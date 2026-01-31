টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপের জার্সি উন্মোচন অনুষ্ঠান স্থগিত করল পাকিস্তান

টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপের জার্সি উন্মোচন অনুষ্ঠান স্থগিত করল পাকিস্তান
লাহোরে আজ পাকিস্তান–অস্ট্রেলিয়া ম্যাচের টসের পর মাঠে দৃষ্টি ছিল অনেকেরই। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে টসের পর পাকিস্তান দলের টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপের জার্সি উন্মোচনের পরিকল্পনা ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত এমন কিছু দেখা যায়নি।
জিও নিউজের খবরে বলা হয়েছে, বিশ্বকাপের জার্সি উন্মোচন অনুষ্ঠান স্থগিত করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। ঠিক কী কারণে তা জানা যায়নি, তবে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র ‘অনিবার্য পরিস্থিতি’র কথা উল্লেখ করেছে। আইসিসির দ্বিমুখী নীতির প্রতিবাদে পাকিস্তানের বিশ্বকাপ বয়কটের সম্ভাবনার মধ্যে জার্সির বিষয়টি সামনে এল।
জিও নিউজকে পিসিবির একটি সূত্র জানায়, পাকিস্তান–অস্ট্রেলিয়া সিরিজের দ্বিতীয় টি–টুয়েন্টির টসের পর খেলোয়াড়দের অফিশিয়াল কিট (জার্সি) উন্মোচনের পরিকল্পনা ছিল পিসিবির। তবে সংশ্লিষ্ট সূত্রের মতে, ‘অনিবার্য পরিস্থিতির’ কারণে এই অনুষ্ঠান পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।
নিরাপত্তাশঙ্কা প্রকাশ করায় অতীতে ভারত ও পাকিস্তানের ম্যাচের ভেন্যু বদলালেও আইসিসি এবারের টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়ায় সমালোচনা করেছে পিসিবি। নিয়ন্ত্রক সংস্থার দ্বিমুখী আচরণের প্রতিবাদে পাকিস্তান বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করছে বলে জানান পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি। সোমবার বিশ্বকাপের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানোর কথা পিসিবির।
সূচি অনুযায়ী ৭ ফেব্রুয়ারি নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করার কথা পাকিস্তানের। টুর্নামেন্টের ‘এ’ গ্রুপে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত, যুক্তরাষ্ট্র ও নামিবিয়ার সঙ্গে আছে পাকিস্তান। দলটির সব ম্যাচ কলম্বোয়। ২৫ জানুয়ারি বিশ্বকাপের জন্য ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছেন পাকিস্তানের নির্বাচকেরা। দল ঘোষণার মাধ্যমে পাকিস্তানের খেলা নিশ্চিত কি না প্রশ্নে নির্বাচক আকিব জাভেদ বলেছিলেন তাঁদের দায়িত্ব দল নির্বাচন করা, খেলা না–খেলার সিদ্ধান্ত বোর্ডের।
এবারের টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপে সরকারের সিদ্ধান্তে খেলা হচ্ছে না বাংলাদেশ দলের। ভারতে নিরাপত্তাশঙ্কায় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) শ্রীলঙ্কায় ম্যাচ সরিয়ে নিতে বললেও আইসিসি তা আমলে নেয়নি। পরে বাংলাদেশের জায়গায় স্কটল্যান্ডকে জায়গা করে দিয়েছে আইসিসি।