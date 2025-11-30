জাতীয় ক্রিকেট লিগ
বোলারদের দাপটের দিনে জিল্লুরের প্রথম সেঞ্চুরি
জাতীয় ক্রিকেট লিগের ষষ্ঠ রাউন্ডের প্রথম দিনে ছিল বোলারদের দাপট। বোলারদের দিনে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে প্রথম সেঞ্চুরি পেয়েছেন চট্টগ্রামের জিল্লুর রহমান।
জিল্লুরের প্রথম সেঞ্চুরি
প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে প্রথম সেঞ্চুরি পেয়েছেন চট্টগ্রাম বিভাগের জিল্লুর রহমান। মাত্রই দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নামা ২১ বছর বয়সী ব্যাটসম্যান প্রথম দিন শেষে অপরাজিত ১০৫ রানে। তাঁর দল চট্টগ্রাম রংপুরের বিপক্ষে ৬ উইকেটে ২৭০ রান তুলে দিন শেষ করেছে।
চট্টগ্রাম ৬৬ রানে ৩ উইকেট হারানোর পর চতুর্থ উইকেটে ১৪৮ রানের জুটি গড়েন জিল্লুর ও ইয়াসির আলী। চট্টগ্রাম অধিনায়ক ইয়াসির আউট হয়েছেন ৭৭ রানে।
আল আমিন-আবু হায়দারে উদ্ধার ময়মনসিংহ
প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে সাত মৌসুমের সেঞ্চুরি-খরা আগের ম্যাচেই কাটিয়েছেন আল আমিন জুনিয়র। এবার ময়মনসিংহ বিভাগের হয়ে খেলা সেই আল আমিন আজ সিলেট একাডেমি গ্রাউন্ডে বরিশাল বিভাগের বিপক্ষে ষষ্ঠ রাউন্ডের প্রথম দিনটি শেষ করেছেন ৭০ রানে অপরাজিত থেকে। ১২০ রানের সপ্তম উইকেট জুটিতে তাঁর সঙ্গী আবু হায়দার অপরাজিত ৮৬ রানে। ৬৪ বলের ইনিংসে ৭টি চার ও ৬টি ছক্কা মেরেছেন হায়দার। ১২৯ বলের ইনিংসে আল আমিনের চার ৭টি।
টসে জিতে ব্যাটিং নেওয়া ময়মনসিংহ ১৭ রানেই হারিয়ে ফেলে দুই ওপেনার মোহাম্মদ নাঈম ও মাহফিজুল ইসলামকে। এরপর আমিনুল ইসলাম (২৪) ও আরিফুল ইসলাম (৪৮) ৭১ রানের জুটি গড়েন। ৩ রানের মধ্যে দুজনের বিদায় নিলে আবার চাপে পড়ে যায় ময়মনসিংহ। দিন শেষে সেই চাপ দূর করেছেন আল আমিন ও আবু হায়দার।
রাজশাহী-সিলেট ম্যাচে বোলারদের দাপট
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে প্রথম দিন পড়েছে ১২ উইকেট। রাজশাহী বিভাগকে ২৩৬ রানে অলআউট করা সিলেট বিভাগ দিন শেষ করেছে ২ উইকেটে ৩৫ রানে।
রাজশাহী ১২১ রানে হারিয়ে ফেলে ৫ উইকেট। এরপর ষষ্ঠ উইকেট এস এম মেহেরব ও রহিম আহমেদ ৫৮ রান যোগ করেন। মেহেরব ৫৬ রানে আউট হলেও রহিম শেষ পর্যন্ত ৫১ রানে অপরাজিত থাকেন। সিলেটের বাঁহাতি স্পিনার নাবিল সামাদ ৪২ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। জাতীয় দলের বাইরে থাকা পেসার আবু জায়েদ নিয়েছেন ৩ উইকেট।
খুলনায় ঢাকার দাপট
খুলনায় স্বাগতিক খুলনাকে ১৯৪ রানে অলআউট করেছে ঢাকা। ঢাকা দিন শেষ করেছে ১ উইকেটে ৬৪ রান তুলে। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারানো খুলনার হয়ে সর্বোচ্চ ৫৯ রান করেছেন অধিনায়ক মোহাম্মদ মিঠুন। ঢাকার পেসার সুমন খান ৩২ রানে ও বাঁহাতি স্পিনার মাহফুজুর রহমান ৬৬ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট।