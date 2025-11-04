জিম্বাবুয়ের হয়ে আর খেলতে পারবেন না উইলিয়ামস, কারণ মাদকাসক্তি

জিম্বাবুয়ের হয়ে আর খেলতে পারবেন না উইলিয়ামস, কারণ মাদকাসক্তি
ক্রিকেট ক্যারিয়ারই তাহলে শেষ হয়ে গেল জিম্বাবুইয়ান অলরাউন্ডার শন উইলিয়ামসের! জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট (জেডসি) জানিয়ে দিয়েছে, উইলিয়ামসকে আর জাতীয় দলে বিবেচনা করা হবে না।
গত মাসে হওয়া আফ্রিকা অঞ্চলের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের দল থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন উইলিয়ামস। তবে তাঁকে দলে ব্রাত্য করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত শুধু এ কারণে নয়। মূল কারণ তাঁর মাদকাসক্তি!
জেডসি জানিয়েছে, উইলিয়ামস স্বেচ্ছায় পুনর্বাসন কার্যক্রমে যোগ দিয়েছেন। ৩৯ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার ডোপ টেস্টে ধরা পড়ার আশঙ্কায় নিজেকে দল থেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। পরে বোর্ডের অভ্যন্তরীণ তদন্তে তিনি স্বীকার করেন, কিছুদিন ধরে তিনি মাদকাসক্তির সমস্যায় ভুগছেন। যে কারণে হয়তো তাঁর ক্রিকেট ক্যারিয়ারই শেষ হয়ে গেছে বলা যায়।
বোর্ড এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ‘জেডসির চুক্তিবদ্ধ সব ক্রিকেটারের কাছ থেকে আমরা পেশাদারত্ব, শৃঙ্খলা এবং দলীয় নীতিমালা ও ডোপ নিয়ম মেনে চলার সর্বোচ্চ মান প্রত্যাশা করি।’
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, উইলিয়ামসের অতীত রেকর্ড পর্যালোচনায় দেখা গেছে, তাঁর শৃঙ্খলাজনিত নানা সমস্যা দলের প্রস্তুতি ও পারফরম্যান্সে প্রভাব ফেলেছে। যদিও তিনি সাহায্য চাওয়ার জন্য বোর্ডের প্রশংসা পেয়েছেন, তবে এমন পরিস্থিতিতে তাঁর নিজেকে সরিয়ে নেওয়া ‘পেশাদার এবং নৈতিক মানদণ্ড নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ সৃষ্টি করে’।
সবকিছু বিবেচনা করে জেডসি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ভবিষ্যতে জাতীয় দলের জন্য উইলিয়ামসকে আর বিবেচনা করা হবে না। তাঁর বর্তমান চুক্তিটিও ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর শেষ হওয়ার পর নবায়ন করা হবে না।
তবে বোর্ড তাঁর দীর্ঘ অবদানকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রায় দুই দশকের ক্যারিয়ারে উইলিয়ামস মাঠে ও মাঠের বাইরে জিম্বাবুয়ে ক্রিকেটের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলোর অংশ ছিলেন, রেখে গেছেন স্থায়ী ছাপ।
বোর্ড উইলিয়ামসকে শুভকামনা জানিয়ে বিবৃতিতে বলেছে, ‘উইলিয়ামসের দ্রুত আরোগ্যের জন্য জেডসি শুভকামনা জানাই এবং তাঁর ভবিষ্যতের সব উদ্যোগে সাফল্য কামনা করে।’