদের ছেলেরা তাদের বিপক্ষে পরিকল্পনা ঠিকঠাক বাস্তবায়ন করতে পারবে।’
বাংলাদেশের দুর্বলতার বড় একটা জায়গা পঞ্চম বোলার। আফগানিস্তানের বিপক্ষে গত ম্যাচে তা ফুটে উঠেছিল ভালোভাবেই। সাইফ হাসান আর শামীম হোসেন মিলে ৪ ওভারে ৫৫ রান দিয়ে বাংলাদেশকে ম্যাচ থেকে প্রায় ছিটকেই দিয়েছিলেন।
আজ তাই বোলিংয়ে বিকল্প বাড়াতে মেহেদী হাসান ফিরতে পারেন একাদশে। দুবাইয়ের উইকেটে স্পিনারদের সাহায্য পাওয়ার কারণে সেটির প্রয়োজনীয়তাও দেখা দিয়েছে। ম্যাচের আগের দিন দলের প্রতিনিধি হয়ে আসা পেস বোলিং কোচ শন টেইট যদিও বলেছেন, এ নিয়ে নাকি দলের পরিকল্পনা এখনো ঠিক হয়নি।
শ্রীলঙ্কার আবার দুশ্চিন্তা বেশি এই স্পিন নিয়েই। অফ ফর্মে থাকা মহীশ তিকশানাকে বসিয়ে তারা আফগানিস্তানের বিপক্ষে খেলিয়েছিল দুনিত ভেল্লালাগেকে। বাবার শেষকৃত্যে অংশ নিতে তিনি দেশে ফিরে গেছেন। ম্যাচের আগে যদি আবার দুবাইয়ে ফেরেনও, এই ম্যাচে তাঁর খেলার নিশ্চয়তা নেই স্বাভাবিকভাবেই।
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে শ্রীলঙ্কার মাটিতে হওয়া দুই দলের সর্বশেষ টি–টোয়েন্টি সিরিজটা জিতেছিল বাংলাদেশ। তবে কাছের অতীতটা সুখকর শ্রীলঙ্কার জন্যই। এই এশিয়া কাপেরই গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশকে রীতিমতো বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল তারা। শূন্য রানে দুই উইকেট হারানোর সেই দুঃস্মৃতি পেরিয়ে বাংলাদেশ পরে ১৩৯ রান করেছিল। তবে শেষ পর্যন্ত ওই রান শ্রীলঙ্কা তাড়া করে ফেলে ১৪.৪ ওভারেই। গ্রুপ পর্বে বাকি দুটি ম্যাচ জিতে তারা গ্রুপ পর্ব পেরিয়েছে চ্যাম্পিয়ন হিসেবে।
টি–টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচ খেলার সংখ্যাতেও বড় ব্যবধানে এগিয়েই আছে শ্রীলঙ্কা। ২১ ম্যাচের ৮টিতে কেবল জিতেছে বাংলাদেশ। তবে শেষ ৫ ম্যাচের তিনটিতেই জয় পাওয়াটা আত্মবিশ্বাস জোগাবে লিটন দাসের দলকেও।
ম্যাচ নিয়ে শ্রীলঙ্কার ব্যাটিং কোচের মতো বাংলাদেশের পেস বোলিং কোচ টেইটের আত্মবিশ্বাসটাও একই কারণে। শ্রীলঙ্কা যে প্রতিপক্ষই! টেইট বলেছেন, ‘সম্প্রতি আমরা শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে অনেক ম্যাচ খেলেছি। দুই দলই একে অপরকে ভালোভাবে জানে। এটা ভালো একটা লড়াই হবে। তারা গত ম্যাচটা ভালো খেলেছে, তবে ভালো হবে আমরা নিজেদের ওপরই মনোযোগটা রাখলে।’
বাংলাদেশের চিন্তার আরেকটি জায়গা—আগের ম্যাচে শুরুতে এনে দেওয়া ভিতটাকে কাজে লাগাতে পারেননি পরের দিকের ব্যাটসম্যানরা। আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচে প্রথম ১০ ওভারেই ৮৭ রান তুলে ফেলেছিল বাংলাদেশ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা থেমেছে ১৫৪ রানে। সেই রানটা পরে জয়ের জন্য যথেষ্ট প্রমাণিত হলেও দুশ্চিন্তা তো রয়েই গেছে। টেইট অবশ্য আশায় রাখলেন, ‘কাল (আজ) মাঠেই দেখতে পাবেন।’
শুধু শেষের ব্যাটিং নয়, আজ জিততে হলে বাংলাদেশকে সামর্থ্য দেখাতে হবে আরও অনেক জায়গাতেই। গ্রুপ পর্বে তারা জিতেছে দুটি ম্যাচ। তবে নেট রান রেটে পিছিয়ে থাকায় কষতে হয়েছিল অনেক অঙ্ক। সুপার ফোরেও চার দলের মধ্যে ফাইনালে যাবে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থাকা দুই দল। নেট রান রেট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে এখানেও।
জয় তো বটেই, সুপার ফোরের প্রতিটি ম্যাচেই জয়ের সঙ্গে তাই চাই বাড়তি কিছু, যেটার শুরু আজ থেকেই।