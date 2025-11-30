ক্রিকেট

১২ বলে ফিফটি আর ৩২ বলে সেঞ্চুরি করলেন অভিষেক, ছক্কার নতুন রেকর্ড

খেলা ডেস্ক
আবারও ব্যাট হাতে ঝড় তুলেছেন অভিষেক শর্মাএক্স/পাঞ্জাব ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন

টি-টোয়েন্টিতে আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে নতুন মাত্রা যোগ করা অভিষেক শর্মা আবারও ব্যাট হাতে ঝড় তুলেছেন। আজ সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে তিনি মাত্র ১২ বলে করেছেন ফিফটি, ১০০ ছুঁয়েছেন ৩২ বলে।

অভিষেক পাঞ্জাবের হয়ে বেঙ্গলের বিপক্ষে ম্যাচটিতে ৮টি চারের সঙ্গে মেরেছেন ১৬টি ছক্কা। যার সুবাদে বাঁহাতি এ ব্যাটসম্যান ভারতীয়দের মধ্যে এক পঞ্জিকাবর্ষে সবচেয়ে বেশি ছক্কার রেকর্ডও গড়েছেন। অভিষেক এই মুহূর্তে আইসিসি টি–টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বর ব্যাটসম্যান।

গত বছর সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে মেঘালয়ার বিপক্ষে ২৮ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন অভিষেক, যা ভারতীয়দের মধ্যে টি-টোয়েন্টিতে যৌথভাবে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড। আজ একটা পর্যায়ে সেই রেকর্ডও ভেঙে দেওয়ার সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছিলেন তিনি।

ভারতের ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে আজ অভিষেকের পাঞ্জাব বেঙ্গলের মুখোমুখি হয় হায়দরাবাদের জিমখানা গ্রাউন্ডে।

ইনিংস উদ্বোধন করতে নেমে প্রথম ১২ বলেই পঞ্চাশে পৌঁছান অভিষেক। এই ১২ বলের মধ্যে মাত্র একটি ছিল ডট, ৫টি করে চার ও ছয়, একটি সিঙ্গেল। প্রথম ৫১ রানের ৫০-ই এসেছে বাউন্ডারিতে।

অভিষেকের ১২ বলে ফিফটি স্বীকৃত টি–টোয়েন্টিতে তৃতীয় দ্রুততম। নেপালের দীপেন্দ্র সিং ৯ বলে এবং ভারতের আশুতোষ শর্মা ১১ বলে ফিফটি করেছিলেন। ১২ বলে ফিফটি আছে ভারতের সাবেক ক্রিকেটার যুবরাজ সিংয়ের।

এমন ঝোড়ো শুরুর পরে সেঞ্চুরিতে পৌঁছাতে অবশ্য একটু বেশিই সময় লেগেছে। পরের পঞ্চাশ রান তুলতে খেলেছেন ২০ বল, সব মিলিয়ে ৩২ বলে সেঞ্চুরি।

অভিষেকের ঝোড়ো ইনিংসটি অবশ্য আরও কিছুটা এগিয়েছে। ইনিংসের ১৮তম ওভারে আউট হওয়ার আগে ৫২ বলে করেছেন ১৪৮ রান। যা ভারতীয়দের মধ্যে টি-টোয়েন্টিতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। আর একটি বাউন্ডারি মারতে পারলেই পেরিয়ে যেতেন তিলক বর্মার ৬৭ বলে ১৫১ রানের রেকর্ড (২০২৪ আসরে মেঘালয়ার বিপক্ষে হায়দরাবাদের হয়ে)।

অভিষেক শর্মা এখন আইসিসি টি–টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বর ব্যাটসম্যান
ইনস্টাগ্রাম/অভিষেক শর্মা

তিলককে না ছাড়াতে পারলেও ছক্কায় নতুন রেকর্ড ঠিকই গড়েছেন অভিষেক। আজকের ১৬ ছক্কাসহ ২০২৫ সালে তাঁর মোট ছয় হয়েছে ৩৩ ইনিংসে ৯১টি। ছাড়িয়েছেন অবশ্য নিজেকেই। ২০২৪ সালে তিনি ৩৮ ইনিংসে মেরেছিলেন ৮৭ ছক্কা।

অভিষেকের দেড় শ-ছুঁই ইনিংসে ভর করে পাঞ্জাব প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে তোলে ৫ উইকেটে ৩১০ রান। তাড়া করতে নেমে বেঙ্গলের ইনিংস আটকে যায় ৯ উইকেটে ১৯৮-এ। অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরন ৬৬ বলে ১৩০ রান করে অপরাজিত থাকেন।

