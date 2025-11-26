দেখে নিন ২০২৬ টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সূচি

দেখে নিন ২০২৬ টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সূচি
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে গ্রুপিং ও সূচি চূড়ান্ত হয়েছে। মঙ্গলবার আইসিসি ঘোষণা করেছে টুর্নামেন্টের সূচি। ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু বিশ্বকাপ শেষ হবে ৮ মার্চ। ২০টি দল চারটি গ্রুপে ভাগ হয়ে খেলবে প্রথম পর্বে। বাংলাদেশ পড়েছে ‘সি’ গ্রুপে। যেখানে বাংলাদেশের সঙ্গী ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নেপাল ও নবাগত ইতালি। উদ্বোধনী দিনেই প্রথম ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত ও পাকিস্তান অনুমিতভাবেই পড়েছে এক গ্রুপে। ‘এ’ গ্রুপে দল দুটির সঙ্গী যুক্তরাষ্ট্র, নামিবিয়া ও নেদারল্যান্ডস।
প্রথম পর্ব শেষে চার গ্রুপ থেকে দুটি করে মোট আটটি দল উঠবে সুপার এইটে। দুটি গ্রুপে ভাগ হয়ে খেলবে এই আট দল। এরপর সেমিফাইনাল ও ফাইনাল।
কোন গ্রুপে কারা
গ্রুপ ‘এ’: ভারত, পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র, নামিবিয়া, নেদারল্যান্ডস
গ্রুপ ‘বি’: অস্ট্রেলিয়া, শ্রীলঙ্কা, জিম্বাবুয়ে, আয়ারল্যান্ড, ওমান
গ্রুপ ‘সি’: বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইতালি, নেপাল
গ্রুপ ‘ডি’: দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, আফগানিস্তান, কানাডা ও আরব আমিরাত