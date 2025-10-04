রোহিতের জায়গায় ভারতের ওয়ানডে অধিনায়ক গিল

রোহিতের জায়গায় ভারতের ওয়ানডে অধিনায়ক গিল
অস্ট্রেলিয়ায় ওয়ানডে ও টি–টোয়েন্টি সিরিজের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে ভারতের ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। রোহিত শর্মার জায়গায় ওয়ানডে দলের নতুন অধিনায়কের দায়িত্ব পেয়েছেন শুবমান গিল। তাঁর সহ–অধিনায়ক শ্রেয়াস আইয়ার।
গত মার্চে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জয়ের পর এই সিরিজ দিয়ে আবার জাতীয় দলে ফিরলেন রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। কোহলি ও রোহিত এখন থেকে ভারতের ওয়ানডে দলে খেলবেন শুধুই ব্যাটসম্যান হিসেবে। ১৯ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়ায় শুরু হবে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। এরপর পাঁচ ম্যাচের টি–টোয়েন্টি সিরিজেও মুখোমুখি হবে দুই দল।
আহমেদাবাদে আজ ভারত–ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট চলাকালে উপস্থিত ছিলেন বিসিসিআই নির্বাচক কমিটির প্রধান ও সাবেক পেসার অজিত আগারকার। সেখানেই ওয়ানডে দল চূড়ান্ত হয়। ২৬ বছর বয়সী গিল এর আগেই ভারতের টেস্ট দলের অধিনায়ক হয়েছেন, টি–টোয়েন্টিতেও আছেন সহ–অধিনায়কের দায়িত্বে।
চ্যাম্পিয়নস ট্রফিজয়ী ভারতের ১৫ জনের স্কোয়াডে পাঁচটি পরিবর্তন এনে অস্ট্রেলিয়া সিরিজের ওয়ানডে স্কোয়াড সাজিয়েছে বিসিসিআই। রবীন্দ্র জাদেজা ও বরুণ চক্রবর্তীর জায়গা হয়নি স্কোয়াডে। চোটের কারণে হার্দিক পান্ডিয়া ও ঋষভ পন্তও জায়গা পাননি। বিশ্রাম পেয়েছেন যশপ্রীত বুমরা।
ভারতের ওয়ানডে স্কোয়াড: শুবমান গিল (অধিনায়ক), রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, শ্রেয়াস আইয়ার (সহ–অধিনায়ক), অক্ষর প্যাটেল, কেএল রাহুল (উইকেটকিপার), নীতিশ কুমার রেড্ডি, ওয়াশিংটন সুন্দর, কুলদীপ যাদব, হর্ষিত রানা, মোহাম্মদ সিরাজ, অর্শদীপ সিং, প্রসিধ কৃষ্ণ, ধ্রুব জুরেল (উইকেটকিপার) ও যশস্বী জয়সোয়াল।
এই পাঁচ খেলোয়াড়ের জায়গায় ওয়ানডে স্কোয়াডে ডাক পেয়েছেন নীতিশ কুমার, মোহাম্মদ সিরাজ, অর্শদীপ সিং, প্রসিধ কৃঞ্চা, ধ্রুব জুরেল ও যশস্বী জয়সোয়াল।
তবে ভারতের টি–টোয়েন্টি স্কোয়াডে রাখা হয়েছে বুমরাকে। গত মাসে এশিয়া কাপজয়ী ভারতের টি–টোয়েন্টি স্কোয়াডে একটি পরিবর্তন এনে অস্ট্রেলিয়া সফরের টি–টোয়েন্টি স্কোয়াড সাজানো হয়েছে। হার্দিক পান্ডিয়ার জায়গায় ডাক পেয়েছেন নীতিশ কুমার। ওয়াশিংটন সুন্দরকেও রেখে ১৬ জনের টি–টোয়েন্টি স্কোয়াড ঘোষণা করেছে বিসিসিআই।
২০২১ সালের ডিসেম্বরে ভারতের নিয়মিত ওয়ানডে অধিনায়ক হন রোহিত শর্মা। তাঁর অধিনায়কত্বে ৫৬ ম্যাচে ভারত জিতেছে ৪২টি, হেরেছে ১২টি। একটি ম্যাচ টাই, একটি ফলহীন। এর আগে ২০১৮ সালে অস্থায়ী অধিনায়ক হিসেবে জিতেছিলেন এশিয়া কাপ। পরে ২০২৩ সালে আবারও সেই ট্রফি জেতেন স্থায়ী অধিনায়ক হিসেবে। তাঁর নেতৃত্বেই ভারত খেলেছিল ২০২৩ বিশ্বকাপের ফাইনালে। আর গত মার্চে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জয়ের মধ্য দিয়ে ওয়ানডে দলের অধিনায়ক হিসেবে রোহিতের অধ্যায়টা শেষ হয়।
গত মে মাসে ইংল্যান্ড সফরের আগে টেস্ট থেকে অবসর নেন রোহিত। তখনই তাঁর জায়গায় টেস্ট দলের অধিনায়ক হন শুবমান গিল। অধিনায়ক হিসেবে গিলের প্রথম সিরিজ ২–২–এ ড্র হয়েছিল। গিল সেখানে ৭৫.৪০ গড়ে ৭৫৪ রান করে হন সিরিজের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক।
রোহিত ও কোহলি দুজনই টেস্ট ও টি–টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ওয়ানডে সিরিজ দিয়েই সাত মাসের বেশি সময় পর আবারও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরবেন তাঁরা। এই সিরিজ শেষে ভারতের ওয়ানডে দল দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে নভেম্বর–ডিসেম্বরে তিন ম্যাচের সিরিজ খেলবে ঘরের মাঠে। এরপর জানুয়ারিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে আরেকটি ওয়ানডে সিরিজ।
অস্ট্রেলিয়ায় তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ হবে ১৯, ২৩ ও ২৫ অক্টোবর। ২৯ অক্টোবর শুরু হবে টি–টোয়েন্টি সিরিজ।
ভারতের টি–টোয়েন্টি স্কোয়াড: সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), অভিষেক শর্মা, শুবমান গিল (সহ–অধিনায়ক), তিলক বর্মা, নীতিশ কুমার রেড্ডি, শিবম দুবে, অক্ষর প্যাটেল, জিতেশ শর্মা (উইকেটকিপার), বরুণ চক্রবর্তী, যশপ্রীত বুমরা, অর্শদীপ সিং, কুলদীপ যাদব, হর্ষিত রানা, সঞ্জু স্যামসন (উইকেটকিপার), রিঙ্কু সিং ও ওয়াশিংটন সুন্দর।