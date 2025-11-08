বিগ ব্যাশে নতুন নিয়ম: গ্যালারিতে বল গেলে রেখে দিতে পারবেন দর্শক, তবে...

বিগ ব্যাশে নতুন নিয়ম: গ্যালারিতে বল গেলে রেখে দিতে পারবেন দর্শক, তবে...
ছেলে ও মেয়েদের বিগ ব্যাশ ম্যাচে দুটি ইনিংসের প্রথম ওভারে বল গ্যালারিতে পৌঁছালে সেই বল স্যুভেনির হিসেবে রেখে দিতে পারবেন দর্শক। অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যম ‘নাইন’ জানিয়েছে, বিগ ব্যাশ নতুন এই নিয়ম চালুর ঘোষণা দিয়েছে।
গ্যালারিতে বল গেলে দর্শক তা রেখে দিতে পারবেন—বেসবলে এই নিয়ম চালু রয়েছে এক শতাব্দীর বেশি সময়। বেসবলে গ্যালারিতে চলে যাওয়া বল রেখে দিতে পারেন দর্শক। বিগ ব্যাশে একই নিয়ম চালু করা হলেও একটি ভিন্নতা আছে।
ম্যাচের প্রথম ওভারে (বৈধ ছয়টি ডেলিভারি) ছক্কা কিংবা চার হয়ে বল গ্যালারিতে গেলে দর্শক বলটি রেখে দিতে পারবেন। দ্বিতীয় ওভার শুরুর আগে দর্শকেরা কতগুলো বল নিতে পারবেন, তার কোনো সীমা ঠিক করা হয়নি। অর্থাৎ ম্যাচের প্রথম ওভারে বল যতবার গ্যালারিতে যাবে, ততবারই বল রেখে দিতে পারবেন দর্শক। দ্বিতীয় ওভারের শুরু থেকে নতুন বল ব্যবহার করা হবে। ইনিংসে বাকি ১৯ ওভারে দুই দল যেন একই কন্ডিশনের বল দিয়ে খেলতে পারে, সেটা ভেবেই এই নিয়ম।
মেয়েদের বিগ ব্যাশ শুরু হবে আগামীকাল থেকে। অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যম কোডে স্পোর্টসের সাংবাদিক ড্যানিয়েল চের্নি গতকাল জানান, এ সপ্তাহে মেয়েদের বিগ ব্যাশে ইনিংসের প্রথম ওভারে চার বা ছক্কা হয়ে বল গ্যালারিতে পৌঁছালে দর্শক তা রেখে দিতে পারবেন। গত জুলাইয়ে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার ব্যাংকিং অংশীদার হওয়া প্রতিষ্ঠান ওয়েস্টপ্যাক নতুন এই নিয়মের পৃষ্ঠপোষক, যার প্রচারণামূলক নাম ‘ওয়েস্টপ্যাক কিপ দ্য বল’। ছেলেদের বিগ ব্যাশ শুরু হবে আগামী ১৪ ডিসেম্বর থেকে।
কোনো দল যদি ইনিংসের প্রথম ওভারে একাধিক বল মাঠের বাইরে পাঠায়, তাহলে প্রথম ওভার শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রতিবারই নতুন বল আনা হবে। খেলায় সময় নষ্ট কমাতে আম্পায়ারদের কাছে বিকল্প বল থাকবে। পাশাপাশি ফিরিয়ে আনা হচ্ছে ইনিংসপ্রতি কাউন্টডাউন টাইমার। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ওভাররেটের শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে দলগুলোকে অতিরিক্ত একজন ফিল্ডার ৩০ গজ বৃত্তের ভেতরে আনতে হবে।
গত মৌসুমের তথ্য অনুযায়ী, ছেলেদের বিগ ব্যাশে গড়ে প্রতি দুই ম্যাচে একবার করে প্রথম ওভারে বল গ্যালারিতে গিয়ে পড়েছে। আর মেয়েদের বিগ ব্যাশে প্রতি ১০ ম্যাচে গড়ে একবার এমন ঘটেছে।
বিগ ব্যাশ লিগের নির্বাহী জেনারেল ম্যানেজার অ্যালিস্টার ডবসন এ নিয়ে বিবৃতিতে বলেন, ‘খেলোয়াড়দের সঙ্গে দর্শকদের সংযোগই বিগ ব্যাশ লিগের প্রাণ, আর এই উদ্যোগ আমাদের দর্শককেন্দ্রিক উদ্ভাবনের প্রতি অঙ্গীকারকে তুলে ধরে।’
বিগ ব্যাশ লিগের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, উদ্ভাবনটি ‘মেজর লিগ বেসবলের ঐতিহ্য থেকে অনুপ্রাণিত’—যেখানে এক শতাব্দীর বেশি সময় ধরে দর্শকেরা ফাউল বল এবং হোম রানের বল ধরে রাখতে পারছেন। সমর্থকেরা প্রায়ই মিড (বেসবলের বল ধরার গ্লাভসবিশেষ) ব্যবহার করেন, সেটা দর্শকসারিতে উড়ে আসা বেসবল ধরতে সাহায্য করে।