নতুন বউ ঘরে রেখে মাঠে নেমেই সামির ৫ উইকেট
আফগান পেসার বিলাল সামির জীবনে সৌভাগ্য বয়ে এনেছেন তাঁর স্ত্রী। চলতি মাসের ৪ তারিখে ইনস্টাগ্রাম পোস্টে নিজের বিয়ের কথা জানান সামি। পোস্টে লিখেন, ‘গট ম্যারিড’। সামি তখনো বোধ হয় জানতেন না দুই দিন পরই ডাক আসবে আফগানিস্তান দলে। ছাড়তে হবে ঘর ও প্রিয় স্ত্রীকে।
কীভাবে জানবেন, সুযোগই যে পেয়েছেন একজনের চোটের কারণে। হুট করে আফগানিস্তান দলে সুযোগ পেয়ে বিয়ের দুই দিন পরই ঘরছাড়া সামির সামনেই গতকাল আবুধাবিতে মুখ থুবড়ে পড়েছিল বাংলাদেশ দল।
বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে সামি সুযোগ পান আরেক পেসার মোহাম্মদ সালিমের চোটে। পেশির চোটে সিরিজ থেকে ছিটকে যান সালিম। সামি কালকের আগে আফগানিস্তানের হয়ে খেলেছেন মাত্র একটি ম্যাচ।
২০২৪ সালের ডিসেম্বরে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে তাঁর অভিষেক। অভিষেক ম্যাচে ৩ ওভারে দিয়েছিলেন ২৫ রান। উইকেট পাননি। এরপর আর দলে সুযোগ পাননি। তবে ঘরোয়া ক্রিকেটে ছন্দে ছিলেন ২১ বছর বয়সী এই পেসার।
সম্প্রতি শেষ হওয়া গাজী আমানুল্লাহ খান রিজিওনাল ওয়ানডে টুর্নামেন্টে (আফগানিস্তানের ঘরোয়া লিস্ট এ প্রতিযোগিতা) সামি স্পিনঘার অঞ্চলের হয়ে খেলেন। সেখানে তিনি দলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি ছিলেন। ২২.৯০ গড় ও ৪.৯৭ ইকনোমি রেটে নিয়েছেন ১০ উইকেট। এমন পারফরম্যান্স আর একটু ভাগ্য তাঁকে আবার দলে ফেরার সুযোগ করে দেয়।
সামি বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রথম দুই ওয়ানডেতে সুযোগ পাননি। সিরিজ জয় আগেই নিশ্চিত করা আফগানিস্তান কাল তাকে মাঠে নামায়। আর আফগানিস্তানের এমন সিদ্ধান্ত কাজেও লেগে যায়। নিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতেই নেন ৩৩ রানে ৫ উইকেট। এটি সামির লিস্ট এ ক্রিকেটেও সেরা বোলিং।
সামি কাল শুরুটা করেন বাংলাদেশের সাবেক অধিনায়ক নাজমুল হোসেনকে বোল্ড করে। এরপর অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজও আউট হন এই পেসারের বলে। আফগানিস্তানের ২০০ রানের জয়ের দিনে শেষ তিনটি উইকেট নিয়ে পাঁচ উইকেট পূর্ণ করেন সামি। আউট করেন রিশাদ হোসেন, তানভীর ইসলাম ও হাসান মাহমুদকে। ম্যাচসেরার পুরস্কারও ওঠে তাঁর হাতে।
ম্যাচসেরার হয়ে সামি বলেছেন, ‘নিজের খেলা নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করেছি। দল আমার পাশে ছিল। কাজটা সহজ ছিল না, কারণ দলে অনেক বিকল্প আছে। খুবই ভালো লেগেছে আজ (কাল) নিজের সেরাটা দিতে পেরেছি।’