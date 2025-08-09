বিসিবির ১০০০ কোটি টাকা দেখভালের দায়িত্ব নিতে এক শর বেশি আবেদন

সভা আজ
বিসিবির ১০০০ কোটি টাকা দেখভালের দায়িত্ব নিতে এক শর বেশি আবেদন
প্রায় হাজার কোটি টাকা জমা আছে বিসিবির অ্যাকাউন্টগুলোতে। তবে এত দিন তাদের এই অর্থ লেনদেনের জন্য ছিলেন না কোনো পেশাদার অর্থ কর্মকর্তা। গত ৫ জুলাই চিফ ফিন্যানশিয়াল অফিসার (সিএফও) চেয়ে বিসিবি বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার পর এই পদের জন্য আবেদন পড়েছে ১০০টির বেশি।
বিসিবির একটি সূত্র জানিয়েছে, বিসিবির আজকের পরিচালনা পর্ষদের সভার আলোচ্যসূচিতে থাকা ১৪টি বিষয়ের মধ্যে আছে সিএফও নিয়োগ নিয়ে আলোচনাও। টার্ফ ম্যানেজমেন্ট উইংয়ের প্রধান হিসেবে কিউরেটর টনি হেমিং ও আম্পায়ারিং বিভাগের পরামর্শক হিসেবে সায়মন টফেলের নিয়োগও সভায় অনুমোদন হওয়ার কথা।
গত বছর চুক্তির মাঝপথে অভিমানে বিসিবি ছেড়ে পিসিবিতে (পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডে) যোগ দিয়েছিলেন হেমিং। তাঁকে আবার ফিরিয়ে আনছে বিসিবি। তিনি বাংলাদেশের সবগুলো আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম দেখভালের দায়িত্বে থাকবেন।
আম্পায়ারদের একটি গ্রেডিং সিস্টেম তৈরি করতে টফেলকে আনার সিদ্ধান্তের কথা আগেই জানিয়েছিল বিসিবি। তবে আম্পায়ারিংয়ে অভিজ্ঞ এই অস্ট্রেলিয়ানের চুক্তির ধরন ঠিক হয়নি। আজ বোর্ড সভায় সেটি ঠিক করা হবে।
বিপিএলের ইভেন্ট ম্যানজেমেন্ট প্রতিষ্ঠানও ঠিক হতে পারে আজ। গত সপ্তাহে দুই ধাপে আগ্রহী পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের প্রেজেন্টেশন নেওয়ার পর এখন সংক্ষিপ্ত তালিকায় আছে তিনটি প্রতিষ্ঠান। বিসিবি শুধু ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠান চেয়ে বিজ্ঞাপন দিলেও দুটি প্রতিষ্ঠান পুরো বিপিএলেরই স্বত্ব নিতে চায় বলে জানা গেছে। বিসিবি কোন পথে হাঁটবে, সেটি নিয়ে আজ বোর্ড সভায় আলোচনা হবে।
এ ছাড়া সভায় বিসিবির বিভিন্ন বিভাগের প্রধানদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে প্রেজেন্টেশন দেওয়ার কথা।