১৬ বছর পর বগুড়ায় ফিরছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট, আসছে আফগানিস্তান যুব দল

১৬ বছর পর বগুড়ায় ফিরছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট, আসছে আফগানিস্তান যুব দল
সংযুক্ত আরব আমিরাতে মাত্রই আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে ধবলধোলাই হয়ে ফিরেছে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল। এবার বাংলাদেশ যুবাদের সামনে আফগান–চ্যালেঞ্জ।
পাঁচ ম্যাচের যুব ওয়ানডে সিরিজ খেলতে বাংলাদেশে আসছে আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব–১৯ দল। আজ সিরিজের সূচি প্রকাশ করেছে বিসিবি। ম্যাচগুলো হবে উত্তরবঙ্গের দুই ভেন্যু বগুড়া ও রাজশাহীতে।
২০ অক্টোবর ঢাকায় পা রাখবেন আফগান যুবারা। দলটি সেদিনই বগুড়ায় যাবে। ২৮ ও ৩১ অক্টোবর সেখানে প্রথম দুটি ওয়ানডে হবে।
শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে ২৮ অক্টোবরের ম্যাচ দিয়ে প্রায় ১৬ বছর পর বয়সভিত্তিক পর্যায়ের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ফিরবে বগুড়ায়। সর্বশেষ সেখানে আন্তর্জাতিক ম্যাচ হয়েছিল ২০০৯ সালের ২০ নভেম্বর। সেই ম্যাচে এনামুল হক, মুমিনুল হক, সাব্বির রহমানদের নিয়ে গড়া বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব–১৯ দলের মুখোমুখি হয়েছিল জিম্বাবুয়ে অনূর্ধ্ব–১৯ দল।
তবে কোনো বিদেশি দল বগুড়ায় সর্বশেষ খেলেছে ২০১০ সালে। ওই বছরের মে মাসে শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে দুটি ৫০ ওভারের ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে বিসিবি একাডেমি ও ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকা (সিএসএ) একাডেমি দল।
আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব–১৯ দলের বিপক্ষে বাংলাদেশ যুবাদের শেষ তিন ওয়ানডে আগামী ৩, ৬ ও ৯ নভেম্বর রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামে। সিরিজ শেষে ১০ নভেম্বর বাংলাদেশ ছাড়ার কথা আফগান যুবাদের।
সিরিজের সূচি
এ নিয়ে পঞ্চমবারের মতো বাংলাদেশে আসছে আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব–১৯ দল। প্রথমবার তারা এসেছিল ২০১৬ সালে যুব বিশ্বকাপ খেলতে। ২০১৮ সালে খেলে গেছে যুব এশিয়া কাপ। আর ২০১৭ ও ২০২১ সালে এসেছিল দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলতে।
সিরিজ সামনে রেখে বর্তমানে রাজশাহীতে অনুশীলন করছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব–১৯ দল।